Ренат Лайшев: «Третье место Валиевой – хороший результат. Чемпионат России под стать чемпионату мира»

Ренат Лайшев назвал хорошим результатом бронзу Камилы Валиевой на чемпионате России.

«Третье место – тоже хороший результат. Чемпионат России под стать чемпионату мира, у нее еще многое впереди. Поздравляю ее, Тутберидзе, весь тренерский состав.

Камила – уже опытный боец, делает выводы из определенных ошибок, которые совершают представители старшего поколения недружественных нам стран. Она молодец и умница, что в форме и боролась за победу. Уверен, что Камила продолжит кататься. Она – настоящий боец», – сказал президент « ».