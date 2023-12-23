Аделия Петросян: «Я смогла реабилитироваться, с пятого до первого места. Но не совсем удовлетворена своим прокатом»
Аделия Петросян поделилась эмоциями после победы на чемпионате России.
— Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживает и помогает. Публику, которая нас тепло встречала, помогала пройти через неудачи и падения. Люди реально помогали ехать дальше.
— Что для вас значит эта медаль и что вы дошли до нее?
— Я смогла реабилитироваться, с пятого (в прошлом году) до первого места.
Не совсем удовлетворена своим прокатом. Я рада, что смогла достичь такого результата. После прошлого чемпионата России у меня не было Нового года. Сейчас я спокойно с семьей проведу Новый год, — сказала Петросян.
Мне тоже радостно что ты отыгралась за прошлогодний задвиг под Муру и подавляюще убедительно превзошла на этом ЧР и Муравьеву и вообще всех. Дальше - больше!
Впереди ФГП (Спартакиада сильнейших) Очень надеюсь что там также увидим яркую борьбу и блестящие прокаты!
Но, тем не менее, первое место сомнению не подлежит.