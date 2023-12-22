Видео произвольной программы Дикиджи, занявшего 2-е место на чемпионате России

Теги сборная России Первый канал чемпионат России видео мужское катание Владислав Дикиджи Фигурное катание

Владислав Дикиджи выступил с произвольной программой на чемпионате России в Челябинске.

Фигурист набрал 191,04 балла за прокат и 293,74 в сумме. Он занял итоговое второе место.

Смотрите выступление Дикиджи из эфира Первого канала:

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2 комментария
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То, что сделал этот спортсмен за половину сезона, возможно даже ценнее золотой медали здесь на ЧР.
У меня такое ощущение, что именно он двинул нашу конкуренцию у парней сейчас в ФК. Большой респект Владу за это. И его тренеру конечно тоже. Браво.
Прокат отличный, без помарки.. хотела написать. Но она была такой маленькой. Второе место и серебро при таких "авторитетах" и грибном судействе вокруг - это круто.
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Красивое, молодое, сильное катание, полное жизни, сил и энергии, просто приятно смотреть, прыжки завораживают.
У женщин так Саша каталась.
Влада - с серебром ЧР, дальше - больше.)
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