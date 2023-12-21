Александр Галлямов зачитал рэп на пресс-конференции после короткой программы на чемпионате России

Теги сборная России чемпионат России видео пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Фигурист Александр Галлямов зачитал рэп на пресс-конференции чемпионата России.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу, набрав 83,01 балла.

«Не Фараон, не Элджей, не OG Buda, не Баста, Обла, Джимбо и т. д. Других имен достойных в рэпе груда. Для нас важнее лед, сейчас немного грубо, но пять минут назад я откатал КП.

Прикиньте, на чью пару ставить фишки. Я не один, со мною Настя. Ваши Мишки», – зачитал Галлямов на пресс-конференции после прокатов.

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29 комментариев
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Бедная Настя… мы это периодически видим, а ей с ним сутками общаться приходится
+34
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+25
Ответ Е...С
Все оценили, всем весело, только Козловский грустит.
Козловский не грустит,Козловскому просто неинтересна эта "мышиная возня" мальчика Саши.
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Реакция Козловского🤣
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+16
Какая глупость и бред... Кто бы его остановил.
+21
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Ответ Jessi
Реакция Козловского🤣
А что не так с реакцией Козловского? Её просто нет, и слава богу.
+16
-2
+14
Ответ Ирина Ларина
Бедная Настя… мы это периодически видим, а ей с ним сутками общаться приходится
Они не общаются.И это очень заметно.Но тут да,видно,что она готова ему врезать.
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-7
+10
Ответ 22somebody22
Они не общаются.И это очень заметно.Но тут да,видно,что она готова ему врезать.
Конечно. Настя слишком простовата для такого высокого и румяного красавца с разностортнними талантами ( по его мнению).
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и ведь кайфует от своей "ПОЭЗИИ"... xD
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Я долго решался, чтобы посмотреть это, ожидал, конечно, лютого стрёма, но лютого стрёма другого рода. Я думал, что Галлямов будет действительно зачитывать в ритм какую-нибудь дешёвую коленочную полупоэзию, но какой смысл зачитывать эту шляпу с такими огромными паузами? Из текста в уже печатном формате очевидно, что по законам жанра он задумался именно как традиционная читка, и хоть как-то сыграть он мог бы только в ритмичном речетативе. Так на кой чёрт мямлить это чуть ли не по слогам, как будто каждое словосочетание несёт в себе пронзительный смысл и виртуозную игру слов? Если смысл примитивен, то ты можешь вытащить это только подачей. Чем размеренней подача, тем больше смысла должно быть, чем смысла меньше, тем техничней подавай. Это разве не очевидно, тем более тому, кто вроде как увлекается подобным жанром? Если нет ни того, ни того, может лучше просто промолчать, чем выдавать на публику про всех приветствующего поэта Цветика в ритме тихого часа для ясельной группы?
Лютый стрём в квадрате.
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вот чего я никому точно не желала в этой жизни, так это услышать Галлямова, читающего «рэп»
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Ответ Е...С
Все оценили, всем весело, только Козловский грустит.
Куда смеяться-то? Где там рэп был? Я вообще ничего не заметил. Какое-то бу-бу себе под нос. Дети стихи Пушкина в школе у доски задорнее читают.

ПС. Сейчас вспомнил, как у меня в школе задали выучить любой стих Маяковского на выбор, и все выучили тот самый матерный.))
+14
-8
+6
Бедная Настя. Тупит партнёр , а стыдно ей.
+11
-7
+4
ребят, а представьте, что перед произволкой была бы типа битва взглядов как в ММА🤣Галлямов и Козловский буравят друг друга взглядом...Ой, нет, это кринж был бы (зато пафосу нагнали бы)😆
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0
+4
Ой. Печально, что Саша считает нужным это «зачитывать» здесь. Вроде взрослый парень…
+7
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+3
Все оценили, всем весело, только Козловский грустит.
+17
-15
+2
Галлямов медленно, но верно превращается в короля кринжа
+9
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Ну, а что делать?! Все места ведущих и комментаторов уже разобраны. Надо успевать места певцов/певиц бронировать. У депутатов уже видимо тоже вакансий нет. Ну, не на завод же идти...
+2
-1
+1
Ответ Jessi
Реакция Козловского🤣
Моя реакция - Траволта разводит руками.
+3
-3
0
Детский сад какой-то 🤦‍♀️
+4
-4
0
наверно Галлямов сделал это в противовес подающим себя интеллигентными и интеллектуальными соперникам
+8
-8
0
ох чувствую завтра пролетит как фанера над Челябинском)
+6
-6
0
Получше чем у Трусовой звучит.
+9
-9
0
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