Во время мужских прокатов на ЧР разыгрывались наборы из вина и колбасы. Их можно было получить, ответив, кто из фигуристов упал

На чемпионате России разыграли конкурс с вопросом об упавших фигуристах.

Турнир проходит в Челябинске. Сегодня во время заливки перед третьей группой разминки мужчин-одиночников на арене разыгрывались подарочные наборы из вина и колбасы. Чтобы получить их, нужно было ответить на вопрос, кто из участников упал.

По итогам короткой программы только 5 спортсменов из 17 выступили без дедакшенов.