Софья Муравьева: «Когда ты падаешь – это не физическая боль, это хуже. Это то, что происходит с публикой»
Фигуристка Софья Муравьева рассказала, что чувствует при падениях в прокатах.
Муравьева завоевала серебро на чемпионате России в Челябинске.
«Я должна была все сделать, это то, над чем я работаю. Когда ты падаешь – это не физическая боль, это внутри.
Это не физическая боль, это хуже, больнее. Это то, что происходит с публикой. Я слышу ее выдох, этот звук, это трудно передать словами», – сказала Муравьева.
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Упала - лишь бы не очень больно, лишь бы не травма. И дальше катать программу. А не корить себя, не слушать выдохи. Публика - переживет. 100%.
Искренний совет.