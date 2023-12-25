Камила Валиева: «Был момент, когда опускались руки. Но тогда помогала любовь к своему делу, поддержка тренеров, родных, друзей»
Камила Валиева рассказала, что помогает ей преодолевать трудности.
– Вами восторгаются очень многие. Как в таком юном возрасте найти в себе силы, чтобы выдержать все испытания?
– Наверное, что-то есть внутри меня, какой-то стержень, который, возможно, я сама не осознаю. Конечно, был момент, когда опускались руки. Но тогда помогала любовь к своему делу, поддержка тренеров, родных, друзей. Особенно это помогает, когда от тебя не отворачиваются в трудный момент.
– Вы сейчас выглядите очень уверенно, несмотря на все обстоятельства. Что помогает абстрагироваться?
– Как бы сложно ни было, нужно жить дальше. Я просто хочу заниматься своим любимым делом, которому я посвятила так много лет.
– Что мотивирует продолжать карьеру?
– Я люблю лед, люблю кататься, пока еще мне нравится соревноваться. Ну и просто хочется радовать своих тренеров, своих близких, своих болельщиков, – сказала фигуристка.
Желаю чтобы у тебя всё получилось.
И ультраси, и допуск на мс, успешная преодоления пубертата, обязательно здоровье и долгая яркая карьера в спорте и много успехов вне спорта.
Мы, твои болельщики, тебя любим. 😍
ИншаАллах, всё будет хорошо 🤲
Наоборот, это у неё забрали главный триумф..
Очень самоуверенно. :)