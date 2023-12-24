Гуменник пропустил награждение из-за плохого самочувствия после утренней тренировки. Он примет участие в показательных выступлениях

Теги чемпионат России ФФКР мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Стало известно, почему Гуменник не пришел на награждение чемпионата России.

Ранее сообщалось, что бронзовый призер в мужском одиночном катании Петр Гуменник по медицинским показаниям не смог присутствовать на награждении.

«Информация от ФФКР. После тренировки почувствовал себя плохо. Ждали, пока врач даст заключение.

После этого было принято решение, что он будет участвовать в показательных выступлениях», – написал журналист Константин Лесик в телеграм-канале.

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18 комментариев
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Пете крепкого здоровья для покорения новых вершин в ФК!
Думаю, многие с огромным удовольствием посмотрят на его ПН ))
То, как зрители принимали его "Дориана Грея" дорогого стОит!
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+15
Ответ Ayla
ахах, врачи сказали не придуривать) Петя бунтует
Не надо писать всякий бред, а то подхватят и раздуют из мухи слона.
Конечно, ведь плохо себя почувствовать спортсмен не может? Сразу "бунт". 🤦‍♀️
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+15
Потом прилетят домой и будет лазарет у всей сборной.
+12
-2
+10
Ответ Леди Брэкнелл
Потом прилетят домой и будет лазарет у всей сборной.
Каждый раз так
+8
-1
+7
проспал наверное
+8
-2
+6
К показалке выздоровел, однако.
+4
0
+4
ну как-то странновато, выйти на награждение не требует же сверхусилий - в отличие от выступления на показательных
+5
-1
+4
Я надеюсь, это не бунт)
+6
-5
+1
Петя теперь все фото без тебя!!! Жаль
+2
-1
+1
Ответ Ayla
ахах, врачи сказали не придуривать) Петя бунтует
Врач результатов теста на ковид ждал) а температуру просто сбили
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+1
Ответ MockingBird
Не надо писать всякий бред, а то подхватят и раздуют из мухи слона. Конечно, ведь плохо себя почувствовать спортсмен не может? Сразу "бунт". 🤦‍♀️
судя по показалке чувствует он себя прекрасно) возможно проспал, как многие пишут
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Эээй, Петя, не вздумай болеть перед праздниками! Да и вообще не болей, мы все за тебя уже отболели у экранов)) Здоровья и жду показалки с нетерпением!)
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Петя позер, каких поискать.
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Петр, просим обширный комментарий что это было? Бунт, проспал, заболел, не с мог прийти с бодуна, забыл?😁Общественность требует.
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Ответ Маргарита Романовская
Врач результатов теста на ковид ждал) а температуру просто сбили
Быстрее всего
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