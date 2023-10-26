Татьяна Тарасова: «Трусовой нужно было остаться у Тутберидзе. Жаль, что она не смогла найти в себе силы вернуться. Появилась из ниоткуда и пропала в никуда»

Татьяна Тарасова считает, что Трусовой не нужно было уходить от Этери Тутберидзе.

Ранее Александра Трусова в интервью высказалась о переходах к другим тренерам: «Не считаю это предательством. Ты совмещаешь два разных подхода и становишься сильнее».

«Нельзя сказать, что спортсмен, уходя от тренера, предает его. Но нельзя это и не сказать. С одной стороны, конечно, нельзя забывать многолетнюю работу, старания тренера сделать из спортсмена чемпиона.

Но с другой стороны, все в мире меняют тренера, когда кто-то хочет что-то изменить в своей работе, – хотят поработать с другим специалистом, улучшить себя, делать другие программы и просто познакомиться с другой работой.

Это очень обидно для тренера, который вел с самого начала, но если это происходит с нормальным человеческим разговором и благодарностями, то это нельзя назвать предательством. Но, к сожалению, это редкость.

Я тоже принимала у себя спортсменов, которые уходили от своих тренеров. Это были и наши спортсмены, и итальянцы, и французы, и японцы с американцами. В мире присутствует такая практика.

Когда Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко, а потом вернулась, вела себя выдающимся образом. Она взяла ее без слов, это редкий случай. Я была в восхищении. Как можно было так с собой договориться, чтобы принять так беззвучно?!

Это было действие большого, умного тренера. А девочка просто моталась. Мне кажется, Трусовой нужно было остаться у Тутберидзе. Очень жаль, что она не смогла найти в себе силы вернуться. Появилась из ниоткуда и пропала в никуда», – сказала заслуженный тренер СССР.

«Я никогда не боролась за внимание тренера». Рассуждения Трусовой, которая повзрослела