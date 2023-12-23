Лакерник о критике судей: «Люди очень часто пишут недовольства, потому что не разбираются в предмете»

Теги чемпионат России Александр Лакерник судьи Фигурное катание

Александр Лакерник высказался о судействе на чемпионате России.

– Подводя итоги чемпионата России, можно сказать, что в плане судейства все было хорошо?

– Понимаете, все хорошо никогда не бывает, потому что всегда есть какие‑то проблемы. То, что я видел, меня устроило.

– Стало ли судейство лучше, потому что ранее были недовольные?

– Не знаю. Были ошибки, их никто не скрывает, но люди очень часто пишут недовольства, потому что они не разбираются в предмете. Отсюда они начинают ругать судей.

Понимаю и знаю, что коллегия судей серьезно занимается вопросами судейства. Нельзя сказать, что было плохо, а стало хорошо. Как по мне, и раньше было неплохо. Работа идет, а на чемпионате России результаты соответствуют тому, что было на льду, – сказал почетный вице-президент ISU.

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66 комментариев
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Да во всём мы разбираемся: взятки, договорённости, политика партии, баланс интересов разных ТШ, очередь, наказания за сказанные или написанные где-то слова. Лично мне всё понятно.
+32
-4
+28
Конечно, одни судьи разбираются в предмете. Особенно, когда за прокат с падениями ставят больше 9 баллов во второй оценке. Сразу видно, насколько сильно они владеют предметом
+27
-4
+23
Ответ Vladimir Arutin
Раз люди не разбираются в предмете ,так могут же судьи обьяснять спорные решения. что бы люди лучше разбирались .
Действительно. В университетах высшую математику и ядерную физику как-то объясняют людям. А Лакерник - какое совпадение - по профессии преподаватель, мог бы уже давно издать учебное пособие по ФК, чтобы все могли прочесть и разобраться.
+23
-2
+21
Раз люди не разбираются в предмете ,так могут же судьи обьяснять спорные решения. что бы люди лучше разбирались .
+16
-2
+14
Да всё мы разбираемся, для чего вы +5 гое ввели...
+13
0
+13
Сколько было примеров, когда не разбирающиеся в предмете болельщики, после прокатов подсказывали судьям на их косяки. Были повторы прыжков не раз, а уж расхождения при выставлении второй оценки при падениях фигуристов, уже просто хроническая болезнь длящаяся годами. Хотя есть чёткие на этот счёт правила. Надо снять розовые очки и реагировать на справедливые замечания, а не выгораживать судей. Если не выносить сор из избы, он вас там и погребёт...
+12
0
+12
Болельщики могут не разбираться в каких-то спецтерминах, но глаза у всех есть, жаль только, что судьи напрочь забывают правила, по которым они судят, а судят как им хочется или как им скажут, тот же Лакерник, да что мы хотели от него услышать, правду и ничего кроме правды, но это из другой серии и про другого героя.
+9
0
+9
Да да мы не видели как с единственным упавшим квадом людей на 3е место затягивали при дяде Лаке.
+13
-5
+8
Ответ Uno top
В этот раз действительно чемпионат прошел гладко в плане судейства и по кр мере все призовые места распределились более-менее логично. Разве что сделал бы рокировку Гуменник-Дикиджи. Но только потому, что я согласен с теми, что компоненты Дикиджи очень сильно завышены и Гуменник даже без элемента в короткой и с шикарной произвольной Дикиджи должен был в итоге обходить. Из явного негатива это место Муравьевой ниже Петросян после короткой, после произвольной вопросов нет. И второе реально непонятное сведение счетов с танц парой Шевченко/Ежлов. Ну реально на пару пар, под которые их засовывали, без слез не взглянешь вообще. Здесь было совсем неприлично.
Странно, что Вы не заметили, как судьи в танцах тащили пары Жулина. Никакущая Шанаева оказалась выше Горелкиных, или новоделы Тютюнина выше более сильных пар.
Или в мужском нагло обокрали Мозалева и Лутфуллина. А оценки Маркуши это цирк, они должны быть намного ниже!
Могу ещё кучу примеров провести, как судьи опять грибовали назначенцев из любимых штабов! Так что очередное судейское дно.
+8
-1
+7
Лакерник ты почему ещё не на пенсии иди огурцы выращивать. Всё время твое закончилось и Валиева тебе в этом тоже помогла.
+6
0
+6
Ответ Док Аксель
Сколько было примеров, когда не разбирающиеся в предмете болельщики, после прокатов подсказывали судьям на их косяки. Были повторы прыжков не раз, а уж расхождения при выставлении второй оценки при падениях фигуристов, уже просто хроническая болезнь длящаяся годами. Хотя есть чёткие на этот счёт правила. Надо снять розовые очки и реагировать на справедливые замечания, а не выгораживать судей. Если не выносить сор из избы, он вас там и погребёт...
А ребра это вообще треш, такое впечатление что всем судьям глубока наплевать на эти ребра, ставят конские ГОЕ, а у человека прыжок с плоского ребра.
+7
-1
+6
Ответ Зиля Бадриева
А кто недоволен судейством? Только Косторная высказывалась. А болельщики всегда против
ТАТ в трансляции тоже делала многозначительные намеки
+6
0
+6
Так может, это в консерватории что-то неладно?
+7
-1
+6
Чёт диду стал интервью о судействе раздавать направо и налево.
+5
0
+5
Ответ Блинчик
Действительно. В университетах высшую математику и ядерную физику как-то объясняют людям. А Лакерник - какое совпадение - по профессии преподаватель, мог бы уже давно издать учебное пособие по ФК, чтобы все могли прочесть и разобраться.
И что же им, по столовкам всю жизнь тогда питаться?)
+5
0
+5
а мне кажется, что ты, Лакертник, не очень разбираешься в предмете... либо зрение уже подводит... уж плоское ребро на лутце Петросян в 2х прокатах "проморгать"... это надо было оооочень постараться...

да даже по компоновке контента программ понятно, что проблема на лутце есть! и она тш известна... но такие, как Лакертник, сначала в кп на неё закрывают глаза, а после это недоразумение в пп в каскаде появляется...
+14
-9
+5
Ответ tanya_1111
Да да мы не видели как с единственным упавшим квадом людей на 3е место затягивали при дяде Лаке.
Хорошо, что хоть не на второе.
+5
0
+5
Зато один уважаемый и знающий чуть не провернул аферу с уравниванием стоимости флипа и лутца.
+5
0
+5
Ответ Ashly
А у Муравьевой, которая прыгает как Самарин, нормальные?
А причем тут Муравьева? Я вроде другой вид обсуждаю
+6
-1
+5
Ответ Karina kolesnikova
ТАТ в трансляции тоже делала многозначительные намеки
Да ладно как будто без ТАТ не видно, они видимо считают люди совсем глупы.
+6
-1
+5
Ответ Lara_Croft
У Трусовой на ЧЕ при двух падениях были 9-ки в компах. Так что это проблема не только наших судей, но и международных.
Да и у Щербаковой на ЧР
+5
-1
+4
Ответ Uno top
В этот раз действительно чемпионат прошел гладко в плане судейства и по кр мере все призовые места распределились более-менее логично. Разве что сделал бы рокировку Гуменник-Дикиджи. Но только потому, что я согласен с теми, что компоненты Дикиджи очень сильно завышены и Гуменник даже без элемента в короткой и с шикарной произвольной Дикиджи должен был в итоге обходить. Из явного негатива это место Муравьевой ниже Петросян после короткой, после произвольной вопросов нет. И второе реально непонятное сведение счетов с танц парой Шевченко/Ежлов. Ну реально на пару пар, под которые их засовывали, без слез не взглянешь вообще. Здесь было совсем неприлично.
Еще упорное незамечание ребер у той же Петросян.
+10
-6
+4
Ответ imaxim
В мужском одиночном катании тройка призёров должна быть Гуменник - Семененко - Дикиджи
Гуменник весь в недокрутах, какое 1 место?
+8
-4
+4
Ответ Ashly
Гуменник весь в недокрутах, какое 1 место?
А у Семененко плюсы, а не минусы за «клевание» на прыжках
+8
-4
+4
Ответ Karina kolesnikova
ТАТ в трансляции тоже делала многозначительные намеки
Намеки ТАТ шедевральны. Она вышла на новый уровень скрытых смыслов, чтобы вновь не отлучили от микрофона😁 Спасибо Татьяне Анатольевне за неоднократно поднятое настроение.
+3
0
+3
Ответ Мороженко
Гуменник был на 10 баллов ниже по Короткой, он упал, В ПП он первый
ГОЭ за прыжки Семененко слишком высокие
+7
-4
+3
Ответ tanya_1111
Да ладно как будто без ТАТ не видно, они видимо считают люди совсем глупы.
Люди разные, а ТАТ уж точно профессионал, от ее мнения сложнее отмахнуться.
+3
0
+3
Ответ tanya_1111
Да да мы не видели как с единственным упавшим квадом людей на 3е место затягивали при дяде Лаке.
А в этом сезоне на последнем этапе видели как с тремя падениями да ещё и без элемента людей на 3-е место затаскивали поверх чистых прокатов.
+5
-2
+3
Зато судьи так шарят,что одним со степ аутом ставят грибы +0,9 , а другим +2,5
+2
0
+2
Ответ Lara_Croft
Аня два раза за программу не падала
На ЧР простите
+2
0
+2
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