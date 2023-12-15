Татьяна Тарасова: «Трусова в таком молодом возрасте хочет только зарабатывать деньги. Мне очень жаль, что она уже никогда не будет олимпийской чемпионкой»
Татьяна Тарасова заявила, что Александра Трусова хочет лишь зарабатывать деньги.
Сегодня 19-летняя фигуристка Трусова сыграла в товарищеском матче по хоккею на открытии катка «РЖД-Арены» в Москве.
«Это все делается ради пиара. Не буду загадывать, но, думаю, мы больше ее на соревнованиях не увидим. Очень жаль!
Мы все знаем, что она прыгала все четверные прыжки, и мы хотели бы видеть ее катающуюся. Она в таком молодом возрасте хочет только зарабатывать деньги.
Мне очень жаль, что она не хочет мирового признания, что она уже никогда не будет олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, чемпионкой Европы. Очень грустно!» – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022. Она не выступала на соревнованиях с ноября 2022 года.
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А Трусова повзрослела, она уже не ребенок, ей хочется красиво одеваться, путешествовать, развлекаться и т. д., а на всё это нужны деньги. У неё на данный момент есть много возможностей их заработать, так почему бы этим не воспользоваться)
Загитова и Трусова, обе 100% про спорт, забавно что именно их так не любит ТАТ ))
А то, что не станет - так мы пока никуда не допущены.
Анатольевна, конечно, чем дальше, тем больше впадает в маразм. Видимо, Трусова лично ей в суп плюнула, вот и неймется бабке, что Трусовой готовы бабки платить, а анатольне уже одни объедки с барских столов достаются )
Удивляет, что куда бы не вышла Саша из дома, чем бы не занялась, начинаются крики про пиар. Саше вообще нельзя из дома выйти, в каком-то мероприятии участвовать по мнению некоторых. .
Другие спортсмены и фотосессию лепят нонстоп, с мероприятий не вылазили, но это не пиар ни разу.
Мало того, что Сашу во время спортивной карьеры гнобили, травили, зажимали ее оценки, воровали ее медали. Но этот мерзкий шубный бомонд не от отвязывается от Саши и после спорта. Она по их мнению вообще не имеет права кудато показываться.
Нет слов.