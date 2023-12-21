Андрей Мозалев: «Через неделю после этапа в Самаре заболел, неделю лежал дома. Вирус какой-то, я не проверялся. Было очень плохо»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Андрей Мозалев Серия Гран-при России Фигурное катание

Андрей Мозалев рассказал, что переболел после этапа Гран-при в Самаре.

Мозалев сегодня выступил с короткой программой на чемпионате России в Челябинске. Он получил за прокат 80,71 балла.

«У меня есть два прыжка, к которым могу прицепить каскад. Первый я сделал, но выезд был неудобный, я решил к тулупу цеплять, но упал. Очень обидно, потерял на этом много баллов.

Я люблю Челябинск, у меня хорошие воспоминания с этим городом. ЧР-2021 здесь проходил, я откатал не так удачно, но воспоминания остались теплые, приятные.

Из-за чего падения? Я не знаю, могу сказать только за себя, недавно я болел. Через неделю после Самары заболел, неделю лежал дома, болел очень неприятно.

Вирус какой-то, я не проверялся, не сдавал анализы. Было очень плохо, вышел после болезни как будто после отпуска. Не мог себя собрать в кучу. Тому, что я здесь, я уже рад.

К чемпионату России я шел с начала сезона, с июля месяца, после болезни было две недели восстановиться. Бывает и хуже, можно было бы заболеть прямо перед чемпионатом», – сказал фигурист.

5 комментариев
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Эх, Андрюша... вот он мой новый кактус после Коляды. Как он прекрасен, и как же он, зараза такая, нестабилен!
Ну что, по традиции откапываться после КП?
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Удачи Андрею в ПП!
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Программа у Андрея шикарная! Костюм новый очень понравился. Удачи ему завтра в произвольной!
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Андрей, моя любовь 💘 и боль 🙏, жду чистого проката в ПП
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+1
Ответ Reggi
Эх, Андрюша... вот он мой новый кактус после Коляды. Как он прекрасен, и как же он, зараза такая, нестабилен! Ну что, по традиции откапываться после КП?
Может еще откопается... я в него верю)
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