Елена Радионова: «Я верю, что мы увидим прежнюю Валиеву, у всех бывают тяжелые периоды в карьере. Все девочки взрослеют, меняются, и это нормально»

Елена Радионова рассчитывает увидеть «прежнюю Камилу Валиеву».

Накануне Валиева завоевала бронзу чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске. Победила Аделия Петросян, второй стала Софья Муравьева.

– Что с Камилой Валиевой? Увидим ли мы кого‑нибудь ее прежнюю?

– Я верю, что мы увидим Камилу прежнюю, потому что у всех бывают тяжелые периоды в карьере. Все девочки взрослеют, они меняются, и это нормально. Думаю, что просто нужно время, необходимо подождать.

Уверена, что все нормализуется. Самое главное, чтобы у Камилы было стремление и старание, а также желание побеждать, – сказала бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова.

Также Радионова назвала победу Петросян заслуженной.

– Шестая ученица Этери Тутберидзе победила на чемпионате России по фигурному катанию. О чем это говорит?

– Это говорит о том, что Этери Тутберидзе очень хороший тренер. Она знает, как растить чемпионок, она показывает это на протяжении долгого времени. Ее девочки самые сильные, в ее команде большая обойма, отсюда сильная конкуренция в группе.

– Аделия Петросян победила абсолютно заслуженно?

– Да, она абсолютно заслуженно победила, сделав все уверенно. У нее была самая сложная произвольная программа, поэтому если математически сложить ее контент и контент остальных, Аделия была фаворитом этих соревнований, – отметила Радионова.