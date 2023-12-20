Андрей Журанков: «У Валиевой, самой талантливой фигуристки современности, незакрытый гештальт из-за не выигранного по большому счету ничего»
Журналист Андрей Журанков поделился мнением о перспективах Камилы Валиевой.
«Для чего катается Валиева? У нее абсолютно незакрытый гештальт. У Камилы Валиевой, самой талантливой и одаренной фигуристки современности, незакрытый гештальт из-за не выигранного по большому счету ничего.
Дойдет ли она до того, чтобы закрыть этот гештальт? Это будет сделать очень сложно. Валиева трехгодичной давности, двухгодичной – это не Валиева нынешняя. Валиева нынешняя – это фигуристка взрослая, которой приходится бороться с дополнительной еще нагрузкой – психологической, физической и так далее.
Очень хочется, чтобы она каталась.
У нее классная короткая программа, этот блюз. А произвольная, на мой взгляд, обычная. Вот представьте: произвольную катает Сакамото и произвольную катает Валиева. Поставь их рядом – и я не знаю, кому судьи поставят больше компоненты. Я не уверен, что больше поставят Валиевой. Не факт, что она обыгрывает Сакамото по второй оценке.
Конечно, еще вопрос решения по Валиевой... Я вообще не верю в объективность этих решений.
С одной стороны, факт нарушения допинговых правил был. Есть люди, которые считают, что закон есть закон и должно быть наказание за нарушение.
С другой стороны – а виноваты ли она в нарушении правил? Почему проба, сделанная в декабре, всплыла через полтора два-месяца? Почему все другие пробы были чистыми? Почему вы так долго тянули с той пробой, а все остальные брали, и они быстро получали результаты – на Европе, на Олимпиаде все пробы были чистые. Получается, одна проба загрязненная, там небольшое количество вещества...
Есть две справедливости: есть люди, которые считают, что закон есть закон, и есть люди, которые считают, что справедливо не наказывать ее, а наказать других людей, кто в этом виноват.
Какую сторону занимаю я? Никакую. Я понимаю, что есть обе эти позиции, и я нахожу аргументы и для той, и для другой», – сказал Журанков в подкасте «Что там в миксте?»
причём именно на чр... в этом тоже уже чистый показывала, на разминках и тренировке...
Самая лучшая тройка ТЩК. Косторная - скольжение, Щербакова музыкальность, Трусова самая одарённая в плане прыжков.
А Валиеву распиарили, вот и всё. Тем более сейчас то, что говорят о ней на каждом углу вообще наводит на мысль, что что-то не чисто тут. Каталась она хорошо только в Олимпийский сезон, в 15 лет, и то один чистый прокат ПП на ЧР получился. Т и Щ катали почти до 18 и собирали сложный контент, К вообще в пары перешла и в 20 лет катается.
Валиева имеет в арсенале четверной тулуп. Я тоже не в восторге от ситуации Камилы, но словесный понос Журанкова - хейт чистой воды.