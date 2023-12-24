Плющенко о падении Муравьевой на дорожке: «Это просто глупая ошибка. К чемпионату России Соня подошла в хорошей форме, залечила травмы»

Евгений Плющенко назвал падение Софьи Муравьевой на дорожке шагов «глупой ошибкой».

Фигуристка стала серебряным призером чемпионата России в Челябинске.

– Свою ошибку на дорожке шагов Муравьева назвала кармой, которая преследует ее уже второй год подряд. Согласны с такой оценкой?

– Это просто глупая ошибка. К чемпионату России Соня подошла в хорошей форме, залечила травмы, которые преследовали ее в начале сезона.

Очень хотела проявить себя, начиная с первого дня соревнований. Дорожка у нее четвертого уровня, коньком она владеет изумительно. В этом компоненте она одна из лучших в мире.

– Это результат работы тренера Плющенко?

– Мы работаем уже четыре года, но пришла она ко мне уже с хорошей базой. Коньком уже тогда владела, но нужно было просто развивать эти навыки.

– Как собираетесь переживать переходный возраст?

– Надеюсь, что мы его уже пережили. Хотя в этом сезоне сложности были и не только с Соней. Учимся справляться с пубертатом. С фигуристками работать сложно, но никто и не говорил, что будет легко, – сказал тренер.

Плющенко и Муравьева лихо праздновали суперпрыжок. Но нелепое падение и ученицы Тутберидзе не пустили в лидеры