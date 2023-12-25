Софья Муравьева: «Когда ты падаешь – это не физическая боль, это хуже. Это то, что происходит с публикой»

Теги сборная России женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Фигуристка Софья Муравьева рассказала, что чувствует при падениях в прокатах.

Муравьева завоевала серебро на чемпионате России в Челябинске.

«Я должна была все сделать, это то, над чем я работаю. Когда ты падаешь – это не физическая боль, это внутри.

Это не физическая боль, это хуже, больнее. Это то, что происходит с публикой. Я слышу ее выдох, этот звук, это трудно передать словами», – сказала Муравьева.

Плющенко и Муравьева лихо праздновали суперпрыжок. Но нелепое падение и ученицы Тутберидзе не пустили в лидеры

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8 комментариев
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Переживает, бедный ребенок. Очень понравился показательный номер Сони, белый лебедь это прямо она
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Софья молодец. приземлила свои триксели. как и обещала. Пацан сказал - пацан сделал.Присоединяюсь к Камиле. поздравившей Соню с исполненными трикселями.
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После реакции Сони на падения в Москве я была почти на 100% уверена, что на ЧР получится. В глазах читалось, что эти слезы конвертируются в огромную мотивацию и желание доказать себе и всем, что она может. Боец 💪
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Надо Соне программу под классику, ей бы так пошло. И платье как шоу
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У нас в ФК появился ангел во плоти - это Мурочка.
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Такой оценки падения никогда не слышала. Тонко.
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Соня, не надо так. Свою публику, конечно, нужно любить (ну или хотя бы уважать), но не слушать её выдохи и не расстраиваться из-за них.
Упала - лишь бы не очень больно, лишь бы не травма. И дальше катать программу. А не корить себя, не слушать выдохи. Публика - переживет. 100%.
Искренний совет.
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очень сочувствую всем, кто падает. это ужасная боль, страх, давление и потери.( очень жаль, надеюсь, фигурное катание будет развиваться так, чтобы избегать травм и падений в первую очередь, а не усложнять контент. здоровье (в том числе и психологическое) важнее. 🙏❤
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