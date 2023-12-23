Аделия Петросян: «Я смогла реабилитироваться, с пятого до первого места. Но не совсем удовлетворена своим прокатом»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Матч ТВ Аделия Петросян Фигурное катание

Аделия Петросян поделилась эмоциями после победы на чемпионате России.

— Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживает и помогает. Публику, которая нас тепло встречала, помогала пройти через неудачи и падения. Люди реально помогали ехать дальше.

— Что для вас значит эта медаль и что вы дошли до нее?

— Я смогла реабилитироваться, с пятого (в прошлом году) до первого места.

Не совсем удовлетворена своим прокатом. Я рада, что смогла достичь такого результата. После прошлого чемпионата России у меня не было Нового года. Сейчас я спокойно с семьей проведу Новый год, — сказала Петросян

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15 комментариев
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Адель все норм , вы с Сергеем Викторовичем молодцы, как он переживал.
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+22
Прокат более чем приличный, два отлично исполненных квада, да, флип не вышел, но несмотря на падение, программа в этот раз не потерялась, Аделия не отпустила презентацию, что случалось на этапах. На данный момент безоговорочно сильнейшая фигуристка страны, никаких вопросов к ее победе быть не может.
+21
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+21
Адель, прекрасная сложная работа! С хорошим настроением и позитивом можно праздновать НГ)
Мне тоже радостно что ты отыгралась за прошлогодний задвиг под Муру и подавляюще убедительно превзошла на этом ЧР и Муравьеву и вообще всех. Дальше - больше!
Впереди ФГП (Спартакиада сильнейших) Очень надеюсь что там также увидим яркую борьбу и блестящие прокаты!
+16
-4
+12
Придется дважды встретить Новый год, раз пропустила в прошлом году) С первым заслуженным титулом ЧР, Аделия! Отличный новогодний подарок себе, семье, тренерам, болельщикам и соперницам)
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Просто всему своё время. Мои поздравления.
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в прошлом году слишком "заслуженных" тянули, не пустили новичков. А в этом году и не было равных соперниц. Молодец, Аделя!
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Адель! Прекрасная работа! Только вперед! ТШТ великие. Как смешно читать хейтерские комменты. Впрочем их всегда смешно читать
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Болею за Адель после Арцах. Надеюсь, что этот сезон полностью её будет. А дальше- больше
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Максималистка Аделия. И я её понимаю, потому что мне тоже это свойственно.
Но, тем не менее, первое место сомнению не подлежит.
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Аделия победила без сомнений,--за явным преимуществом! И при этом этой девочке ещё есть над чем работать, есть в чём прибавлять! С ума сойти можно,--какую титаническую работу проделывают наши девчата! Конечные выступления Аделии в сезоне могут стать поистине бомбическими,--к 2-м тулупам и флипу она может добавить ещё и триксель!
+3
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+3
Ответ garovatat
Адель, прекрасная сложная работа! С хорошим настроением и позитивом можно праздновать НГ) Мне тоже радостно что ты отыгралась за прошлогодний задвиг под Муру и подавляюще убедительно превзошла на этом ЧР и Муравьеву и вообще всех. Дальше - больше! Впереди ФГП (Спартакиада сильнейших) Очень надеюсь что там также увидим яркую борьбу и блестящие прокаты!
А в январе же ещё будет Чемпионат по прыжкам! Аделия в прошлом сезоне не смогла на нём выступить из-за травмы. А в этом сезоне она--претендент № 1 на победу!
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Эх, Адель бы с Соней на ЧЕ
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А мне прокат очень понравился. Флип не помешал мне .
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Ответ Алёна Вода
А в январе же ещё будет Чемпионат по прыжкам! Аделия в прошлом сезоне не смогла на нём выступить из-за травмы. А в этом сезоне она--претендент № 1 на победу!
да, да! Кто-то пишет - смотреть не на кого, но это не так! у девушек - Адель, Двоеглазова, Садкова, Базылюк, Принева, Муравьева. Еще кто-то мне кажется из юниоров показывал ультры на + . Жаль Горбачева так и не показала свой квад в сезоне... Парней целый вагон, на любой вкус) Пары тоже есть прекрасные, и четверные подкрутки, у БК возможно четверной выброс. Будет интересно! Может и Ками допустят, как победителя прошлого турнира. Если конечно она увеличит процент удачных попыток своего 4Т и сама захочет участвовать! Прошлый турнир был фееричен
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