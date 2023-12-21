Во время мужских прокатов на ЧР разыгрывались наборы из вина и колбасы. Их можно было получить, ответив, кто из фигуристов упал

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Фигурное катание

На чемпионате России разыграли конкурс с вопросом об упавших фигуристах.

Турнир проходит в Челябинске. Сегодня во время заливки перед третьей группой разминки мужчин-одиночников на арене разыгрывались подарочные наборы из вина и колбасы. Чтобы получить их, нужно было ответить на вопрос, кто из участников упал.

По итогам короткой программы только 5 спортсменов из 17 выступили без дедакшенов.

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надо было спрашивать, кто НЕ упал))))))))
+16
0
+16
Парни отвалялись, а потом сами же коварно выиграли наборы из бухла/ колбасы. Это был гениальный план.
+8
0
+8
Что за кринж? А почему бы не разыграть корзинку с груздями тем, кто отгадает самую предвзятую судью? Или какое из обещаний опять не выполнят умные головы федры? Или сколько танцоров возмутятся недостаточными грибами? Или сколько недокрутов моргнула техпанель? Илиилиили?
+7
-1
+6
Какие спонсоры, такие и призы. Откуда удивление у граждан не понятно.
+4
0
+4
В Челябинске и призы суровые😆
+4
0
+4
🤦
+3
0
+3
Не припомню раньше таких развлечений
+3
0
+3
А что, кроме наборов вина, и разыграть было нечего?! Да и задать вопрос о том, кто из участников упал - очень странно.
Могли бы придумать что-нибудь поинтереснее!
+2
0
+2
Позорище.
+3
-2
+1
Вот это стыдобень.. Жирный минус, как тут говорят. Фу.
+2
-1
+1
Ну вот...а как же здоровый образ жизни?) Надо было разыграть пачку мюслей и кефир))
+1
0
+1
Аааааа… Испанский стыд….
+1
0
+1
Судя по сегодняшнему дню колбасу и вино было выиграть крайне легко, надо было спрашивать кто не упал, тогда было бы труднее ))
+1
0
+1
Я выиграл! Всем спасибо!
0
0
0
У кого хорошая память, с вином и колбасой.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий