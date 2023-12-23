Ренат Лайшев: «Третье место Валиевой – хороший результат. Чемпионат России под стать чемпионату мира»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Камила Валиева Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Ренат Лайшев назвал хорошим результатом бронзу Камилы Валиевой на чемпионате России.

«Третье место Валиевой – тоже хороший результат. Чемпионат России под стать чемпионату мира, у нее еще многое впереди. Поздравляю ее, Тутберидзе, весь тренерский состав.

Камила – уже опытный боец, делает выводы из определенных ошибок, которые совершают представители старшего поколения недружественных нам стран. Она молодец и умница, что в форме и боролась за победу. Уверен, что Камила продолжит кататься. Она – настоящий боец», – сказал президент «Самбо-70».

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12 комментариев
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Привычная каша в голове у Лайшева.
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Где-то я уже подобное слышала...Ах, да, в Японии, про одну девочку....
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Ух,ты ,ну надо же.Помнится для Загитовой второе место-это провал, а для Валиевой -третье место это хорошо!Болтуны и подхалимы с двойными стандартами.
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Говорите, говорите.
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Где, что, впереди? ЧМ не светит, вообще смысла упоминать нет.
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У нас многих нет Щербакова все я тут писал по моему она уже намекала что если нас вытурят я кататся не буду. трусовой нету Акатьева травма
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Отличный результат,плюс миллион рублей призовых
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Ответ Iririna
Ух,ты ,ну надо же.Помнится для Загитовой второе место-это провал, а для Валиевой -третье место это хорошо!Болтуны и подхалимы с двойными стандартами.
Если бы был ЧМ Камила опять стала бы 4 -й, а Каори получила бы бронзу.
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