Ксения Синицына: «Баллы увидела и «шокировалась», 75 – достаточно большая сумма, не каждый может набрать такую»
Ксения Синицына оценила выступление на чемпионате России в Челябинске.
За выступление в короткой программе Синицына набрала 75,21 балла.
«В принципе, собой довольна. Баллы увидела и «шокировалась», 75 – достаточно большая сумма, не каждый может набрать такую.
Самая первая задача здесь – откатать чисто программы и попасть в сборную страны, топ-6.
Все мы учимся на своих ошибках, очень много работы было проделано над каскадами. Как видите, исправила предыдущие ошибки», – сказала Синицына.