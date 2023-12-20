Татьяна Тарасова: «Кондратюку надо много тренироваться, чтобы добиваться успехов. Он талантлив, но пока что не сделал ни черта»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат России мужское катание Евгений Семененко Марк Кондратюк Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что фигурист Марк Кондратюк «не сделал ни черта».

Кондратюк выступит на чемпионате России, который пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря.

– Мужчины удивляли нас на этапах Гран-при. Кто для вас стал открытием и кто сможет побороться за чемпионство?

– Могу сказать, что у мальчиков нет лидера в принципе. За чемпионство могут побороться сразу пять-шесть фигуристов, каждый из которых хорош по-своему. Нельзя загадывать наперёд, надо посмотреть на выступления спортсменов.

– Многие выделяют Евгения Семененко. Как оцените его нынешнюю форму?

– Семененко себя очень хорошо показал на этапах Гран-при, даже выиграл, все мы были этому свидетелями. Но это не значит, что другие катаются хуже. Евгений одержал победу, потому что остальные его конкуренты, с которыми он выступал, все попадали. А если на чемпионате России соперники обойдутся без падений? Так что любой может выиграть. 

– Вы ранее говорили о Марке Кондратюке, что он все не доделывает, в шагах болтается. Как вы думаете, можно ли сказать, что у Марка пропала мотивация что-либо делать и стараться?

– Ранее он выглядел неподготовленным к чемпионату России. Однако за эти три недели Марк мог свою форму подлатать, поскольку он очень талантливый человек. Я считаю, ему надо много тренироваться, чтобы добиваться успехов. Мы все его очень любим, он талантлив, но пока что не сделал ни черта. Будем надеяться, что у него все получится, – сказала Тарасова.

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16 комментариев
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Не знаю насколько он талантлив, но за его спиной бешеные грибы и компы.
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+8
В каком-то подкасте, или в чистом хвосте, или у Журанкова наконец таки отметили его грязные выезды, на которые раньше внимания не особо обращали.. у "Барышникова" нашего)
+6
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+6
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Кондратюк на ЧР будет в самом лучшем виде. Ждем камбэк величайшего 🙏
+4
-2
+2
Ответ Lasto
Но тем не менее самый титулованный действующий одиночник в РФ. Ещё и рекорд среди россиян по баллам за общую сумму программ держит, и наверное, ещё долго будет держать)
Потому что федра его титулировала.
+3
-1
+2
Ответ Anatiana
Потому что федра его титулировала.
А может потому что он чище других на ЧЕ откатал? Федра заставляла Мозалева и Семененко падать, валить программы?)
+3
-1
+2
Ответ Oleandra
В каком-то подкасте, или в чистом хвосте, или у Журанкова наконец таки отметили его грязные выезды, на которые раньше внимания не особо обращали.. у "Барышникова" нашего)
Да уж, Барышников здесь отдыхает😄
+2
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+2
Ответ asusp527
Да уж, Барышников здесь отдыхает😄
его по-моему раньше Журанков так называл.. и с Брауном сравнивал..
+2
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Не знаю, насколько он талантлив. По факту- лучшие выступления были на ОИ, остальные на много порядков ниже. Наводит на определенные мысли...
+5
-4
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Ответ asusp527
Не знаю, насколько он талантлив. По факту- лучшие выступления были на ОИ, остальные на много порядков ниже. Наводит на определенные мысли...
Только в команднике. И на КПК еще, тоже команда. И на ЧЕ где в том числе решалось кто попадет в командник. В общем Марк склонен к выступлениям за команду и его целенаправленно подводили к команднику и отбору на него. Потому что понимали что это единственный шанс на медаль ОИ.
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Ответ Gemma157
Кондратюк на ЧР будет в самом лучшем виде. Ждем камбэк величайшего 🙏
Точно.
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Ответ Oleandra
его по-моему раньше Журанков так называл.. и с Брауном сравнивал..
Не верь глазам своим?..
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