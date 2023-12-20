Андрей Журанков: «У Валиевой, самой талантливой фигуристки современности, незакрытый гештальт из-за не выигранного по большому счету ничего»

Теги сборная России допинг женское катание Андрей Журанков Камила Валиева Фигурное катание

Журналист Андрей Журанков поделился мнением о перспективах Камилы Валиевой.

«Для чего катается Валиева? У нее абсолютно незакрытый гештальт. У Камилы Валиевой, самой талантливой и одаренной фигуристки современности, незакрытый гештальт из-за не выигранного по большому счету ничего. 

Дойдет ли она до того, чтобы закрыть этот гештальт? Это будет сделать очень сложно. Валиева трехгодичной давности, двухгодичной – это не Валиева нынешняя. Валиева нынешняя – это фигуристка взрослая, которой приходится бороться с дополнительной еще нагрузкой – психологической, физической и так далее. 

Очень хочется, чтобы она каталась. 

У нее классная короткая программа, этот блюз. А произвольная, на мой взгляд, обычная. Вот представьте: произвольную катает Сакамото и произвольную катает Валиева. Поставь их рядом – и я не знаю, кому судьи поставят больше компоненты. Я не уверен, что больше поставят Валиевой. Не факт, что она обыгрывает Сакамото по второй оценке. 

Конечно, еще вопрос решения по Валиевой... Я вообще не верю в объективность этих решений. 

С одной стороны, факт нарушения допинговых правил был. Есть люди, которые считают, что закон есть закон и должно быть наказание за нарушение. 

С другой стороны – а виноваты ли она в нарушении правил? Почему проба, сделанная в декабре, всплыла через полтора два-месяца? Почему все другие пробы были чистыми? Почему вы так долго тянули с той пробой, а все остальные брали, и они быстро получали результаты – на Европе, на Олимпиаде все пробы были чистые. Получается, одна проба загрязненная, там небольшое количество вещества...

Есть две справедливости: есть люди, которые считают, что закон есть закон, и есть люди, которые считают, что справедливо не наказывать ее, а наказать других людей, кто в этом виноват.

Какую сторону занимаю я? Никакую. Я понимаю, что есть обе эти позиции, и я нахожу аргументы и для той, и для другой», – сказал Журанков в подкасте «Что там в миксте?»

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23 комментария
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Вот же трепло.
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Все просто...она ничего не выиграла, потому что не является самой талантливой фигуристкой современности ))
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По-моему, это у Журанкова какие-то проблемы. Что-то не закрыто, что-то перекрыто, на что-то ему наступили...
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По медалям сокомандников надо ей закрыть гештальт для начала.
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Ответ Лакс
Такой же дурацкий аргумент можно притянуть и к Трусовой, но она не соревнуется.
Нельзя. У Саши ее медали не отберут, а кто-то и последних титулов лишится
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Ответ vm68
Вот же трепло.
В чем трепло, что кроме медалей Мордовских узоров будет чемпионка ничего?
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Ответ Екатерина Ивановская
Причем тут Каори? У нее только по SS должна десятка стоять, одно из лучших скольжений в мире. Валиева имеет в арсенале четверной тулуп. Я тоже не в восторге от ситуации Камилы, но словесный понос Журанкова - хейт чистой воды.
==Валиева имеет в арсенале четверной тулуп.== Имела. Не прыгает же. Как и триксель.
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Он прав, что потрясающий талант ничего по сути не выиграла в личных соревнованиях. И закрыть гештальт вряд ли получится. На Гран-При и ЧМ нас не пускают, а участие в ОИ-26 пока вилами по воде писано. Мы, конечно, с удовольствием смотрим выступления Камилы, но спортивных побед со своим потенциалом (триксель, квады и высокие компоненты) она явно не добрала.
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Хм, а мировые рекорды и победы на ЧР, ЧЕ и победа в команднике с олимпийским рекордом - это примеры "не выигранного по большому счету ничего"? И даже аннулирование итогов этих турниров не отменит факт побед. Победы были, прокаты мы помним и можем посмотреть их на видео. И если даже все суды мира и ООН примут решение о том, что Сириус теперь не самая яркая звезда ночного неба - Сириус не перестанет быть самой яркой звездой. Вот так же и с Камилой))
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Ответ Marya Y
==Валиева имеет в арсенале четверной тулуп.== Имела. Не прыгает же. Как и триксель.
в прошлом сезоне прыгала... и не один на программу...
причём именно на чр... в этом тоже уже чистый показывала, на разминках и тренировке...
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Ответ Екатерина Ивановская
Причем тут Каори? У нее только по SS должна десятка стоять, одно из лучших скольжений в мире. Валиева имеет в арсенале четверной тулуп. Я тоже не в восторге от ситуации Камилы, но словесный понос Журанкова - хейт чистой воды.
SS не=скольжению. Но и скольжение не на десятку.
+1
0
+1
Ответ Екатерина Ивановская
Причем тут Каори? У нее только по SS должна десятка стоять, одно из лучших скольжений в мире. Валиева имеет в арсенале четверной тулуп. Я тоже не в восторге от ситуации Камилы, но словесный понос Журанкова - хейт чистой воды.
Кстати, говорят про универсальность Камилы, но её скольжение очень далеко от Косторной и Сакамото
+3
-2
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Самая распиаренная фигуристка современности.
Самая лучшая тройка ТЩК. Косторная - скольжение, Щербакова музыкальность, Трусова самая одарённая в плане прыжков.
А Валиеву распиарили, вот и всё. Тем более сейчас то, что говорят о ней на каждом углу вообще наводит на мысль, что что-то не чисто тут. Каталась она хорошо только в Олимпийский сезон, в 15 лет, и то один чистый прокат ПП на ЧР получился. Т и Щ катали почти до 18 и собирали сложный контент, К вообще в пары перешла и в 20 лет катается.
+9
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+1
Причем тут Каори? У нее только по SS должна десятка стоять, одно из лучших скольжений в мире.
Валиева имеет в арсенале четверной тулуп. Я тоже не в восторге от ситуации Камилы, но словесный понос Журанкова - хейт чистой воды.
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бедная Камила, ничего кроме ЧР, ЧЕ, ОИ не выиграла...еще мировые рекроды по баллам ставила...неумеха какая-то))
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Наказать дедушку?
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Жду от Камилы на ЧР настоящее жирное катание
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Ответ Black&White
В чем трепло, что кроме медалей Мордовских узоров будет чемпионка ничего?
Что у него своей позиции нет и никогда не было.
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Ответ Слончик
Насчет прог писал то же самое в каментах. Обычные проги, и Сакамото Валиева бы не обыграла. Хотя, Этери впервые работает с фигуристкой, весящей больше 30 кг, и не имеющей технического превосходства. Это нужно учесть. Что насчет гештальта - обычно в нашей фигурке не заморачиваются такими вещами. Набрала полкило - до свидания.
то есть Щербакова и Трусова на ОИ весили по 29 кило? вот те на)))
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