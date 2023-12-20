Татьяна Тарасова: «Кондратюку надо много тренироваться, чтобы добиваться успехов. Он талантлив, но пока что не сделал ни черта»
Татьяна Тарасова заявила, что фигурист Марк Кондратюк «не сделал ни черта».
Кондратюк выступит на чемпионате России, который пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря.
– Мужчины удивляли нас на этапах Гран-при. Кто для вас стал открытием и кто сможет побороться за чемпионство?
– Могу сказать, что у мальчиков нет лидера в принципе. За чемпионство могут побороться сразу пять-шесть фигуристов, каждый из которых хорош по-своему. Нельзя загадывать наперёд, надо посмотреть на выступления спортсменов.
– Многие выделяют Евгения Семененко. Как оцените его нынешнюю форму?
– Семененко себя очень хорошо показал на этапах Гран-при, даже выиграл, все мы были этому свидетелями. Но это не значит, что другие катаются хуже. Евгений одержал победу, потому что остальные его конкуренты, с которыми он выступал, все попадали. А если на чемпионате России соперники обойдутся без падений? Так что любой может выиграть.
– Вы ранее говорили о Марке Кондратюке, что он все не доделывает, в шагах болтается. Как вы думаете, можно ли сказать, что у Марка пропала мотивация что-либо делать и стараться?
– Ранее он выглядел неподготовленным к чемпионату России. Однако за эти три недели Марк мог свою форму подлатать, поскольку он очень талантливый человек. Я считаю, ему надо много тренироваться, чтобы добиваться успехов. Мы все его очень любим, он талантлив, но пока что не сделал ни черта. Будем надеяться, что у него все получится, – сказала Тарасова.