Ксения Синицына: «Баллы увидела и «шокировалась», 75 – достаточно большая сумма, не каждый может набрать такую»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Ксения Синицына Р-Спорт Фигурное катание

Ксения Синицына оценила выступление на чемпионате России в Челябинске.

За выступление в короткой программе Синицына набрала 75,21 балла. 

«В принципе, собой довольна. Баллы увидела и «шокировалась», 75 – достаточно большая сумма, не каждый может набрать такую.

Самая первая задача здесь – откатать чисто программы и попасть в сборную страны, топ-6.

Все мы учимся на своих ошибках, очень много работы было проделано над каскадами. Как видите, исправила предыдущие ошибки», – сказала Синицына

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9 комментариев
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Ксюша шикарная, такая КП замечательная, лучшее скольжение, руки корпус все в работе, не пропущен ни один музыкальный момент все обыграно, вращения, музыка и Ксения единое целое.
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Приятная девочка
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«75 баллов не все могут набрать. Вернее набрать могут не только лишь все, мало кто может это делать»
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В КиКе Ксюша была искренней, обрадовавшись итоговой оценки за прокат КП. Удачного проката и в ПП !
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Я тоже вот как увидела баллы Синицыной и баллы Аделии - то немного шокировалась.
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Отлично, теперь все силы на ПП. И пусть всё получится.
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Барсик! Мы тебя любим!!!
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Ксюша была на высоте.
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