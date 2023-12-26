Павел Колобков: «Спортсмен года – Роман Костомаров. У него был невероятно сложный год, он все преодолел»

Теги Роман Костомаров Павел Колобков Фигурное катание

Павел Колобков назвал Романа Костомарова спортсменом 2023 года.

«Спортсмен года? Костомаров. Как человек, личность, спортсмен.

У него был невероятно сложный год, он все преодолел. Для людей он является примером силы воли», – сказал бывший министр спорта России. 

Роман Костомаров впервые рассказал, как выжил

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7 комментариев
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Это обесценивание труда спортсменов, которые, действительно, весь год соревновались.
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В каких соревнованиях участвовал "спортсмен года"?
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Дебильное политическое решение

А будь он против войны, то сейчас бы все турбо-патриоты писали, что это кара господня и так ему и надо
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Чушь. Костомаров НЕ спортсмен и давно уже. Он работник шоубизнеса.
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Спортсмен - это человек, который профессионально занимается спортом. Костомаров к этой категории не относится. Тут другая должна быть номинация: "человек, выигравший схватку со смертью". Туда же бы отнесла певицу Максим.
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Предлагаю сразу признать его спортсменом десятилетия и столетия!
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Ответ Olga.t
В каких соревнованиях участвовал "спортсмен года"?
Двоеборье, кажется

Сначала художественный бег на коньках, потом заплыв в проруби
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