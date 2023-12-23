Аделия Петросян: «Я смогла реабилитироваться, с пятого до первого места. Но не совсем удовлетворена своим прокатом»

Аделия Петросян поделилась эмоциями после победы на чемпионате России.

— Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживает и помогает. Публику, которая нас тепло встречала, помогала пройти через неудачи и падения. Люди реально помогали ехать дальше.

— Что для вас значит эта медаль и что вы дошли до нее?

— Я смогла реабилитироваться, с пятого (в прошлом году) до первого места.

Не совсем удовлетворена своим прокатом. Я рада, что смогла достичь такого результата. После прошлого чемпионата России у меня не было Нового года. Сейчас я спокойно с семьей проведу Новый год, — сказала .