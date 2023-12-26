Павел Колобков: «Спортсмен года – Роман Костомаров. У него был невероятно сложный год, он все преодолел»
Павел Колобков назвал Романа Костомарова спортсменом 2023 года.
«Спортсмен года? Костомаров. Как человек, личность, спортсмен.
У него был невероятно сложный год, он все преодолел. Для людей он является примером силы воли», – сказал бывший министр спорта России.
А будь он против войны, то сейчас бы все турбо-патриоты писали, что это кара господня и так ему и надо
Сначала художественный бег на коньках, потом заплыв в проруби