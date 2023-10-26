Татьяна Тарасова: «Трусовой нужно было остаться у Тутберидзе. Жаль, что она не смогла найти в себе силы вернуться. Появилась из ниоткуда и пропала в никуда»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Этери Тутберидзе Александра Трусова Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Трусовой не нужно было уходить от Этери Тутберидзе.

Ранее Александра Трусова в интервью высказалась о переходах к другим тренерам: «Не считаю это предательством. Ты совмещаешь два разных подхода и становишься сильнее».

«Нельзя сказать, что спортсмен, уходя от тренера, предает его. Но нельзя это и не сказать. С одной стороны, конечно, нельзя забывать многолетнюю работу, старания тренера сделать из спортсмена чемпиона.

Но с другой стороны, все в мире меняют тренера, когда кто-то хочет что-то изменить в своей работе, – хотят поработать с другим специалистом, улучшить себя, делать другие программы и просто познакомиться с другой работой.

Это очень обидно для тренера, который вел с самого начала, но если это происходит с нормальным человеческим разговором и благодарностями, то это нельзя назвать предательством. Но, к сожалению, это редкость.

Я тоже принимала у себя спортсменов, которые уходили от своих тренеров. Это были и наши спортсмены, и итальянцы, и французы, и японцы с американцами. В мире присутствует такая практика.

Когда Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко, а потом вернулась, Этери вела себя выдающимся образом. Она взяла ее без слов, это редкий случай. Я была в восхищении. Как можно было так с собой договориться, чтобы принять так беззвучно?!

Это было действие большого, умного тренера. А девочка просто моталась. Мне кажется, Трусовой нужно было остаться у Тутберидзе. Очень жаль, что она не смогла найти в себе силы вернуться. Появилась из ниоткуда и пропала в никуда», – сказала заслуженный тренер СССР.

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259 комментариев

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Алеся Ткаченко
Так и Саша уходила без слов и без скандалов,почему бы ее не взять обратно,нечего эту ситуацию преподносить как нечто героическое.Если бы Саша в Хрустальном была не нужна ее бы никто и не взял обратно.А так серебро ОИ,5 квадов в ПП,все в плюсе.
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Бильм@н
Тарасова как обычно. Поет оды Тутберидзе, и при этом опускает Трусову. Хотя Саша тоже спокойно ушла из штаба, без набросов и так же молча вернулась. "Появилась из ниоткуда и пропала в никуда» - вот в таких мерзких фразах вся сущность ТАТ. И про переходы уж не Тарасовой вещать, которая взяла у Мишина готового спортсмена Ягудина.
+90
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+57
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Olga.t
. "Появилась ниоткуда и пропала в никуда"
-------------------------------
Это она о Саше так говорит, как о мимолетном видении??? Да это просто оскорбление, Саша большое событие и в российском, и в мировом фигурном катании! Совсем ТАТ заговаривается...
Многие считают уход Саши из ТШТ ошибкой, но это было её решение, её ответственность.
Ну вот ей-богу, не звонили бы больше Тарасовой, не спрашивали комментарии.
+78
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Olga Krayz
Как то грубо сказано про Александру, некрасиво...
+55
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Е...С
Никого не оскорбила Саша, о всех сказала теплые слова, а шубным неймется.
+57
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Рябиновые бусы
Ответ Olga.t
. "Появилась ниоткуда и пропала в никуда" ------------------------------- Это она о Саше так говорит, как о мимолетном видении??? Да это просто оскорбление, Саша большое событие и в российском, и в мировом фигурном катании! Совсем ТАТ заговаривается... Многие считают уход Саши из ТШТ ошибкой, но это было её решение, её ответственность. Ну вот ей-богу, не звонили бы больше Тарасовой, не спрашивали комментарии.
вы неправильно поняли ее слова.
смысл в том что выдающиеся результаты она показывала исключительно в ТШТ, до этого ее никто не знал, и у последнего тренера Соколовской результаты нулевые.
сейчас конечно нельзя сказать что Саша ушла в никуда, карьеру закончила но светится постоянно в медийном поле и катается в шоу.
+56
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+35
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Mari Gams
Что значит в никуда ?) Саша титулованная спортсменка , вице- чемпионка ОИ , обладательница мировых рекордов , она уже не может ,только имея это ,пропасть в никуда )
Сейчас она катает в шоу и не только в России , видим ее в сми и tv, что- то не многие спортсмены у нас так пропадают )))
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Татьяна Попова
Она не появилась и не пропала
Она есть. Любишь, не любишь, но Саша выдающаяся спортсменка, характерная. Очень хочется, чтобы стала тренером. Очень интересная.
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+29
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ribikorto
Тутберидзе не вела Трусову с самого начала. И абсурдно звучит о ведении с самого начала от ТАТ которая сама никого не вела с самого начала, а брала уже обученных фигуристов и "ограняла" их. Обидно ли их предыдущим тренерам ее не волновало. То как они с ними расстались тоже. Нормальный человеческий разговор и благодарности - это в обе стороны должно работать. Тренеры часто сами совсем не хотят по человечески относиться с уходящим фигуристам.
+45
-19
+26
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ВИван
А Саша очень нужна была на Олимпиаде именно ЭТ, так что никакого одолжения она не делала Саше.
+30
-5
+25
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Рябиновые бусы
Ответ RusVector
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Саша ехала на ОИ третьим номером, какое золото?
+34
-11
+23
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Ливия
Почему уход от тренера это предательство? Смена школы или смена работы это предательство? Нет, это обычная жизнь. Так т с тренером. На каком-то этапе спортсмен может захотеть попробовать поработать с другой командой. И это не делает его плохим или предателем.
+26
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vulturecrow
Ответ Алеся Ткаченко
Так и Саша уходила без слов и без скандалов,почему бы ее не взять обратно,нечего эту ситуацию преподносить как нечто героическое.Если бы Саша в Хрустальном была не нужна ее бы никто и не взял обратно.А так серебро ОИ,5 квадов в ПП,все в плюсе.
и трудоустроенная. она же у Плющенко в ледовых шоу, катается. всем бы так "пропадать".
+31
-8
+23
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Anatiana
Повела выдающимся образом?
Да она просто имела амбиции занять весь пьедестал! Поэтому и взяла Трусову назад. Только космические амбиции и ничего больше.
+27
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+21
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Аленка_76
никогда такого не было и вот опять.
Татьяна Анатольевна, перестаньте поднимать трубки, когда вам звонят журналисты.
+29
-8
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rtun
Меня очень интересует, куда пропал Грассль с этапов ГП, после года работы с Тутберидзе, ещё больше интересует, куда пропадёт луноликая Бибигюль после КАС, а Саша она не пропадала, сегодня на шоу она прыгнула изумительный лутц-ритт, по мнению некоторых аж целый у-си😁 всем бы так пропасть, как Александра.
+53
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+20
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Антон Иванов
Ответ RusVector
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А что Саша приобрела, перейдя к Светлане Соколовской? Ничего! Переход туда поставил крест на ее спортивной карьере!
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+20
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Дудабот Уно
Ну, если мир ограничен кнопкой Первого канала, то и впрямь "пропала в никуда". Зато там парное катание "появилось из ниоткуда" буквально в этом сезоне - спасибо Этери))
+27
-8
+19
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Mari Karimova
Ответ nina1212
а про это забыли? Думаю ТАТ никогда не забудет https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/3104423.html Это красиво было?
Формально оба и не комментируют. Красиво/некрасиво, а все помнят как достопочтенный Ягудин выражался в адрес Сашки и Коляды. Да и не только, но особую любовь завоевали они. Сколько Тарасова обсуждала вес девчонок в прямом эфире? Сколько выливалось токсичного и околоунизительного на постоянке?
Абсолютное отсутствие чувства такта и с годами всё хуже. Вот так трагедия, запретить им комментировать, как некрасиво, какой кошмар
+22
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+18
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Алеся Ткаченко
Ответ Е...С
Никого не оскорбила Саша, о всех сказала теплые слова, а шубным неймется.
Вот именно.Еще и карманный рупор ТШТ Железняков сколько ее поливал.
+34
-18
+16
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Competition Score
Самый смак от тренерши и прикормленных судей - 100 баллов за технику у Щ на ОИ. Страшнее этого вообще ничего не может быть в ФК.
+33
-17
+16
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Ирина С
"Появилась из ниоткуда и пропала в никуда". А откуда появляются и куда пропадают другие спортсмены, порой даже не оставив следа в спорте высших достижений? Как бы там ни было, но Саша оставила яркий след в истории ФК. Да и серебро Олимпиады просто так не появляется - его надо заработать. А вот как Трусова возвращалась к Тутберидзе или её в ТШТ возвращали - точно никто не знает: Тутберидзе не меньше, чем Саше, было выгодно такое возвращение. Думаю, что обе они были не в восторге от этого возвращения, но амбиции спортсмена и тренеры сыграли главную роль в этой пьесе и они просто примирились на время ради медали Олимпиады.
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Dittix
Ответ alexnew
Сошел с пьедестала, все, что было до этого уже не твое, твое только то, что ты показываешь здесь и сейчас. Да, все прошлое осталось в истории, но есть у тебя только то, что ты можешь сделать прямо сейчас.
Что же она этого о Щербаковой не говорит, которой тоже чего-то в спорте нынче не видать, хотя она формально все так же у вЫликой Тутберидзе?
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tanya_1111
Спортс а слабо выложить сегодняшний параллельный лутц-ритт Саши и Самоделкиной?
+19
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Shveddka
Ответ Бильм@н
Тарасова как обычно. Поет оды Тутберидзе, и при этом опускает Трусову. Хотя Саша тоже спокойно ушла из штаба, без набросов и так же молча вернулась. "Появилась из ниоткуда и пропала в никуда» - вот в таких мерзких фразах вся сущность ТАТ. И про переходы уж не Тарасовой вещать, которая взяла у Мишина готового спортсмена Ягудина.
Не только его. Всю жизнь интриги, переманивала и уводила
+16
-1
+15
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