Татьяна Тарасова: «Трусова ушла из спорта. Я считаю, это слишком рано. Зря фигуристы боятся дольше выступать»

Татьяна Тарасова считает, что Александра Трусова слишком рано ушла из спорта.

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию последний раз выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года.

– Вы говорили, что больше никогда не станет олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, чемпионкой Европы. На чемпионат России это тоже распространяется?

– Всем так интересно про Трусову, а ее уже нет! Это распространяется на все соревнования, ее нет, она ушла из спорта. Сейчас она не занимается профессиональной деятельностью. Возможно, для нее, как она считает, это хорошо. Я считаю, это слишком рано.

Конечно, это большое достижение, рекорд, что она прыгнула все четверные, но жизнь не состоит только из одного турнира, жизнь – это множество соревнований, тренировок, взлетов и падений. Я думаю, что зря фигуристы боятся дольше выступать, – сказала заслуженный тренер СССР.