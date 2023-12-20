Андрей Журанков: «У Валиевой, самой талантливой фигуристки современности, незакрытый гештальт из-за не выигранного по большому счету ничего»

Журналист Андрей Журанков поделился мнением о перспективах Камилы Валиевой.

«Для чего катается ? У нее абсолютно незакрытый гештальт. У Камилы Валиевой, самой талантливой и одаренной фигуристки современности, незакрытый гештальт из-за не выигранного по большому счету ничего.

Дойдет ли она до того, чтобы закрыть этот гештальт? Это будет сделать очень сложно. Валиева трехгодичной давности, двухгодичной – это не Валиева нынешняя. Валиева нынешняя – это фигуристка взрослая, которой приходится бороться с дополнительной еще нагрузкой – психологической, физической и так далее.

Очень хочется, чтобы она каталась.

У нее классная короткая программа, этот блюз. А произвольная, на мой взгляд, обычная. Вот представьте: произвольную катает и произвольную катает Валиева. Поставь их рядом – и я не знаю, кому судьи поставят больше компоненты. Я не уверен, что больше поставят Валиевой. Не факт, что она обыгрывает Сакамото по второй оценке.

Конечно, еще вопрос решения по Валиевой... Я вообще не верю в объективность этих решений.

С одной стороны, факт нарушения допинговых правил был. Есть люди, которые считают, что закон есть закон и должно быть наказание за нарушение.

С другой стороны – а виноваты ли она в нарушении правил? Почему проба, сделанная в декабре, всплыла через полтора два-месяца? Почему все другие пробы были чистыми? Почему вы так долго тянули с той пробой, а все остальные брали, и они быстро получали результаты – на Европе, на Олимпиаде все пробы были чистые. Получается, одна проба загрязненная, там небольшое количество вещества...

Есть две справедливости: есть люди, которые считают, что закон есть закон, и есть люди, которые считают, что справедливо не наказывать ее, а наказать других людей, кто в этом виноват.

Какую сторону занимаю я? Никакую. Я понимаю, что есть обе эти позиции, и я нахожу аргументы и для той, и для другой», – сказал Журанков в подкасте «Что там в миксте?»