Лакерник о критике судей: «Люди очень часто пишут недовольства, потому что не разбираются в предмете»
Александр Лакерник высказался о судействе на чемпионате России.
– Подводя итоги чемпионата России, можно сказать, что в плане судейства все было хорошо?
– Понимаете, все хорошо никогда не бывает, потому что всегда есть какие‑то проблемы. То, что я видел, меня устроило.
– Стало ли судейство лучше, потому что ранее были недовольные?
– Не знаю. Были ошибки, их никто не скрывает, но люди очень часто пишут недовольства, потому что они не разбираются в предмете. Отсюда они начинают ругать судей.
Понимаю и знаю, что коллегия судей серьезно занимается вопросами судейства. Нельзя сказать, что было плохо, а стало хорошо. Как по мне, и раньше было неплохо. Работа идет, а на чемпионате России результаты соответствуют тому, что было на льду, – сказал почетный вице-президент ISU.
Или в мужском нагло обокрали Мозалева и Лутфуллина. А оценки Маркуши это цирк, они должны быть намного ниже!
Могу ещё кучу примеров провести, как судьи опять грибовали назначенцев из любимых штабов! Так что очередное судейское дно.
да даже по компоновке контента программ понятно, что проблема на лутце есть! и она тш известна... но такие, как Лакертник, сначала в кп на неё закрывают глаза, а после это недоразумение в пп в каскаде появляется...