Мария Бутырская: «Думаю, Валиевой уже легче даются выступления, чем это было ранее. Мне даже кажется, она похудела»

Теги сборная России Мария Бутырская чемпионат России женское катание Камила Валиева Софья Муравьева Аделия Петросян Фигурное катание

Мария Бутырская считает, что Камила Валиева похудела.

Валиева завоевала бронзу на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Победила Аделия Петросян, второе место заняла Софья Муравьева.

«Думаю, Валиевой уже легче даются выступления, чем это было ранее. Мне даже кажется, она похудела. Видно, что Камила продолжает сохранять в себе мотивацию и обладает достаточной силой воли.

Она все равно идет на четверной прыжок. Да, сегодня он не получился, но я просто уверена, если Валиева сама захочет, то будет легко его выполнять», – сказала чемпионка мира 1999 года.

«Затрудняюсь сказать, чья программа у девочек понравилась мне больше всего. Все призерки чемпионата России показали себя хорошо и у кого-то даже здорово получились элементы ультра-си. Так что, считаю, это, скорее, дело вкуса.

Думаю, я не буду одинока в своем мнении, сказав, что Аделия Петросян одержала уверенную победу в произвольной программе. Больше никто не позволил себе сделать столько сложных прыжков, как она. Мне очень понравилось, что первый сорванный элемент никак не смутил Аделию. Она словно вычеркнула его и продолжила уверенное выступление», – добавила Бутырская.

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9 комментариев
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Падение в самом начале программы со сложнейшего квада, Аделия "вычеркнула" и дальше всю свою программу под красивейшее музыкальное сопровождение откатала не только безошибочно технически, но и очень артистично !
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Когда кажется, креститься надо)
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Если сама валиева говорит что набрала... Бутырская бредит
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Ответ Wiley Fox
Угу А путину и его пастве кажется, что он молодеет Скоро она откроет радости секса и начнет пить противозачаточные Разнесет так, что со спины не отличить будет от Тарасовой в шубе
Ты бы cам позаботился о средствах контрацепции, чтобы подобных себе не плодить.
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Мне кажется, все эксперты приняли близко к сердцу призыв ТАТ о публичном взвешивании и теперь играют роль весов.
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Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие...))
Мы сейчас где-то между торгом и депрессией.
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