Костомаров о нейтральном статусе россиян на Олимпиаде: «Один раз чуть прогнулся, и все, тебя поставят еще ниже. Все должно решиться на более высоком уровне»

Теги Роман Костомаров МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 ТАСС Фигурное катание

Костомаров высказался о возможном участии россиян в ОИ-2024 под нейтральным флагом.

В начале декабря Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам выступать в нейтральном статусе. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже.

«Трудно сказать на сто процентов. Конечно, любой спортсмен хочет поехать, но, с другой стороны, нас в последнее время часто зажимают, оставляя без флага и гимна.

Один раз чуть прогнулся, и все – тебя поставят еще ниже. Мне кажется, что все должно решиться на более высоком уровне», – сказал олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду Роман Костомаров.

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4 комментария
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Прогнулись ещё в Пекине.
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Воровать в стране надо меньше, тогда и решаться будет легче.
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Ответ Rygeek
Воровать в стране надо меньше, тогда и решаться будет легче.
Так и в райском саду воруют
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Ответ Маргарита Михайловна
Прогнулись ещё в Пекине.
Прогнулись ещё в 2012,во время "рокировочки".
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