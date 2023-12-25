Софья Муравьева: «Будет неправдой, если я скажу, что не мечтаю выступать на международных соревнованиях»

Теги сборная России женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Софья Муравьева рассказала, что мечтает выступать на международных стартах.

«Мы наслаждаемся тем, что для нас делают, и я безумно рада, что у нас есть такие невероятные соревнования, такой их уровень, как например, в Челябинске, такая организация, такое отношение.

Но это будет неправдой, если я скажу, что не мечтаю выступать на международных соревнованиях. Я застала только два международных старта, отобралась на юниорский финал Гран-при, а потом нас туда просто не пустили, могла бы выступать на взрослых этапах Гран-при.

Я с радостью бы это делала, ведь это все-таки что-то другое, это совсем иные ощущения. Не просто так ведь говорят – спорт вне политики, спорт – это спорт. И я очень надеюсь, что в моей карьере мне удастся застать международные старты», – сказала фигуристка.

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14 комментариев
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Да, международные соревнования были бы сейчас очень кстати, очень интересно их смотреть, а главное - контента больше, соревновательных эмоций, трогательных kissandcry моментов. жаль, что так происходит и их нет. надеюсь, спортсменки еще обязательно покажут себя на международной арене (те, кто хотят), желаю всем успехов!) ✨🫂🌲
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Ответ Анна Беляева
Конечно. Именно там она со своими двумя акселями на две программы и выиграет у Петросян с тремя квадами и двумя акселями. Соня, конечно, девочка светлая, но не настолько же незамутненная, чтобы не понимать разницы в классе. скорее Соня не понимает, что на международке ей придется еще и с японками бороться, которых запросто поставят выше нее и без ультра си, ибо нужно равновесие и разнообразие представительств.
С другой стороны, Jessi только что подтвердила, что и на ЧМ, и на ОИ судили честно.
Эх, Jessi-Jessi, а сколько было шуму, что всё куплено. Но лучше поздно, чем никогда, понять и признать...
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Вряд ли, Соня, у тебя будут международные турниры с нынешним тренером, если уж честно. И не потому что ты туда не отберёшься, а потому что вас туда не пустят даже в случае частичного разбана.
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Вот бывший фигурист, даже в сборную вроде входил когда-то, сделал разбор https://t.me/pozornoe_katanye/58
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Ответ Jessi
Соня понимает, что на международных стартах других будут судить честно… и только там есть шанс на победу.
Конечно. Именно там она со своими двумя акселями на две программы и выиграет у Петросян с тремя квадами и двумя акселями. Соня, конечно, девочка светлая, но не настолько же незамутненная, чтобы не понимать разницы в классе. скорее Соня не понимает, что на международке ей придется еще и с японками бороться, которых запросто поставят выше нее и без ультра си, ибо нужно равновесие и разнообразие представительств.
+3
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Ответ Анна Беляева
Конечно. Именно там она со своими двумя акселями на две программы и выиграет у Петросян с тремя квадами и двумя акселями. Соня, конечно, девочка светлая, но не настолько же незамутненная, чтобы не понимать разницы в классе. скорее Соня не понимает, что на международке ей придется еще и с японками бороться, которых запросто поставят выше нее и без ультра си, ибо нужно равновесие и разнообразие представительств.
Петросян не отморгают там флутц и недокруты, даже Лаки не поможет. И компоненты никто не поставит на уровне Сони. , как и бешеные ГОЕ за чирканье ногой на каскаде.
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Ответ Анна Беляева
Конечно. Именно там она со своими двумя акселями на две программы и выиграет у Петросян с тремя квадами и двумя акселями. Соня, конечно, девочка светлая, но не настолько же незамутненная, чтобы не понимать разницы в классе. скорее Соня не понимает, что на международке ей придется еще и с японками бороться, которых запросто поставят выше нее и без ультра си, ибо нужно равновесие и разнообразие представительств.
Где вы 3 квада и 2 акселя увидели у Петросян? Она с трудом сделала в ПП два самых дешевых квада, а триксели и вовсе уплыли, как она сама сказала. Да ещё и с флипа шлёпнулась, которые по технике не лучше шомбергера
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Ответ Jessi
А кого пустят? Ками точно не пустят. Петросян? Вы верите, что она выиграет? И верите, что не будет скандала, связанного с ее весом и ростом? Будут писать опять, что в России пичкают детей.
Вертели мы все ваши скандалы. А сказок про "вот на международных соревнованиях мы увидим их настоящие оценки" я за пять лет и наслушался, и насмеялся. Уже живот болит.
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Ответ Беглый*
Вряд ли, Соня, у тебя будут международные турниры с нынешним тренером, если уж честно. И не потому что ты туда не отберёшься, а потому что вас туда не пустят даже в случае частичного разбана.
А кого пустят? Тутберидзе? На что она готова ради этого? Сожжет российский флаг публично и поддержит Украину? Ну от Тутберидзе такого вполне можно ожидать
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Ответ k4rmazin2007
А кого пустят? Тутберидзе? На что она готова ради этого? Сожжет российский флаг публично и поддержит Украину? Ну от Тутберидзе такого вполне можно ожидать
У Тутберидзе будет ещё не один международный турнир, для этого не обязательно жечь флаги, достаточно немного думать о своих учениках и не лизать чьи-то сапоги, ради получения грантов.
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