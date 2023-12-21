Роман Савосин: «Выступлением остался недоволен, было успешнее на прошлых стартах»

Фигурист Роман Савосин остался недоволен выступлением в короткой программе на ЧР.

Сегодня на чемпионате России в Челябинске Савосин набрал 88,19 балла. Он занимает промежуточное третье место (после 12 прокатов из 18).

«Баллы хорошие относительно того выступления, которое было. Но, к сожалению, выступлением остался недоволен, было успешнее на прошлых стартах.

Переволновался? Нет, это фигурное катание, такое бывает. Вообще не скажу, что волновался. Волнения было меньше, чем на этапах Гран-при.

Все было хорошо в подготовке, не болел. Как Челябинск принимает? Прекрасно, как всегда, Челябинск на высоте. Чемпионат России – интересный старт, он абсолютно отличается от других.

Какие-то совершенно другие эмоции во время чемпионата России, другие переживания, не скажу, что они больше или меньше. Просто по-другому на чемпионате России. Отвыкнуть не успел.

Как настрой перед произвольной? От короткой отойду, отдохну, завтра уже будем настраиваться», – сказал Савосин.