Камила Валиева: «В каждом году есть события, которые тебя чему-то учат и в каком-то смысле топят, чтобы ты стал лучше»

Камила Валиева рассказала, кто дарил ей букеты цветов на чемпионате России.

Фигуристка стала бронзовым призером турнира.

«Это моя фан-группа. Я очень благодарна своим фанатам, сегодня опять столько игрушек полетело, столько плакатов, столько поддержки. Это безумно приятно. Так что пока что цветы не от «кого-то», а от фан-группы. Но для меня это что-то родное и очень приятное.

Хочу поздравить свою маму с Днем рождения. Пожелать ей побольше нервов с такими прокатами. Это человек, который посвятил мне всю жизнь и которому я безумно благодарна», – сказала .

Также она назвала главные события минувшего года.

«Много интересных моментов, я стала ведущей «Новой песни года», много различных проектов. В каждом году есть свои события, которые тебя чему-то учат и в каком-то смысле топят, чтобы ты стал лучше.

Желаю всем хорошего Нового года, встретить его со своими близкими, чтобы только хорошее нас ожидало в будущем.

У Деда Мороза я бы попросила здоровья и чтобы у близких все было хорошо. Если у них что-то случается, это очень давит и разочаровывает. Ну а все материальное придет само», – добавила фигуристка.