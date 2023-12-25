Софья Муравьева: «Когда ты падаешь – это не физическая боль, это хуже. Это то, что происходит с публикой»

Фигуристка Софья Муравьева рассказала, что чувствует при падениях в прокатах.

Муравьева завоевала серебро на чемпионате России в Челябинске.

«Я должна была все сделать, это то, над чем я работаю. Когда ты падаешь – это не физическая боль, это внутри.

Это не физическая боль, это хуже, больнее. Это то, что происходит с публикой. Я слышу ее выдох, этот звук, это трудно передать словами», – сказала Муравьева.

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