Глеб Лутфуллин высказался о своем выступлении на чемпионате России.

«Теперь выдохнуть и ждать Новый год. По-моему, меня прокляли. Уже четвертый чемпионат России – и каждый раз падение с первого прыжка в короткой программе.

К произволке подошел с холодной головой. Сделал четыре четверных, удалось порадовать публику.

Сегодня я вышел с улыбкой. Думаю: «Попробую-ка я откатать на чилле, на расслабоне». Думаю, так дальше и буду делать всегда.

Год классный, столько всего произошло. Он помог мне стать взрослее. Появилась новая добрая замечательная девушка. Собачку завел, шпица. Начал радоваться мелочам», – сказал фигурист.

Наши фигуристы падают и падают. А чем недоволен единственный, кто откатал чисто?