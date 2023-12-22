Матвей Ветлугин: «Я не готов совершенно к этому старту. Это худшая форма за последние два года»

Матвей Ветлугин оценил выступление на чемпионате России в Челябинске.

«Старался сегодня получить хоть какое-то удовольствие. Местами это удалось, это ощущение в моменте проката, что я нахожусь здесь — оно ценное, и оно дает вот это удовольствие.

Прокат смотрится на одном дыхании? Я рад, если создается такое впечатление. Как удается? Просто пытаюсь это сделать.

Что случилось вчера? Я не готов совершенно к этому старту. К сожалению, так получилось. Это худшая форма за последние два, наверное, года. Плюс болезнь, плюс травма, полученная за неделю. Не срослась подготовка, к сожалению.

Будем в новогодние праздники восстанавливаться. Как буду проводить ближайшее время? Дома Новый год справлю, потом у меня будет несколько шоу с командой Ильи Авербуха. В январе планирую выступить на чемпионате Санкт-Петербурга», — сказал .