Арбитр из Бельгии поставила Малинину оценку -5 за четверной аксель. Остальные судьи оценили прыжок положительно
Илья Малинин получил отрицательную оценку за четверной аксель от одного из судей.
Сегодня американский фигурист исполнил прыжок в короткой программе финала Гран-при в Пекине.
Все арбитры выставили ему оценки от 2 до 4 баллов за элемент, кроме Франсуазы де Раппар из Бельгии. Она оценила исполнение четверного акселя отрицательно (на -5).
Для тех, кто в танке: судья должен ставить -5, если фигурист в КП исполнил недопустимый прыжок, т.е. международный судья не знает, что 4А разрешен в КП.