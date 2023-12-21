Даниил Самсонов: «Две-три недели практически не срывал четверной сальхов ни на тренировках, ни в прокатах. А сейчас – падение, очень обидно»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Даниил Самсонов Фигурное катание

Даниил Самсонов расстроен из-за падения с четверного сальхова в короткой программе.

Самсонов получил за прокат на чемпионате России 86,97 балла.

«Было очень обидно, потому что, начиная с этапа в Москве, в эти две-три недели я практически ни разу не срывал четверной сальхов ни на тренировках, ни в прокатах.

Сегодня с утра я прокатал короткую с идеальным сальховом, но с акселем не задалось. Сальхов я никогда не срывал за эти три недели, а вот аксель очень тяжело шел, часто проскакивали «бабочки». А сейчас вышел на старт, и все наоборот: аксель идеальный, а сальхов – падение.

Было очень обидно, потому что я знаю, что сальхов я могу прыгать легко. Конечно, я смотрел ребят, которые выступали передо мной, знал о том, что мне нужно делать.

Я выходил на прокат с пониманием, что мне просто чисто надо откатать и у меня будут хорошие баллы. Возможно, это чуть-чуть поддавило, и я начал немного нервничать. <...>

Завтра еще целый день, хочется завтра наконец исправить произвольную. Хорошую короткую я уже показывал, а хорошую произвольную – еще нет. Я здесь очень хотел хорошо прокатить две программы, потому что главный старт, все-таки хочется в шестерку попасть.

Завтра посмотрим, что будет. Я буду максимально стараться показать хорошее катание, желание огромное. Когда первое падение случилось, я встал с пустой головой, чуть-чуть потерялся по шагам, потому что никогда не падал с сальхова.

Я встал и понимал, что я должен зрителям подарить сегодня часть себя, чтобы они запомнили меня. Когда встал с падения, старался дальше кататься максимально красиво, очень хотелось дорожку на четвертый уровень сделать. Я еще не видел, какой у меня уровень, но надеюсь, четвертый», – сказал фигурист. 

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7 комментариев
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Даниил, удачи тебе в ПП. Желаю тебе чистого проката и честного судейства!
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Вдвойне обидно, что прыжок был выполнен, уже выехал с него... Такое обидное падение.
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дорожка вроде 3го по мнению судей....удачи завтра, Даня, и не нервничай.
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Даниил соревнуется , показывает , что может на сегодня . Уже молодец .
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Даня,удачи завтра!
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"Лучший ваш подарочек - это я!"
Д. Самсонов
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