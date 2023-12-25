Камила Валиева: «Был момент, когда опускались руки. Но тогда помогала любовь к своему делу, поддержка тренеров, родных, друзей»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала, что помогает ей преодолевать трудности.

– Вами восторгаются очень многие. Как в таком юном возрасте найти в себе силы, чтобы выдержать все испытания?

– Наверное, что-то есть внутри меня, какой-то стержень, который, возможно, я сама не осознаю. Конечно, был момент, когда опускались руки. Но тогда помогала любовь к своему делу, поддержка тренеров, родных, друзей. Особенно это помогает, когда от тебя не отворачиваются в трудный момент.

– Вы сейчас выглядите очень уверенно, несмотря на все обстоятельства. Что помогает абстрагироваться?

– Как бы сложно ни было, нужно жить дальше. Я просто хочу заниматься своим любимым делом, которому я посвятила так много лет.

– Что мотивирует продолжать карьеру?

– Я люблю лед, люблю кататься, пока еще мне нравится соревноваться. Ну и просто хочется радовать своих тренеров, своих близких, своих болельщиков, – сказала фигуристка.

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27 комментариев
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Камила мудрая не по годам. Рассудительно и объективо оценивает всё. Мысли собранные.
Желаю чтобы у тебя всё  получилось.
И ультраси, и допуск на мс, успешная преодоления пубертата, обязательно здоровье и долгая яркая карьера в спорте и много успехов вне спорта.
Мы, твои болельщики, тебя любим. 😍
ИншаАллах, всё будет хорошо 🤲
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Пусть у тебя получится все к чему стремишься)
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Ответ Viks
Допинг у 15-ти летней, полностью зависимой от тренерши, это не смертный грех, а вот самопровозглашение себя олимпийской чемпионкой - это борзота и наглость.
Вы очень преданный латентный фанат Камилы 🤭
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Ну какая же она классная! Восхищаюсь этой мужественной девушкой!
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+3
Все будет хорошо, пик пройден, осталось малость.
+4
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такие моменты есть у всех, надо учиться их принимать, проживать и становиться сильнее
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Камилочка - супер !!!
+3
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+2
Ответ Viks
Комментарий удален модератором
Нет, вы тоже фанатик, только сами этого пока не осознали🤭
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Ответ Viks
А в самопровозглашении себя олимпийской чемпионкой борзоты нет?
Ну вы же понимаете, что это был маркетинговый ход, со стороны глории джинс. И это было разово. Из ролика рекламного почти сразу убрали. Так что может простить ей эту оплошность? Она ни у кого медали не отбирает ведь.
Наоборот, это у неё забрали главный триумф..
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Ответ Viks
Комментарий удален модератором
Я вам плюс поставила. ) Берегите себя.
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Ответ RusVector
Камила молодец! Но почему столько постов о ней, а о Муравьевой целых два, а о чемпионке Петросян ни одного? Сколько же денег ТатНефть в Камилу вбухала, что эта информационная эпопея продолжается? Алееееееееее, ЧР выиграла АДЕЛИЯ ПЕТРОСЯН, ей и все лавры должны быть!
Вы может так следили за Соней, что пропустили статью о Аделии)
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Ответ Viks
У фанатиков ОДНА идея, а у меня много объектов для развлечения.
Глядя на вас, я могу сказать одно, альхамдулиллах, что я не похожа на вас
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Ответ Viks
Только после Тут-зе.
он в этой очереди стоит первым и вина его спортсменки доказана)))) Красиво, да?! Прям в яблочко!
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Ответ Viks
Ну, от смеха ещё никто не умирал. Но мне здесь очень смешно: по жизни трудно встретить такое количество фанатиков и неадекватов в одном месте.
Я вас не собираюсь критиковать. ) Но вы всегда, ну или часто здесь - значит вам здесь нравится. Фанатики и неадекваты - т.е вы себя к ним не причисляете?.
Очень самоуверенно. :)
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Ответ NataliaB.3003
Полностью согласна, про грех.. более того- Валиевой можно и 10 допингов простить. А борзота и наглость у неё только в программах. И народ ревёт в восторге от них. Как например во вчерашней показательной. С Наступающим вас!.🎄
А в самопровозглашении себя олимпийской чемпионкой борзоты нет?
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Ответ NataliaB.3003
Я вам плюс поставила. ) Берегите себя.
Ну, от смеха ещё никто не умирал. Но мне здесь очень смешно: по жизни трудно встретить такое количество фанатиков и неадекватов в одном месте.
+1
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Ответ Viks
Допинг у 15-ти летней, полностью зависимой от тренерши, это не смертный грех, а вот самопровозглашение себя олимпийской чемпионкой - это борзота и наглость.
там это, в плющатнике одна несовершеннолетняя уже дисквалифицирована за допинг, все доказано, девочка отстранена. Посадим Плюща , чтоб другим не повадно было? Она полностью зависела от тренека на "чиле". Если уж карать всех отвратительных тренеров современности, то надо начать с тех, чья вина доказана.
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Ответ Solo_peccator
Нет, вы тоже фанатик, только сами этого пока не осознали🤭
У фанатиков ОДНА идея, а у меня много объектов для развлечения.
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Ответ Solo_peccator
Вы очень преданный латентный фанат Камилы 🤭
Комментарий удален модератором
Ответ gala_gala
Ну какая же она классная! Восхищаюсь этой мужественной девушкой!
Мужество в чём? Смысл этого слова знаешь?
+5
-5
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Когда уже будет причисление к мученикам за страдания?
+7
-7
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