Валиева о падении с четверного тулупа: «Было важно сделать попытку. Ничего страшного, все нарабатывается, думаю, все еще будет»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева высказалась о падении с четверного тулупа на чемпионате России.

«Четверной тулуп у меня на тренировках иногда получается, иногда нет. В первый день тренировок получался. По крайней мере, я сама с собой соревнуюсь сейчас, было важно сделать попытку. Она была не очень удачная.

Было два прыжка на разминке в степ, мне казалось, все будет нормально, но не получился. Думаю, ничего страшного. Все нарабатывается, думаю, все еще будет», – сказала фигуристка.

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Молодец. Это была хорошая попытка в тч по докруту. Дорогу осилит идущий.
+12
-3
+9
все будет - вне всяких сомнений! Молодец что пошла на квад! Спасибо за прекрасную КП и хорошую работу в ПП. Еще раз с бронзой! Честно заработанная награда. Сквозь терни к звездам!)
+8
-1
+7
Всё правильно. Выходить на лёд и не стремиться к победе, это для слабаков. Победы ещё будут и самые громкие.
+7
-1
+6
Хочется поддержать и Камилу, и всех тех, кто мечтает пробежать марафон, а не спринт, и сражается, сражается и ещё раз сражается ))
+8
-3
+5
Умная, красивая, позитивная, спокойная, и весёлая. Молодец Камила.
+8
-4
+4
Настрой годный, одобряем. Дерзай!
+5
-1
+4
Все получится, Ками!!
+6
-2
+4
Не нужно бояться трудностей! И всё получится, Камила!
+6
-3
+3
Через несколько дней Камилу оправдают и хейтеры утрутся
+5
-3
+2
Ответ RS919
Если так пойдёт дальше, прямая дорога в сумо 😏
верим в тебя,пухляш RS919
+3
-1
+2
Ответ RS919
Если так пойдёт дальше, прямая дорога в сумо 😏
Мне вас так жалко! Немедленно садитесь на строгую диету!
+2
0
+2
Чемпионат России опять доказал что наши девочки сильнейшие в мире и все соревнования без них ущербные а медали деревянные,настоящие чемпионы только в России
+1
0
+1
Есть силы, есть любовь к спорту, значит нужно продолжать стремиться к лучшей версии себя, нарабатывать что-то новое, возвращать утерянное, совершенствовать что возможно, и на сколько это возможно, тем более болельщики очень рады видеть Камилу на льду, с прекрасными программами.
+1
0
+1
Ответ Elena Polkina
По докруту очень важная деталь. Значит есть силы крутануть, остается стабилизировать.
Там в ногах даже запас есть ). Стабилизирует вес и вернется сильнее. Главное, чтобы в суде все сложилось нормально.
+1
0
+1
Ответ RS919
Если так пойдёт дальше, прямая дорога в сумо 😏
Да не смешите людей )
+1
0
+1
многих нет Щербакова все я тут писал по моему она уже намекала что если нас вытурят я кататся не буду. трусовой нету Акатьева травма
0
0
0
Ответ Den3Lo
Молодец. Это была хорошая попытка в тч по докруту. Дорогу осилит идущий.
По докруту очень важная деталь. Значит есть силы крутануть, остается стабилизировать.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий