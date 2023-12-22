Видео произвольной программы Дикиджи, занявшего 2-е место на чемпионате России

Владислав Дикиджи выступил с произвольной программой на чемпионате России в Челябинске.

Фигурист набрал 191,04 балла за прокат и 293,74 в сумме. Он занял итоговое второе место.

Смотрите выступление Дикиджи из эфира Первого канала: