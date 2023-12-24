Елена Радионова: «Я верю, что мы увидим прежнюю Валиеву, у всех бывают тяжелые периоды в карьере. Все девочки взрослеют, меняются, и это нормально»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Этери Тутберидзе Елена Радионова Камила Валиева Аделия Петросян Фигурное катание

Елена Радионова рассчитывает увидеть «прежнюю Камилу Валиеву».

Накануне Валиева завоевала бронзу чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске. Победила Аделия Петросян, второй стала Софья Муравьева.

– Что с Камилой Валиевой? Увидим ли мы кого‑нибудь ее прежнюю?

– Я верю, что мы увидим Камилу прежнюю, потому что у всех бывают тяжелые периоды в карьере. Все девочки взрослеют, они меняются, и это нормально. Думаю, что просто нужно время, необходимо подождать.

Уверена, что все нормализуется. Самое главное, чтобы у Камилы было стремление и старание, а также желание побеждать, – сказала бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова.

Также Радионова назвала победу Петросян заслуженной.

– Шестая ученица Этери Тутберидзе победила на чемпионате России по фигурному катанию. О чем это говорит?

– Это говорит о том, что Этери Тутберидзе очень хороший тренер. Она знает, как растить чемпионок, она показывает это на протяжении долгого времени. Ее девочки самые сильные, в ее команде большая обойма, отсюда сильная конкуренция в группе.

– Аделия Петросян победила абсолютно заслуженно?

– Да, она абсолютно заслуженно победила, сделав все уверенно. У нее была самая сложная произвольная программа, поэтому если математически сложить ее контент и контент остальных, Аделия была фаворитом этих соревнований, – отметила Радионова.

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8 комментариев
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Прежнюю не увидим.
Увидим другую. И я уверена что даже лучше, чем можем себе представить))

Борись Ками и не сдавайся;)
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У Камилы нет тяжёлого времени в плане именно катания. Она проходит пубертат намного успешнее, чем другие. Она сохраняет ультра, и. она в медалях среди самых сильных фигуристок мира. То, что мы видим, поразительно! И в данной ситуации даже хорошо, что она под таким мощным колпаком проверок. Всё естественно. Гениальность фигуристки и гениальность тренеров.
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У Камилы с физикой стало лучше в произвольной, значит все хорошо. Короткая вообще у неё - шедевр фигурного катания, то ради чего люди любят и смотрят этот вид спорта.
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Ну раз меняются, то, по логике, прежних увидеть не получится никак). Камила справляется с изменениями и выступает очень хорошо, берёт медали, золотые в том числе. Это мало кому удавалось в этот период.
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Ответ Маргарита В Сафронова
У Камилы нет тяжёлого времени в плане именно катания. Она проходит пубертат намного успешнее, чем другие. Она сохраняет ультра, и. она в медалях среди самых сильных фигуристок мира. То, что мы видим, поразительно! И в данной ситуации даже хорошо, что она под таким мощным колпаком проверок. Всё естественно. Гениальность фигуристки и гениальность тренеров.
Да 👍🏻
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Ответ Anneta28
Какие ультра она сохраняет? Она даже 3-3 прыгает через раз. Вес безобразный у нее, когда она прыгает, ощущение, что под ней сейчас проломится лед. Двигается медленно, как черепаха, в конце программы вообще практически встает, что не прыжок, то недокрут. То что мы видели вчера было очень плохо. Третье место ей дали только благодаря штабу. С таким весом кататься нельзя, это в первую очередь опасно для нее самой.
Очень плохо у Вас, у Камилы все в порядке, берегите себя попейте водички.
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Ответ Sat397
У Камилы с физикой стало лучше в произвольной, значит все хорошо. Короткая вообще у неё - шедевр фигурного катания, то ради чего люди любят и смотрят этот вид спорта.
👍🏻✊️
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