Матвей Ветлугин: «Я не готов совершенно к этому старту. Это худшая форма за последние два года»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Матвей Ветлугин Фигурное катание

Матвей Ветлугин оценил выступление на чемпионате России в Челябинске.

«Старался сегодня получить хоть какое-то удовольствие. Местами это удалось, это ощущение в моменте проката, что я нахожусь здесь — оно ценное, и оно дает вот это удовольствие.

Прокат смотрится на одном дыхании? Я рад, если создается такое впечатление. Как удается? Просто пытаюсь это сделать.

Что случилось вчера? Я не готов совершенно к этому старту. К сожалению, так получилось. Это худшая форма за последние два, наверное, года. Плюс болезнь, плюс травма, полученная за неделю. Не срослась подготовка, к сожалению.

Будем в новогодние праздники восстанавливаться. Как буду проводить ближайшее время? Дома Новый год справлю, потом у меня будет несколько шоу с командой Ильи Авербуха. В январе планирую выступить на чемпионате Санкт-Петербурга», — сказал Ветлугин

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ну ребята, это несерьезно, если вы больны или травмированны то надо сняться и восстанавливаться, зачем вот эти прокаты? и для зрителей кровь из глаз, и самому спортсмену стресс и расстройство.
Матвей, мы знаем как ты умеешь кататься, стоило ли выходить?
+7
0
+7
К сожалению, не мало фигуристов подошли к ЧР в плохой физической и спортивной форме. Какова причина пусть разбираются в ТШ. Но многие увлеклись ледовыми шоу ( возможность зарабатывать и себя обеспечивать объяснима, но не в ущерб спортивной и физической форме ).
+6
0
+6
Матвей, какое все удовольствие ты хочешь получить в спорте. Лыжник на финише 50 км много получает удовольствия? А пловец, а тот же фигурист, твой коллега Мозалев, много получил удовольствия после своего проката, мы все видели его гримасы на лице, гримасы страшной усталости. В спорте удовольствие получают только стоя на пьедестале и желательно на верхней ступени, а чтобы туда забраться, обычно приходится сильно потерпеть и на тренировках и на соревнованиях. А ты все говоришь о каком -то удовольствии. Плохо готов, значит плохо работал, вот главный ответ на все вопросы, а все остальное , все оправдания оставь при себе, это уже никого не интересует. Ты вышел на старт и должен показать на что способен, сегодня ты оказался не способен показать свой максимум, значит надо больше работать.
+6
-1
+5
Ответ AAPolyansky
ну вот именно. чем так кататься, лучше было сняться, сославшись на болезнь
Мозалев тоже не готов по болезни,так все говорят
+5
-1
+4
Ответ AAPolyansky
ну вот именно. чем так кататься, лучше было сняться, сославшись на болезнь
Во-первых, ФФКР решает сниматься или нет без причины, а во-вторых, таким снявшимся прилетело бы, что соревнования пропускают, а в шоу зарабатывают.
+4
0
+4
Не готов . а чего тогда залез ? И восстанавливаться будет на шоу .....
+6
-4
+2
Ответ Irina037
Мозалев тоже не готов по болезни,так все говорят
Но сниматься с ЧР почему то должен именно Матвей
+2
0
+2
Ответ Vasily Ivanov
Не готов . а чего тогда залез ? И восстанавливаться будет на шоу .....
ну вот именно. чем так кататься, лучше было сняться, сославшись на болезнь
+3
-2
+1
Ответ Katerina Sunny
Во-первых, ФФКР решает сниматься или нет без причины, а во-вторых, таким снявшимся прилетело бы, что соревнования пропускают, а в шоу зарабатывают.
Это надо тогда почти всем одиночникам сниматься с ЧР.
+1
0
+1
Капризуля))
+1
-1
0
Ответ Алеся Ткаченко
Но сниматься с ЧР почему то должен именно Матвей
Я вот тоже не понимаю, почему Мозалев жалуется уже второй день, но шишки почему-то на Матвея.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий