Мария Бутырская: «Я шесть раз была чемпионкой России. Кроме меня, по-моему, об этом никто не знает»

Мария Бутырская высказалась об уровне чемпионата России по фигурному катанию.

– Многие говорят, что девочки в этом году сбавили. Так ли это на самом деле?

– Наверное, просто ушли лидеры, состав обновился. Что касается этапа в Челябинске, вы покажите такие программы на чемпионатах мира или Европы. Это будет очень достойно, борьба за «золото». Тройной аксель чистый, два четверных тулупа – это хорошо.

тоже шла на тройной флип, но вчера он не получился. Я уверена, что на следующем старте она все равно нам это покажет. Остальные точно так же будут подтягиваться. Саша Трусова нас приучила к пяти четверным прыжкам в программе. Но, извините пожалуйста, Саша одна такая, не всем же это дано.

– Уровень чемпионата России по-прежнему остается высоким?

– Да. Парное я чуть-чуть посмотрела, захватила последние пары лидеров. Конкуренция отличная. Для того, кто начинает, пытается втянуться, попасть в сборную, это, наверное, шикарная мотивация. Лидеры, возможно, топают копытом, потому что хочется больше.

Да, ты чемпион России, двукратный чемпион. Я шесть раз была чемпионкой России. Кроме меня, по-моему, об этом никто не знает. И я тоже это воспринимаю так: ну, здорово.

Я попадала в сборную и ездила на чемпионат мира и Европы. Для меня, конечно, очень важно было показать катание именно на международной арене. Очень надеюсь, что все придет туда, куда нужно, что все образуется, – сказала чемпионка мира 1999 года.