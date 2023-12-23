Муравьева чисто откатала произвольную программу с тройным акселем на чемпионате России

Теги сборная России чемпионат России женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Софья Муравьева выступила с произвольной программой на чемпионате России.

В прокате фигуристка исполнила тройной аксель – двойной тулуп, тройной флип, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – двойной аксель – двойной аксель, тройной лутц.

Муравьева получила за произвольную программу 161,07 балла, сумма – 239,40 балла. Она стала серебряным призером соревнований.

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26 комментариев
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Соню с чистым прокатом ПП с каскадом с трикселем. Не зря билась над трикселем на этапе. Пусть чистый прокат прибавит уверенности.
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Умница, заслуженная медаль!
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Соню можно поздравить с первой медалью ЧР.
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Ответ Katerina Sunny
Соню с чистым прокатом ПП с каскадом с трикселем. Не зря билась над трикселем на этапе. Пусть чистый прокат прибавит уверенности.
наконец то по справедливости, до последних секунд волновался))нагрибуют Валиеву или нет до конца интрига держалась.
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Софья решила не рисковать со вторым акселем:)
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Очень рада за Соню. Поздравляю с серебром! Правильно, что не стала прыгать два акселя - риск мог не оправдаться.
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У меня до последней секунды сердце ушло в пятки. Было предчувствие, что опять задвинут под "космос". Но нет, справедливость восторжествовала! Поздравляем Софью с серебром!
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Соню с восстановлением трикселей, чистой ПП, очень рада что на пьедестале . Ура
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Умница, прекрасная фигуристка, со своим лицом. И одна из немногих в наше время, кто и правда владеет коньком.
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Софью с серебром, умница - заслужила!
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Поздравляем Соню! Желаем дальнейших успехов! Любим.
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Ответ smitteni
Софья решила не рисковать со вторым акселем:)
ну ее бы явно второй оценке сильно принизили упади она.
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Наконец то ЧР закончился, поздравляем Софья Муравьеву с медалью! Чистый прокат: улыбающаяся Соня, счастливые тренеры, так держать!
Я не фан Муравьёвой, но так получилось, что на этот раз я болела за эту девочку. Хороший ЧР получился! 😊
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Ответ smitteni
Софья решила не рисковать со вторым акселем:)
Правильно, зато чисто
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Соня чудо!
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Красивая программа, Соня молодец!
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Рада за ее втрое место. Но триксель был никакой..
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Молодец Соня. Правильное решение было принято. Не рисковать со вторым 3А. "Тише едешь- дальше будешь". Поздравляю тренеров
.
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Поздравление Соне. Она одна из троих сделала все чисто , без падений.
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Соня, ты молодец! Мои поздравления всему ТШ! Пусть триксель тебя больше никогда не покидает!
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У Сонечки будет самая красивая медалька. Серебро ей очень идёт, кстати.
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Агаева тоже чисто, хоть и без 3А, но здорово. Садкова так вообще супер откатала.
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Ответ smitteni
Софья решила не рисковать со вторым акселем:)
Но один сделала, зачем принижать результат?
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