Мария Бутырская: «Думаю, Валиевой уже легче даются выступления, чем это было ранее. Мне даже кажется, она похудела»

Мария Бутырская считает, что Камила Валиева похудела.

Валиева завоевала бронзу на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Победила Аделия Петросян, второе место заняла .

«Думаю, уже легче даются выступления, чем это было ранее. Мне даже кажется, она похудела. Видно, что Камила продолжает сохранять в себе мотивацию и обладает достаточной силой воли.

Она все равно идет на четверной прыжок. Да, сегодня он не получился, но я просто уверена, если Валиева сама захочет, то будет легко его выполнять», – сказала чемпионка мира 1999 года.

«Затрудняюсь сказать, чья программа у девочек понравилась мне больше всего. Все призерки чемпионата России показали себя хорошо и у кого-то даже здорово получились элементы ультра-си. Так что, считаю, это, скорее, дело вкуса.

Думаю, я не буду одинока в своем мнении, сказав, что одержала уверенную победу в произвольной программе. Больше никто не позволил себе сделать столько сложных прыжков, как она. Мне очень понравилось, что первый сорванный элемент никак не смутил Аделию. Она словно вычеркнула его и продолжила уверенное выступление», – добавила .