Илья Авербух: «Когда-то у меня работал Глейхенгауз, я видел в нем постановочный талант. Потом рассказал о нем Тутберидзе»

Теги Илья Авербух Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Фигурное катание

Илья Авербух сказал, как познакомил Даниила Глейхенгауза и Этери Тутберидзе.

«Я стараюсь растить ребят в этом плане, если у них есть творческое зерно. Когда-то в моем коллективе работал Даня Глейхенгауз, я видел в нем постановочный талант, отдавал ему для работы массовые номера. Когда Этери Георгиевна Тутберидзе спросила, есть ли вокруг меня талантливые ребята с точки зрения хореографии, я ей рассказал про Даню. Так появился их тандем.

Артем Федорченко несколько лет назад присоединился ко мне. Мы с ним начали заниматься хореографией, у него появился свой почерк. С точки зрения режиссерской хореографии он всегда спрашивает у меня советы.

Здесь был такой совместный опыт — Артем хорошо владеет коньком и выстраивал разные коньковые вещи, я помогал с ритмом, с режиссурой, с акцентами. У нас получился неплохой тандем. Думаю, мы продолжим. Артем и сам много ставит отдельно. Мне очень нравится как наставнику передавать опыт ребятам», – рассказал Авербух.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ученик (Глейх) превзошёл учителя..
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий