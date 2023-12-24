Гуменник пропустил награждение из-за плохого самочувствия после утренней тренировки. Он примет участие в показательных выступлениях
Стало известно, почему Гуменник не пришел на награждение чемпионата России.
Ранее сообщалось, что бронзовый призер в мужском одиночном катании Петр Гуменник по медицинским показаниям не смог присутствовать на награждении.
«Информация от ФФКР. После тренировки почувствовал себя плохо. Ждали, пока врач даст заключение.
После этого было принято решение, что он будет участвовать в показательных выступлениях», – написал журналист Константин Лесик в телеграм-канале.
Думаю, многие с огромным удовольствием посмотрят на его ПН ))
То, как зрители принимали его "Дориана Грея" дорогого стОит!
Конечно, ведь плохо себя почувствовать спортсмен не может? Сразу "бунт". 🤦♀️