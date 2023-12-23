Софья Муравьева: «Я рада своей медали. Это значит, что работа, которая была мной проделана, не ушла в никуда»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Матч ТВ Софья Муравьева Фигурное катание

Софья Муравьева оценила выступление на чемпионате России в Челябинске.

Фигуристка на турнире завоевала серебро. 

— Я не устану всех благодарить, потому что в душе вы все огромная поддержка для меня. Все болельщики и зрители, все, кто в этом зале, федерация, тренеры и семья — всем огромное спасибо! Прокатом я довольна, надеюсь, что смогу радовать вас дальше.

— Что для вас значит эта медаль?

— Я рада своей медали. Это значит, что работа, которая была мной проделана, и не только мной, помогла. Работа не ушла в никуда. Работаем.

Контент мы пишем до программы. Может произойти все что угодно. От тройного акселя я отказалась после неудачи в короткой программе. Я заранее знала, что буду прыгать только один сегодня, — сказала Муравьева

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35 комментариев
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наконец то она на заслуженном месте
+33
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Для Сони эта медаль была необходима.
Пусть и не золото, но, не менее важная победа, а также стимул двигаться далее. Есть к чему стремиться.
Поздравляю!
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Софья молодец
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Соня, пусть поводов для улыбок будет больше. С первым серебром ЧР и пусть продолжение сезона будет не хуже.
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+18
Чудесную Сонечку с серебряной медалью, всё еще будет!
+16
-1
+15
Вот о ком можно сказать: танцует, как дышит!
+20
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+14
Ответ Fellina
Правда не слыша музыки и неистово маша руками)
Неправда, попадает в акценты лучше всех
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Поздравляю Соню и всех тех, кто с ней работал!
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Соня откатала очень вдохновенно. Стильная программа.
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И мы за тебя очень рады , Мурочка! Теперь будем ждать от тебя четверной.
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Что правда, то правда...
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Соня, какая же ты музыкальная, женственная! Большая умница, поздравляю!
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Поздравляем, Софью с медалью!
+9
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Соня катает конечно как будто летит, умница, поздравляю с заслуженным серебром!
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Прекрасная Софья на льду.
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Очень нравится катание Сони
+8
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Очень радостно за неё, действительно в нужный момент собралась и сделала всё. Главное теперь - здоровья, без травм - и штурмовать новые вершины.
+7
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+7
Молодец! Очень интересная девочка, не конвейерная. И тандем у них с Плющенко замечательный, они отлично понимают друг друга! И Соню вовсе не надо заставлять, ругать, замечания делать - она сама отлично знает всё и понимает. Ей только помогать и направлять.
+11
-4
+7
Чемпионка моего сердца!
+6
0
+6
Катание Сони такое вдохновенное! Она словно парит надо льдом!
+6
0
+6
Ответ Нурсултан Хамзаев
наконец то она на заслуженном месте
+++
+6
0
+6
Ответ Fellina
Правда не слыша музыки и неистово маша руками)
Неправда. У Сони движения как раз в музыкальные акценты. Прекрасная программа.
+6
0
+6
Соня, поздравляем! Работа, которую ты проделала видна. Молодец! Продолжайте)
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0
+5
И мы рады за тебя, Сонечка! Молодец! 👍 😍 Программа очень удачная и красиво исполнена!
+5
0
+5
Соню поздравляю с серебром. И всех тренеров, кто с ней работает. Я рада, что они все довольны
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0
+4
Ответ наталья Головченко
Столько недокрутов было и все проморгали((((
Валиевой да, моргнули все что можно, ещё и компов сыпанули за это черепашье ползанье по льду. А в конце программы она вообще не ехала.
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Ты умница. Все у тебя будет!
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Молодец, Софья! Справилась.
+1
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Сонечка, ты лучшая. Ты так долго шла к пьедесталу ЧР. Мои поздравления.
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Тренерский штаб поздравляю с призёром ЧР.
А говорили, что " его нет".
Ну-ну...
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