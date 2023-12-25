Софья Муравьева: «Будет неправдой, если я скажу, что не мечтаю выступать на международных соревнованиях»

Софья Муравьева рассказала, что мечтает выступать на международных стартах.

«Мы наслаждаемся тем, что для нас делают, и я безумно рада, что у нас есть такие невероятные соревнования, такой их уровень, как например, в Челябинске, такая организация, такое отношение.

Но это будет неправдой, если я скажу, что не мечтаю выступать на международных соревнованиях. Я застала только два международных старта, отобралась на юниорский финал Гран-при, а потом нас туда просто не пустили, могла бы выступать на взрослых этапах Гран-при.

Я с радостью бы это делала, ведь это все-таки что-то другое, это совсем иные ощущения. Не просто так ведь говорят – спорт вне политики, спорт – это спорт. И я очень надеюсь, что в моей карьере мне удастся застать международные старты», – сказала фигуристка.