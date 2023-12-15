Татьяна Тарасова: «Трусова в таком молодом возрасте хочет только зарабатывать деньги. Мне очень жаль, что она уже никогда не будет олимпийской чемпионкой»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Александра Трусова Р-Спорт деньги Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что Александра Трусова хочет лишь зарабатывать деньги.

Сегодня 19-летняя фигуристка Трусова сыграла в товарищеском матче по хоккею на открытии катка «РЖД-Арены» в Москве.

«Это все делается ради пиара. Не буду загадывать, но, думаю, мы больше ее на соревнованиях не увидим. Очень жаль!

Мы все знаем, что она прыгала все четверные прыжки, и мы хотели бы видеть ее катающуюся. Она в таком молодом возрасте хочет только зарабатывать деньги.

Мне очень жаль, что она не хочет мирового признания, что она уже никогда не будет олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, чемпионкой Европы. Очень грустно!» – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022. Она не выступала на соревнованиях с ноября 2022 года.

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52 комментария
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Чтобы стать олимпийской чемпионкой надо чтобы на ОИ допустили для начала 🙄
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О каком чемпионстве речь, если Россия отстранена на неизвестный срок? Даже Лизу это морально "добило", хотя это был, кажется, самый стойкий человек в плане мотивации.
А Трусова повзрослела, она уже не ребенок, ей хочется красиво одеваться, путешествовать, развлекаться и т. д., а на всё это нужны деньги. У неё на данный момент есть много возможностей их заработать, так почему бы этим не воспользоваться)
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Можно подумать мы кого то прям увидим на соревнованиях в ближайшее время. Все правильно делает. особенно сейчас.
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Почитайте бабусе новости, она походу не в курсе.
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Извиняюсь, а не подскажете, на каких ОИ, ЧЕ и т.д. она смогла бы выступить?
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У каждого спортсмена своя судьба. Да, у Саши нет чемпионских медалей, но мировое признание у неё есть, причём, заработанное, а не купленное блатом и грибами! Да и кто из россиян будет чемпионами мира, Европы и Олимпиады в ближайшее время? И кто из них откажется заработать и напомнить о себе?
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Видеть её катающую вы где хотите? На играх Дружбы? Но там медаль ЧЕ, ЧМ и ОИ не выдают
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Помимо отстранений и недопусков, нужно ещё и девочек в ЖО судить одинаково, без делений на тех и не тех девочек, чтобы у них хоть какая-то мотивация кататься дальше была )
Загитова и Трусова, обе 100% про спорт, забавно что именно их так не любит ТАТ ))
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Здоровее будет, да и свой яркий след в фк она оставила. Молчу уж о других, независимых от неё, обстоятельствах.
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Да плевать на это звание, из-за которого у людей крыша едет.
+19
-2
+17
Видимо ТАТ сходила в другую мультивселенную и узнала, что если бы Саша "не хотела зарабатывать деньги", то и на ОИ бы её допустили
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+15
Международное признание уже есть, пиарится и зарабатывает вполне нормальными способами, что не так опять?
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+14
Старушка ТАТ, видимо, даже не представляет, что происходит в мире!
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+13
Призовых за международные выступления нет, на что она должна жить, м?
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-2
+13
Что плохого в заработке в юном возрасте?
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+13
Совковое старичьё в параллельной реальности существует.
+22
-10
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Прям не любит она её, походу. "Аж кушать не может"...
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🤦‍♂️
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0
+12
Сколько Тарасова будет лить желчь в отношении Трусовой . Наверное до смерти ..Ну не чем же Саша ее не затрагивает .
+19
-8
+11
Ответ Гур
Чтобы стать олимпийской чемпионкой надо чтобы на ОИ допустили для начала 🙄
Ну почему,можно приравнять свой турнир к Олимпиаде и выдавать медали.Правда с припиской -действует на территории РФ.Уже апробировано.)
+14
-3
+11
Ну, то, что Сашка не стала ОЧ - вина не Сашки, а совершенно других людей, которые сделали ставку на других девочек.
А то, что не станет - так мы пока никуда не допущены.
Анатольевна, конечно, чем дальше, тем больше впадает в маразм. Видимо, Трусова лично ей в суп плюнула, вот и неймется бабке, что Трусовой готовы бабки платить, а анатольне уже одни объедки с барских столов достаются )
+21
-11
+10
Она поняла, что это надолго, и она не доживёт до допуска к ОИ )))
+10
0
+10
У Саши как раз есть мировое признание.
+12
-2
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Тарасова выучила слово пиар)))

Удивляет, что куда бы не вышла Саша из дома, чем бы не занялась, начинаются крики про пиар. Саше вообще нельзя из дома выйти, в каком-то мероприятии участвовать по мнению некоторых. .

Другие спортсмены и фотосессию лепят нонстоп, с мероприятий не вылазили, но это не пиар ни разу.

Мало того, что Сашу во время спортивной карьеры гнобили, травили, зажимали ее оценки, воровали ее медали. Но этот мерзкий шубный бомонд не от отвязывается от Саши и после спорта. Она по их мнению вообще не имеет права кудато показываться.

Нет слов.
+13
-4
+9
когда она была лучшей вероятно ее ограбили - сейчас какие шансы?
+13
-5
+8
Для того, чтобы ей стать ОЧ в нынешних условиях - ей нужно в первую очередь убежать из под вашей прогнившей федры и сменить гражданство. Тогда она легко станет ОЧ, глядя на международный уровень. И сказать одной тётке в глаза : "Хорошо мстит тот, кто мстит последним." Но вначале такие как ТАТ первые же скажут : "Отказать".
+15
-7
+8
Врет, что ей жаль.
+9
-2
+7
Тарасова в таком пожилом возрасте хочет только изливать желчь. Читать даже противно ее опусы.
+14
-7
+7
Мне тоже очень жаль. Особенно жаль, что она ей не станет совсем не от того, что зарабатывает на хоккейных матчах.
+7
-1
+6
Сами пытаются рублем заманить на свои позорные игры, потом сами удивляются, почему же молодежь так интересуется деньгами
+8
-3
+5
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