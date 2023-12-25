ISU вынес предупреждение американскому судье за национальную предвзятость в оценивании на ЧМ-2023

ISU вынес предупреждение американскому судье за национальную предвзятость.

4 июля 2023 года технический комитет по одиночному и парному катанию и вице-президент ISU по фигурному катанию подали жалобу на арбитра из США Дуга Уильямса из-за судейства на чемпионате мира-2023 в Сайтаме.

Дисциплинарная комиссия ISU признала Уильямса виновным в нарушении обязанностей судей и кодекса этики ISU. Арбитру вынесли предупреждение в связи с выявлением национальной предвзятости в его судействе на ЧМ-2023.