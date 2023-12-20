Татьяна Тарасова: «Трусова ушла из спорта. Я считаю, это слишком рано. Зря фигуристы боятся дольше выступать»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Александра Трусова слишком рано ушла из спорта.

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию последний раз выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года.

– Вы говорили, что Трусова больше никогда не станет олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, чемпионкой Европы. На чемпионат России это тоже распространяется?

– Всем так интересно про Трусову, а ее уже нет! Это распространяется на все соревнования, ее нет, она ушла из спорта. Сейчас она не занимается профессиональной деятельностью. Возможно, для нее, как она считает, это хорошо. Я считаю, это слишком рано.

Конечно, это большое достижение, рекорд, что она прыгнула все четверные, но жизнь не состоит только из одного турнира, жизнь – это множество соревнований, тренировок, взлетов и падений. Я думаю, что зря фигуристы боятся дольше выступать, – сказала заслуженный тренер СССР.

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4 комментария
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У них слишком сытая жизнь, чтобы мучить себя тренировками ради титула Волжского пируэта
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Почему боятся? Не хотят потому что не видят смысла. И о куче травм не надо забывать.
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Я тоже так считаю! Саша еще многое могла "сказать" в ФК. Ладно Аня, она операцию на колени перенесла тяжелую, но Саша вполне могла бы бороться за самые высокие места. Я еще надеюсь ее увидеть, может еще вернется... Все эти шоу, песенки, мерчи... может для кошелька и хорошо, но все равно наступит момент когда эта кормушка закончиться...
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