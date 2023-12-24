Плющенко о том, почему Муравьева не стала прыгать два тройных акселя: «Софья просто пока не готова. На эти грабли она уже наступала, риск не оправдался»

Плющенко рассказал, почему Муравьева отказалась от второго тройного акселя.

На чемпионате России в Челябинске Софья Муравьева прыгнула в произвольной программе один тройной аксель. Фигуристка завоевала серебро.

«Софья просто пока не готова. На эти грабли она уже наступила на этапе Гран-при России в Москве. Не послушалась тренеров – и сделала все по-своему. Риск не оправдался.

Теперь Муравьева – уже опытная спортсменка, которая учится на своих ошибках и прислушивается к советам. Тем более что и я стараюсь прислушиваться к спортсменам.

Софья исполнила тот технический контент, который мы запланировали. Для нее самой важно было и в короткой, и в произвольной программе прыгнуть тройной аксель.

Она восстановила этот сложнейший прыжок, прекрасно исполняла его на разминках. Конечно, есть над чем работать и куда стремиться.

Будем работать над четверными прыжками: восстанавливать сальхов, разучивать тулуп. Это планы на концовку нынешнего сезона. Плюс два тройных акселя в произвольной программе», – сказал двукратный олимпийский чемпион, тренер .

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