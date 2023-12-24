Дарья Садкова: «Этот чемпионат России я буду считать своим опытом. Стану теперь в 200 раз больше работать над вращениями»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Дарья Садкова Фигурное катание

Фигуристка Дарья Садкова рассказала о своих целях после чемпионата России.

Накануне Садкова заняла восьмое место на соревнованиях в Челябинске.

– Прокомментируй свое выступление на чемпионате России. Дебют удался?

– По первому дню могу сказать, что короткая не удалась. Из‑за этого, наверное, сейчас обиднее всего, потому что по произвольной программе я по итогу стала четвертой. Думаю, что если бы я откатала короткую программу чисто, то смело бы могла войти в основной состав сборной, то есть в шестерку.

По произвольной программе могу сказать, что я довольна, несмотря на то, что со второго тулупа было падение. Я очень рада, что первый четверной тулуп сделала. Второй четверной просто нужно стабилизировать. Получается, что я сейчас по итогу восьмая и думаю, что должна войти в резервный состав сборной России. Рада, что удалось по произвольной подняться.

Этот чемпионат России я буду считать своим опытом. После короткой программы я была в отчаянии, у меня была настоящая трагедия, я очень сильно расстроилась, несмотря на это, я вышла и постаралась показать достойный уровень в произвольной.

– Почему не получился второй четверной?

– Думаю, что второй четверной тулуп еще недостаточно стабильный. Его еще нужно накатать. Надеюсь, что на следующих соревнованиях у меня это получится.

– Какую цель поставишь на следующие соревнования?

– Как минимум откатать обе свои программы чисто. Показать достойную короткую программу, над которой я буду работать. Стану теперь в сто, в двести раз больше работать над вращениями, потому что сделанное вчера (22 декабря в короткой программе – Sports.ru) – это вообще для меня недопустимо ни в коем случае. И, конечно, показать два чистых четверых тулупа, – сказала Садкова.

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8 комментариев
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Милая девочка. Я уверена, что дело не в увеличении тренировки в сотни раз (так со здоровьем проститься можно), а в психологическом давлении. Молодец, что собралась и откатала ПП почти на максимум. Удачи Даше!
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Даша будет в медалях очень скоро.
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Ответ kovfun-barrios
Врёт. Организм не выдержит увеличения нагрузки с определённого уровня в 200 раз на моментальной основе. Этот лозунг только домохозяек восхитить может.
Не врет. Просто не понимает.
+1
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+1
Ответ Анна Беляева
У Даши в принципе вращения - больное место. Сложно сказать - почему, но это факт.
Не знала. Но тогда пожелаю Даше натренировать этот элемент на 100 процентов!
+1
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+1
Даша старайся иначе никак,это большой спорт,а не группа Здоровья.
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Ответ Natasib88
Милая девочка. Я уверена, что дело не в увеличении тренировки в сотни раз (так со здоровьем проститься можно), а в психологическом давлении. Молодец, что собралась и откатала ПП почти на максимум. Удачи Даше!
У Даши в принципе вращения - больное место. Сложно сказать - почему, но это факт.
+1
-1
0
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