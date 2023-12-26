Павел Колобков: «Спортсмен года – Роман Костомаров. У него был невероятно сложный год, он все преодолел»

Павел Колобков назвал Романа Костомарова спортсменом 2023 года.

«Спортсмен года? Костомаров. Как человек, личность, спортсмен.

У него был невероятно сложный год, он все преодолел. Для людей он является примером силы воли», – сказал бывший министр спорта России.

Роман Костомаров впервые рассказал, как выжил