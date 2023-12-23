Валиева о падении с четверного тулупа: «Было важно сделать попытку. Ничего страшного, все нарабатывается, думаю, все еще будет»

Камила Валиева высказалась о падении с четверного тулупа на чемпионате России.

«Четверной тулуп у меня на тренировках иногда получается, иногда нет. В первый день тренировок получался. По крайней мере, я сама с собой соревнуюсь сейчас, было важно сделать попытку. Она была не очень удачная.

Было два прыжка на разминке в степ, мне казалось, все будет нормально, но не получился. Думаю, ничего страшного. Все нарабатывается, думаю, все еще будет», – сказала фигуристка.