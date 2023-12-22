Ксения Синицына: «Баллы увидела и «шокировалась», 75 – достаточно большая сумма, не каждый может набрать такую»

Ксения Синицына оценила выступление на чемпионате России в Челябинске.

За выступление в короткой программе Синицына набрала 75,21 балла.

«В принципе, собой довольна. Баллы увидела и «шокировалась», 75 – достаточно большая сумма, не каждый может набрать такую.

Самая первая задача здесь – откатать чисто программы и попасть в сборную страны, топ-6.

Все мы учимся на своих ошибках, очень много работы было проделано над каскадами. Как видите, исправила предыдущие ошибки», – сказала .