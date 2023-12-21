Александр Галлямов зачитал рэп на пресс-конференции после короткой программы на чемпионате России
Фигурист Александр Галлямов зачитал рэп на пресс-конференции чемпионата России.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу, набрав 83,01 балла.
«Не Фараон, не Элджей, не OG Buda, не Баста, Обла, Джимбо и т. д. Других имен достойных в рэпе груда. Для нас важнее лед, сейчас немного грубо, но пять минут назад я откатал КП.
Прикиньте, на чью пару ставить фишки. Я не один, со мною Настя. Ваши Мишки», – зачитал Галлямов на пресс-конференции после прокатов.
Лютый стрём в квадрате.
ПС. Сейчас вспомнил, как у меня в школе задали выучить любой стих Маяковского на выбор, и все выучили тот самый матерный.))