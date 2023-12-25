Мария Бутырская: «Я шесть раз была чемпионкой России. Кроме меня, по-моему, об этом никто не знает»

Теги сборная России Мария Бутырская чемпионат России пары женское катание Александра Трусова Аделия Петросян Фигурное катание

Мария Бутырская высказалась об уровне чемпионата России по фигурному катанию.

– Многие говорят, что девочки в этом году сбавили. Так ли это на самом деле?

– Наверное, просто ушли лидеры, состав обновился. Что касается этапа в Челябинске, вы покажите такие программы на чемпионатах мира или Европы. Это будет очень достойно, борьба за «золото». Тройной аксель чистый, два четверных тулупа – это хорошо.

Петросян тоже шла на тройной флип, но вчера он не получился. Я уверена, что на следующем старте она все равно нам это покажет. Остальные точно так же будут подтягиваться. Саша Трусова нас приучила к пяти четверным прыжкам в программе. Но, извините пожалуйста, Саша одна такая, не всем же это дано.

– Уровень чемпионата России по-прежнему остается высоким?

– Да. Парное я чуть-чуть посмотрела, захватила последние пары лидеров. Конкуренция отличная. Для того, кто начинает, пытается втянуться, попасть в сборную, это, наверное, шикарная мотивация. Лидеры, возможно, топают копытом, потому что хочется больше.

Да, ты чемпион России, двукратный чемпион. Я шесть раз была чемпионкой России. Кроме меня, по-моему, об этом никто не знает. И я тоже это воспринимаю так: ну, здорово.

Я попадала в сборную и ездила на чемпионат мира и Европы. Для меня, конечно, очень важно было показать катание именно на международной арене. Очень надеюсь, что все придет туда, куда нужно, что все образуется, – сказала чемпионка мира 1999 года.

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8 комментариев
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"Но, извините пожалуйста, Саша одна такая, не всем же это дано" - спасибо Марии хоть кто-то не попинал Сашу.
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Петросян шла на четверной флип, а не тройной, как написано в тексте.
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Сейчас были чемпионом РФ и тогда - разные вещи.
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Сейчас уровень сложности другой и талантов больше, поэтому такие многократные победы маловероятны.
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Ответ margo_rita
и получила за это столько грязи, сколько разве что Медведевой прилетало. Не любят у нас сильных и успешных. До сих пор из всех утюгов льется про то, что кроме прыжков типа ничего не может, а самый наш центральный фигурнокатательный 1 канал предпочел вообще забыть о ее существовании.
Сначала Саша забыла о 1 канале.
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Саша Трусова в программе прыгнула больше, чем все вместе взятые на ЧР
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Саша себя то не приучила одноразовым собиранием 5 приземлений, не говоря уже о нас.
И да, далековата сейчас Мария от настоящего ФК и поэтому её тренерские достижения далеки от её спортивных.
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