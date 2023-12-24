Гуменник пропустил награждение из-за плохого самочувствия после утренней тренировки. Он примет участие в показательных выступлениях

Стало известно, почему Гуменник не пришел на награждение чемпионата России.

Ранее сообщалось, что бронзовый призер в мужском одиночном катании по медицинским показаниям не смог присутствовать на награждении.

«Информация от . После тренировки почувствовал себя плохо. Ждали, пока врач даст заключение.

После этого было принято решение, что он будет участвовать в показательных выступлениях», – написал журналист Константин Лесик в телеграм-канале.