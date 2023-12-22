Глеб Лутфуллин: «По-моему, меня прокляли. Уже четвертый чемпионат России – и каждый раз падение с первого прыжка в короткой программе»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Глеб Лутфуллин Фигурное катание

Глеб Лутфуллин высказался о своем выступлении на чемпионате России.

«Теперь выдохнуть и ждать Новый год. По-моему, меня прокляли. Уже четвертый чемпионат России – и каждый раз падение с первого прыжка в короткой программе.

К произволке подошел с холодной головой. Сделал четыре четверных, удалось порадовать публику.

Сегодня я вышел с улыбкой. Думаю: «Попробую-ка я откатать на чилле, на расслабоне». Думаю, так дальше и буду делать всегда.

Год классный, столько всего произошло. Он помог мне стать взрослее. Появилась новая добрая замечательная девушка. Собачку завел, шпица. Начал радоваться мелочам», – сказал фигурист. 

Наши фигуристы падают и падают. А чем недоволен единственный, кто откатал чисто?

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6 комментариев
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самый талантливый и перспективный спортсмен группы Мишина. "проклял" его, кмк, сам тренер, недостаточно инвестируя в него и в части программ, и в части тренерского внимания
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Глебушка, верь в себя!!! Должно быть вознаграждение за такой тяжелый труд! Ты талант! Мы тебя любим, болеем за тебя! Успехов в Новом году! 😍
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Глеб, ты сегодня молодец.Так всегда и надо катать.Ну и компоненты подтягивать.
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Глебу просто собраться надо и не нервничать.Он может катать хорошо не раз это доказывал
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терпение и труд все перетрут!
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Шпиц - ценное приобретение в нем собрано все лучшее,что может быть в человеке) И никто тебя не проклянал, тебя ждут и поддерживают, и обожают когда ты в форм. Дерзай!
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