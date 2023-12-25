ISU вынес предупреждение американскому судье за национальную предвзятость в оценивании на ЧМ-2023

Теги чемпионат мира по фигурному катанию ISU сборная США судьи Фигурное катание

ISU вынес предупреждение американскому судье за национальную предвзятость.

4 июля 2023 года технический комитет ISU по одиночному и парному катанию и вице-президент ISU по фигурному катанию подали жалобу на арбитра из США Дуга Уильямса из-за судейства на чемпионате мира-2023 в Сайтаме.

Дисциплинарная комиссия ISU признала Уильямса виновным в нарушении обязанностей судей и кодекса этики ISU. Арбитру вынесли предупреждение в связи с выявлением национальной предвзятости в его судействе на ЧМ-2023.

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18 комментариев
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Наши поумней будут. Если сильно надо, то просят Азербайджанского подсобить))
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Америка же всем судейский комитетом вертит, на что уж там, всем спортом, как они допустили чтобы какой-то ISU выносил предупреждение их судье? Ай-ай-ай.
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О, как! И чой-то ISU так осмелело?
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Ответ Den3Lo
Наши поумней будут. Если сильно надо, то просят Азербайджанского подсобить))
Ну не всех наших, а именно ту, на кого федра указала))
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как же так, это жи непогрешимая Америка
+5
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Наговор, на такое способны только русские)))
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Ответ Sat397
Ну не всех наших, а именно ту, на кого федра указала))
Конечно)
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Ответ Бузина
А у кого есть протоколы? Интересно, что он там такого насудил? Кого топил?
https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/32839-case-2023-03-isu-v-d-williams-final-decision/file
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Пацаны настолько оборзели от безнаказанности, что забыли, что национальную предвзятость надо согласовывать выше!
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А у кого есть протоколы? Интересно, что он там такого насудил? Кого топил?
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судьи везде такие судьи.
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Эх, везде МЗС патриотов гнобят.
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Ответ Бузина
А у кого есть протоколы? Интересно, что он там такого насудил? Кого топил?
Немного подтянул Эмбер, Брэди и Изабо
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