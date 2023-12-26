Костомаров о нейтральном статусе россиян на Олимпиаде: «Один раз чуть прогнулся, и все, тебя поставят еще ниже. Все должно решиться на более высоком уровне»

Костомаров высказался о возможном участии россиян в ОИ-2024 под нейтральным флагом.

В начале декабря Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам выступать в нейтральном статусе. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа в .

«Трудно сказать на сто процентов. Конечно, любой спортсмен хочет поехать, но, с другой стороны, нас в последнее время часто зажимают, оставляя без флага и гимна.

Один раз чуть прогнулся, и все – тебя поставят еще ниже. Мне кажется, что все должно решиться на более высоком уровне», – сказал олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду .

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

«Будет позор, если мы поедем на Олимпиаду». Как Россия отреагировала на условия МОК