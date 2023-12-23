Камила Валиева: «В каждом году есть события, которые тебя чему-то учат и в каком-то смысле топят, чтобы ты стал лучше»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала, кто дарил ей букеты цветов на чемпионате России.

Фигуристка стала бронзовым призером турнира.

«Это моя фан-группа. Я очень благодарна своим фанатам, сегодня опять столько игрушек полетело, столько плакатов, столько поддержки. Это безумно приятно. Так что пока что цветы не от «кого-то», а от фан-группы. Но для меня это что-то родное и очень приятное.

Хочу поздравить свою маму с Днем рождения. Пожелать ей побольше нервов с такими прокатами. Это человек, который посвятил мне всю жизнь и которому я безумно благодарна», – сказала Валиева.

Также она назвала главные события минувшего года.

«Много интересных моментов, я стала ведущей «Новой песни года», много различных проектов. В каждом году есть свои события, которые тебя чему-то учат и в каком-то смысле топят, чтобы ты стал лучше.

Желаю всем хорошего Нового года, встретить его со своими близкими, чтобы только хорошее нас ожидало в будущем.

У Деда Мороза я бы попросила здоровья и чтобы у близких все было хорошо. Если у них что-то случается, это очень давит и разочаровывает. Ну а все материальное придет само», – добавила фигуристка.

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15 комментариев
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Камила, в данной ситуации ты для меня лучшая!
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С учетом всех обстоятельств, третье место Камилы - очень достойный результат. И важно помнить, что главная битва шла явно не в Челябинске, а идет между арбитрами КАС, где они пытаются привести к общему знаменателю свою совесть, юридическую этику и политическую целесообразность. Итоги этой главной битвы мы узнаем в конце января - начале февраля.
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Умница! Как же она достойно держит себя
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Ответ ivera
Следующая, юбилейная 10-я ПОБЕДА ТШТ на ЧР будет за КАМИЛОЙ☝️🤩😘
каждый, когда на Камилу заранее вешают золотую медаль, она не выигрывает. Вы точно болельщик Камилы?
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Все болельщики Ками желают ей здоровья и позитивного настроения! С днем рождения маму, вырастившую замечательную дочь! С наступающим Новым годом, пусть он будет лучше, чем уходящий.
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Комментарий удален модератором
Камила супер, вперед к вершинам Олимпа!
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Ответ Сейлем Сэйберхеген
Камила ты наша совесть!
Да уж, допинг это совесть и смелость)
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Ответ ivera
Следующая, юбилейная 10-я ПОБЕДА ТШТ на ЧР будет за КАМИЛОЙ☝️🤩😘
Хочется верить в ваше предсказание- кэтому временни закончится у нее срок дисквала, откинется и на своб т е на лед с чистой совестью
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Ответ Мария Барнс
Комментарий удален модератором
Пожелаю вам успокоительного и совести, что бы вы не придирались своими выдумками к словам достойного человека
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