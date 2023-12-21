Дмитрий Алиев: «Когда катал дорожку шагов, испытал одухотворение, воодушевление. Зал проникся программой»

Дмитрий Алиев прокомментировал свой прокат короткой программы на ЧР-2024.

Алиев получил за прокат 99,20 балла. Он лидирует после двух разминок.

«Мне это было очень приятно, я услышал, как зал начинает подхватывать мою программу после третьего элемента – мне это безумно понравилось, и в моменте стиснул зубы на аксель, понял, что буду крутить его в любой ситуации.

Когда катал дорожку шагов, впервые испытал эмоции, о которых рассказывал ранее – что я хочу получать от этой программы. Это одухотворение, воодушевление, и зал успел ею проникнуться.

Лучший прокат в этом сезоне? В плане элементов – нет, но в плане совмещения в себе всех элементов Димы Алиева – этот самый достойный, один из лучших», – отметил чемпион Европы 2020 года.