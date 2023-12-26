Владислав Дикиджи: «Когда похудел, сразу стал легко прыгать. Сейчас одно удовольствие работать, хотя я тот еще лентяй»

Владислав Дикиджи рассказал, что стал серьезнее относиться к тренировкам.

– От многих спортсменов часто слышу, что фигурное катание – вся их жизнь, они засыпают и просыпаются с мыслью о нем.

– В последние полгода это действительно так. И помимо тренировок я сам тренирую ребят.

Единственный отдых – суббота, и то в этот день есть одна тренировка. В этот вечер я всегда с семьей, у нас всегда застолье, заказываем что-нибудь вкусное, играем в настольные игры.

– Ваши слова: «Я стал больше работать». Как это произошло, почему?

– Это было постепенно. Раньше приезжал после тренировок и играл в компьютерные игры. Не очень хорошо себя чувствовал. Понимал, для здоровья это не очень.

В какой-то момент я подумал – а зачем мне это? Суперигроком я не стану, на что я трачу такое количество времени? На «поиграть»? Вот это как по щелчку было.

Перестал играть в компьютер – стал лучше тренироваться. Повлияло то, что я стал тренировать, – начал рано вставать. Мне до льда полтора часа на метро ехать, а подвести ребят нельзя.

А еще перестал газировку пить – там сахара много. Только вода, чай и мед. Похудел – сразу стал легко прыгать. Сейчас одно удовольствие работать, хотя я тот еще лентяй, – сказал серебряный призер ЧР-2024.

Кто же лидер нашей фигурки? Флагман компонентов Семененко, технарь Дикиджи или Гуменник, который умеет почти все