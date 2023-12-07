Арбитр из Бельгии поставила Малинину оценку -5 за четверной аксель. Остальные судьи оценили прыжок положительно

Теги Гран-при Финал Гран-при по фигурному катанию сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Илья Малинин получил отрицательную оценку за четверной аксель от одного из судей.

Сегодня американский фигурист исполнил прыжок в короткой программе финала Гран-при в Пекине.

Все арбитры выставили ему оценки от 2 до 4 баллов за элемент, кроме Франсуазы де Раппар из Бельгии. Она оценила исполнение четверного акселя отрицательно (на -5).

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15 комментариев
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Не только у нас шибзданутые судьи, везде есть свои экземпляры.
+13
0
+13
Почему не дисквалифицируют судей за подобные ошибки? И даже вообще никак не наказывают?
+9
0
+9
на минус 5, как при падении ставят? .... кого они там держат?
+7
0
+7
Надо подавать апеляцию. Прыжок докрученный, с четким выездом, за что минус? Тут даже -1 ставить нельзя.
+5
0
+5
Набрали судей по объявлению…
Для тех, кто в танке: судья должен ставить -5, если фигурист в КП исполнил недопустимый прыжок, т.е. международный судья не знает, что 4А разрешен в КП.
+6
-1
+5
Не впечатлился
+4
0
+4
Может промахнулась- хотела +5.
+5
-1
+4
На эмоциях видимо рука дрогнула :D
+3
0
+3
лишить лицензии
+2
0
+2
Судья из Бельгии ковырялся в носу
+1
0
+1
Можно же исправить если ошибка техническая.
0
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Ответ Мороженко
Надо подавать апеляцию. Прыжок докрученный, с четким выездом, за что минус? Тут даже -1 ставить нельзя.
Апелляции подают только из-за ошибок в математике. Судей не судят
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Ответ Adeline
Апелляции подают только из-за ошибок в математике. Судей не судят
Судья поставил -5 против правил, это просто невозможно, ставится минус 5 если падение!
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Ответ Pennywise
Набрали судей по объявлению… Для тех, кто в танке: судья должен ставить -5, если фигурист в КП исполнил недопустимый прыжок, т.е. международный судья не знает, что 4А разрешен в КП.
Даже если бы 4А был недопустимым прыжком, он бы получил нулевую стоимость, и никаких гое, соответственно, ставить бы не пришлось.
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Ответ supirpupir
Судья из Бельгии ковырялся в носу
ииииииии доковырял до мозга)), хотя судя по всему его там нет))
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