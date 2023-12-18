Илья Авербух: «Когда-то у меня работал Глейхенгауз, я видел в нем постановочный талант. Потом рассказал о нем Тутберидзе»

Илья Авербух сказал, как познакомил Даниила Глейхенгауза и Этери Тутберидзе.

«Я стараюсь растить ребят в этом плане, если у них есть творческое зерно. Когда-то в моем коллективе работал , я видел в нем постановочный талант, отдавал ему для работы массовые номера. Когда Этери Георгиевна Тутберидзе спросила, есть ли вокруг меня талантливые ребята с точки зрения хореографии, я ей рассказал про Даню. Так появился их тандем.

Артем Федорченко несколько лет назад присоединился ко мне. Мы с ним начали заниматься хореографией, у него появился свой почерк. С точки зрения режиссерской хореографии он всегда спрашивает у меня советы.

Здесь был такой совместный опыт — Артем хорошо владеет коньком и выстраивал разные коньковые вещи, я помогал с ритмом, с режиссурой, с акцентами. У нас получился неплохой тандем. Думаю, мы продолжим. Артем и сам много ставит отдельно. Мне очень нравится как наставнику передавать опыт ребятам», – рассказал .