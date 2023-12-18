Авербух об отстранении России: «Сейчас честнее всем объединиться, чтобы потом нас полноценно допустили, чем потихоньку просачиваться на турниры»

Илья Авербух считает условия возвращения россиян в мировой спорт недопустимыми.

— Недавно Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян до Олимпиады. Дает ли это решение хотя бы частично надежду, что все в итоге разрешится для россиян?

— Уверен, что ситуация разрешится. Я пока не погружался в детали, но надежду это дает. Правда, те условия, которые выставлялись раньше, мне кажутся неприемлемыми. Понятно, что каждый спортсмен фокусируется на своем результате. Но если говорить про Олимпийские игры, то цена медали в том числе и в той любви от болельщиков, от страны, которую ты получаешь.

Когда перед тобой ставят вопрос таких кардинальных решений, мне кажется, что это все не совсем честно. Это заставляет спортсмена, который просто готовился выступать, зачем-то высказывать еще и свою позицию. Это несовместимые вещи.

Таких вещей быть не должно — в спорте есть только такая позиция: кто быстрее бежит, кто быстрее забивает шайбу, кто лучше прыгает четверные прыжки, тот и побеждает.

— Всегда говорят, что спорт вне политики, но так не получается.

— Это сложная история. Как спортсмен я понимаю, что такие соревнования тяжело пропускать. Думаю, что сейчас честнее всем объединиться, чтобы потом нас полноценно допустили, чем потихоньку как-то просачиваться на турниры, – рассказал хореограф.