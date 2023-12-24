Плющенко о том, почему Муравьева не стала прыгать два тройных акселя: «Софья просто пока не готова. На эти грабли она уже наступала, риск не оправдался»

Теги Евгений Плющенко чемпионат России женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Плющенко рассказал, почему Муравьева отказалась от второго тройного акселя.

На чемпионате России в Челябинске Софья Муравьева прыгнула в произвольной программе один тройной аксель. Фигуристка завоевала серебро.

«Софья просто пока не готова. На эти грабли она уже наступила на этапе Гран-при России в Москве. Не послушалась тренеров – и сделала все по-своему. Риск не оправдался.

Теперь Муравьева – уже опытная спортсменка, которая учится на своих ошибках и прислушивается к советам. Тем более что и я стараюсь прислушиваться к спортсменам.

Софья исполнила тот технический контент, который мы запланировали. Для нее самой важно было и в короткой, и в произвольной программе прыгнуть тройной аксель.

Она восстановила этот сложнейший прыжок, прекрасно исполняла его на разминках. Конечно, есть над чем работать и куда стремиться.

Будем работать над четверными прыжками: восстанавливать сальхов, разучивать тулуп. Это планы на концовку нынешнего сезона. Плюс два тройных акселя в произвольной программе», – сказал двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко.

Плющенко и Муравьева лихо праздновали суперпрыжок. Но нелепое падение и ученицы Тутберидзе не пустили в лидеры

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18 комментариев
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достойные слова, Евгений! поздравляю с серебром, Соня его абсолютно заслужила и была чудо как хороша в обеих программах)
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Муравьева молодец, очень хорошо выступила. И грамотно поступила, решив не рисковать, одно место отыграла
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Поздравление Муравьевой , ее тренерам, а также маме..
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Ну вот Плющ уже как настоящий тренер заговорил,четко рассказал о планах на следующий сезон.Только обязательно было Муру пинать за ГП?Про то что она не послушалась можно было и не говорить
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Ответ Irina29
А как же по другому, ещё на него подумают, что это он погнал Соню на триксели, а так не послушалась наваляла, сама виновата.
Соня сама после тех прокатов рассказывала, что тренеры ее отговаривали, ничего нового Плющенко не сказал.
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Да ладно, все вы молодцы, только поменяйте Соне платье и музыку. А то уже сложилось впечатление, что она в одном и том же застиранном платьице танцует под одну и ту же заезженную музыку.
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Евгений обрастает тренерским опытом, это слышно в интервью ))
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Соня молодец. Жду сегодня интересный показательный.
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Ответ Анна Беляева
Тутберидзе учат три олимпийских цикла с россыпью медалей, в первую очередь золотых, обойдется без "ценного опыта" тренера, не имеющего ни одного титулованного спортсмена.
Плющенко вроде Тутберидзе никаких советов не давал, где вы это вычитали?
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Евгений, мои поздравления!
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Ответ Алеся Ткаченко
Ну вот Плющ уже как настоящий тренер заговорил,четко рассказал о планах на следующий сезон.Только обязательно было Муру пинать за ГП?Про то что она не послушалась можно было и не говорить
А как же по другому, ещё на него подумают, что это он погнал Соню на триксели, а так не послушалась наваляла, сама виновата.
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Ответ Irina29
Ну и что, сейчас то зачем это вспоминать, вроде и похвалил, но осадочек остался.
Его спросили почему не стала прыгать второй, вот он и ответил, что учится на ошибках. А Соня сама очень красочно и много рассказывала в прошлый раз, что ее отговаривали.
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Это слова чемпиона всего. Многократного.
Удачи Сонечке!
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Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Тутберидзе учат три олимпийских цикла с россыпью медалей, в первую очередь золотых, обойдется без "ценного опыта" тренера, не имеющего ни одного титулованного спортсмена.
+6
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Ответ Анна Беляева
Тутберидзе учат три олимпийских цикла с россыпью медалей, в первую очередь золотых, обойдется без "ценного опыта" тренера, не имеющего ни одного титулованного спортсмена.
Тутберидзе- тренер однодневок, Плющенко в представлении не нуждается.
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