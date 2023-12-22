Глеб Лутфуллин: «По-моему, меня прокляли. Уже четвертый чемпионат России – и каждый раз падение с первого прыжка в короткой программе»
Глеб Лутфуллин высказался о своем выступлении на чемпионате России.
«Теперь выдохнуть и ждать Новый год. По-моему, меня прокляли. Уже четвертый чемпионат России – и каждый раз падение с первого прыжка в короткой программе.
К произволке подошел с холодной головой. Сделал четыре четверных, удалось порадовать публику.
Сегодня я вышел с улыбкой. Думаю: «Попробую-ка я откатать на чилле, на расслабоне». Думаю, так дальше и буду делать всегда.
Год классный, столько всего произошло. Он помог мне стать взрослее. Появилась новая добрая замечательная девушка. Собачку завел, шпица. Начал радоваться мелочам», – сказал фигурист.
Наши фигуристы падают и падают. А чем недоволен единственный, кто откатал чисто?