Лакерник о критике судей: «Люди очень часто пишут недовольства, потому что не разбираются в предмете»

Александр Лакерник высказался о судействе на чемпионате России.

– Подводя итоги чемпионата России, можно сказать, что в плане судейства все было хорошо?

– Понимаете, все хорошо никогда не бывает, потому что всегда есть какие‑то проблемы. То, что я видел, меня устроило.

– Стало ли судейство лучше, потому что ранее были недовольные?

– Не знаю. Были ошибки, их никто не скрывает, но люди очень часто пишут недовольства, потому что они не разбираются в предмете. Отсюда они начинают ругать судей.

Понимаю и знаю, что коллегия судей серьезно занимается вопросами судейства. Нельзя сказать, что было плохо, а стало хорошо. Как по мне, и раньше было неплохо. Работа идет, а на чемпионате России результаты соответствуют тому, что было на льду, – сказал почетный вице-президент ISU.