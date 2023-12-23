Муравьева чисто откатала произвольную программу с тройным акселем на чемпионате России
Софья Муравьева выступила с произвольной программой на чемпионате России.
В прокате фигуристка исполнила тройной аксель – двойной тулуп, тройной флип, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – двойной аксель – двойной аксель, тройной лутц.
Муравьева получила за произвольную программу 161,07 балла, сумма – 239,40 балла. Она стала серебряным призером соревнований.
Я не фан Муравьёвой, но так получилось, что на этот раз я болела за эту девочку. Хороший ЧР получился! 😊
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