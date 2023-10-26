Татьяна Тарасова: «Трусовой нужно было остаться у Тутберидзе. Жаль, что она не смогла найти в себе силы вернуться. Появилась из ниоткуда и пропала в никуда»
Татьяна Тарасова считает, что Трусовой не нужно было уходить от Этери Тутберидзе.
Ранее Александра Трусова в интервью высказалась о переходах к другим тренерам: «Не считаю это предательством. Ты совмещаешь два разных подхода и становишься сильнее».
«Нельзя сказать, что спортсмен, уходя от тренера, предает его. Но нельзя это и не сказать. С одной стороны, конечно, нельзя забывать многолетнюю работу, старания тренера сделать из спортсмена чемпиона.
Но с другой стороны, все в мире меняют тренера, когда кто-то хочет что-то изменить в своей работе, – хотят поработать с другим специалистом, улучшить себя, делать другие программы и просто познакомиться с другой работой.
Это очень обидно для тренера, который вел с самого начала, но если это происходит с нормальным человеческим разговором и благодарностями, то это нельзя назвать предательством. Но, к сожалению, это редкость.
Я тоже принимала у себя спортсменов, которые уходили от своих тренеров. Это были и наши спортсмены, и итальянцы, и французы, и японцы с американцами. В мире присутствует такая практика.
Когда Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко, а потом вернулась, Этери вела себя выдающимся образом. Она взяла ее без слов, это редкий случай. Я была в восхищении. Как можно было так с собой договориться, чтобы принять так беззвучно?!
Это было действие большого, умного тренера. А девочка просто моталась. Мне кажется, Трусовой нужно было остаться у Тутберидзе. Очень жаль, что она не смогла найти в себе силы вернуться. Появилась из ниоткуда и пропала в никуда», – сказала заслуженный тренер СССР.
«Я никогда не боролась за внимание тренера». Рассуждения Трусовой, которая повзрослела
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Это она о Саше так говорит, как о мимолетном видении??? Да это просто оскорбление, Саша большое событие и в российском, и в мировом фигурном катании! Совсем ТАТ заговаривается...
Многие считают уход Саши из ТШТ ошибкой, но это было её решение, её ответственность.
Ну вот ей-богу, не звонили бы больше Тарасовой, не спрашивали комментарии.
смысл в том что выдающиеся результаты она показывала исключительно в ТШТ, до этого ее никто не знал, и у последнего тренера Соколовской результаты нулевые.
сейчас конечно нельзя сказать что Саша ушла в никуда, карьеру закончила но светится постоянно в медийном поле и катается в шоу.
Сейчас она катает в шоу и не только в России , видим ее в сми и tv, что- то не многие спортсмены у нас так пропадают )))
Она есть. Любишь, не любишь, но Саша выдающаяся спортсменка, характерная. Очень хочется, чтобы стала тренером. Очень интересная.
Да она просто имела амбиции занять весь пьедестал! Поэтому и взяла Трусову назад. Только космические амбиции и ничего больше.
Татьяна Анатольевна, перестаньте поднимать трубки, когда вам звонят журналисты.
Абсолютное отсутствие чувства такта и с годами всё хуже. Вот так трагедия, запретить им комментировать, как некрасиво, какой кошмар