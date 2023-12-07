Арбитр из Бельгии поставила Малинину оценку -5 за четверной аксель. Остальные судьи оценили прыжок положительно

Илья Малинин получил отрицательную оценку за четверной аксель от одного из судей.

Сегодня американский фигурист исполнил прыжок в короткой программе финала Гран-при в Пекине.

Все арбитры выставили ему оценки от 2 до 4 баллов за элемент, кроме Франсуазы де Раппар из Бельгии. Она оценила исполнение четверного акселя отрицательно (на -5).