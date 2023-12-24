Плющенко о падении Муравьевой на дорожке: «Это просто глупая ошибка. К чемпионату России Соня подошла в хорошей форме, залечила травмы»

Теги Евгений Плющенко сборная России чемпионат России женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Евгений Плющенко назвал падение Софьи Муравьевой на дорожке шагов «глупой ошибкой».

Фигуристка стала серебряным призером чемпионата России в Челябинске.

– Свою ошибку на дорожке шагов Муравьева назвала кармой, которая преследует ее уже второй год подряд. Согласны с такой оценкой?

– Это просто глупая ошибка. К чемпионату России Соня подошла в хорошей форме, залечила травмы, которые преследовали ее в начале сезона.

Очень хотела проявить себя, начиная с первого дня соревнований. Дорожка у нее четвертого уровня, коньком она владеет изумительно. В этом компоненте она одна из лучших в мире.

– Это результат работы тренера Плющенко?

– Мы работаем уже четыре года, но пришла она ко мне уже с хорошей базой. Коньком уже тогда владела, но нужно было просто развивать эти навыки.

– Как собираетесь переживать переходный возраст?

– Надеюсь, что мы его уже пережили. Хотя в этом сезоне сложности были и не только с Соней. Учимся справляться с пубертатом. С фигуристками работать сложно, но никто и не говорил, что будет легко, – сказал тренер.

Плющенко и Муравьева лихо праздновали суперпрыжок. Но нелепое падение и ученицы Тутберидзе не пустили в лидеры

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4 комментария
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Женя,для Сони хочется новых образов и платьев.
На шоу ведь она такая разная!
+2
0
+2
Ответ Инна1945
Это просто сглаз. Загайнов в деле.Кстати он жив ещё?😁
Покоится с миром давно
+2
0
+2
Это просто сглаз. Загайнов в деле.Кстати он жив ещё?😁
+2
-1
+1
эти падения уже выглядят, как эмоциональное желание вырваться к новым образам!
+3
-2
+1
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