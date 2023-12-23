Софья Муравьева: «Я рада своей медали. Это значит, что работа, которая была мной проделана, не ушла в никуда»

Софья Муравьева оценила выступление на чемпионате России в Челябинске.

Фигуристка на турнире завоевала серебро.

— Я не устану всех благодарить, потому что в душе вы все огромная поддержка для меня. Все болельщики и зрители, все, кто в этом зале, федерация, тренеры и семья — всем огромное спасибо! Прокатом я довольна, надеюсь, что смогу радовать вас дальше.

— Что для вас значит эта медаль?

— Я рада своей медали. Это значит, что работа, которая была мной проделана, и не только мной, помогла. Работа не ушла в никуда. Работаем.

Контент мы пишем до программы. Может произойти все что угодно. От тройного акселя я отказалась после неудачи в короткой программе. Я заранее знала, что буду прыгать только один сегодня, — сказала .