Александр Галлямов зачитал рэп на пресс-конференции после короткой программы на чемпионате России

Фигурист Александр Галлямов зачитал рэп на пресс-конференции чемпионата России.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу, набрав 83,01 балла.

«Не Фараон, не Элджей, не OG Buda, не Баста, Обла, Джимбо и т. д. Других имен достойных в рэпе груда. Для нас важнее лед, сейчас немного грубо, но пять минут назад я откатал КП.

Прикиньте, на чью пару ставить фишки. Я не один, со мною Настя. Ваши Мишки», – зачитал Галлямов на пресс-конференции после прокатов.