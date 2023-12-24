Елизавета Нугуманова: «У Муравьевой получилось сделать все. Грустно было видеть нелепое падение в дорожке, но оно не смазало ее чистые прыжки»

Елизавета Нугуманова похвалила Софью Муравьеву после серебра на чемпионате России.

Золото на турнире в Челябинске взяла Аделия Петросян, бронзу – Камила Валиева.

«Муравьева огромная умничка, ее командой проделана долгая работа. У нее получилось сделать все. Грустно было видеть это нелепое падение в дорожке, но оно не смазало ее чистые прыжки. Рада, что теперь у Сони есть такая награда.

За два месяца до чемпионата России видела, как она работает. Это нереально круто, даже немного прослезилась, когда впервые смотрела ее прокат произвольной», – сказала призер этапов Гран-при среди юниоров Елизавета Нугуманова.

Аделия Петросян – новая чемпионка России от Тутберидзе. Прыгала то, что не смогла Трусова, и вошла в историю