Софья Муравьева: «Я рада своей медали. Это значит, что работа, которая была мной проделана, не ушла в никуда»
Софья Муравьева оценила выступление на чемпионате России в Челябинске.
Фигуристка на турнире завоевала серебро.
— Я не устану всех благодарить, потому что в душе вы все огромная поддержка для меня. Все болельщики и зрители, все, кто в этом зале, федерация, тренеры и семья — всем огромное спасибо! Прокатом я довольна, надеюсь, что смогу радовать вас дальше.
— Что для вас значит эта медаль?
— Я рада своей медали. Это значит, что работа, которая была мной проделана, и не только мной, помогла. Работа не ушла в никуда. Работаем.
Контент мы пишем до программы. Может произойти все что угодно. От тройного акселя я отказалась после неудачи в короткой программе. Я заранее знала, что буду прыгать только один сегодня, — сказала Муравьева.
Пусть и не золото, но, не менее важная победа, а также стимул двигаться далее. Есть к чему стремиться.
Поздравляю!
А говорили, что " его нет".
Ну-ну...