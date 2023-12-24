Елизавета Нугуманова: «У Муравьевой получилось сделать все. Грустно было видеть нелепое падение в дорожке, но оно не смазало ее чистые прыжки»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Елизавета Нугуманова Софья Муравьева Фигурное катание

Елизавета Нугуманова похвалила Софью Муравьеву после серебра на чемпионате России.

Золото на турнире в Челябинске взяла Аделия Петросян, бронзу – Камила Валиева.

«Муравьева огромная умничка, ее командой проделана долгая работа. У нее получилось сделать все. Грустно было видеть это нелепое падение в дорожке, но оно не смазало ее чистые прыжки. Рада, что теперь у Сони есть такая награда.

За два месяца до чемпионата России видела, как она работает. Это нереально круто, даже немного прослезилась, когда впервые смотрела ее прокат произвольной», – сказала призер этапов Гран-при среди юниоров Елизавета Нугуманова.

Аделия Петросян – новая чемпионка России от Тутберидзе. Прыгала то, что не смогла Трусова, и вошла в историю

3 комментария
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"Эх, на этом Чемпионате России я бы запросто завоевала бронзу!" - подумала Нугуманова с оттенком лёгкой грусти.
P.S. А Софью я поздравляю с заслуженным серебром!
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Соню ещё раз с серебром. В целом отличное выступление, и ничего грустного, ведь есть наконец-то медаль.
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Очень люблю Софьюшку, какое у нее скольжение🥺 Такие триксели забабахала и упала на дорожке, ну родная💔 С серебром, солнышко🥰
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