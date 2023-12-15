Татьяна Тарасова: «Трусова в таком молодом возрасте хочет только зарабатывать деньги. Мне очень жаль, что она уже никогда не будет олимпийской чемпионкой»

Татьяна Тарасова заявила, что Александра Трусова хочет лишь зарабатывать деньги.

Сегодня 19-летняя фигуристка Трусова сыграла в товарищеском матче по хоккею на открытии катка «РЖД-Арены» в Москве.

«Это все делается ради пиара. Не буду загадывать, но, думаю, мы больше ее на соревнованиях не увидим. Очень жаль!

Мы все знаем, что она прыгала все четверные прыжки, и мы хотели бы видеть ее катающуюся. Она в таком молодом возрасте хочет только зарабатывать деньги.

Мне очень жаль, что она не хочет мирового признания, что она уже никогда не будет олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, чемпионкой Европы. Очень грустно!» – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022. Она не выступала на соревнованиях с ноября 2022 года.

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