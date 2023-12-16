Костомаров о коме: «Был сон, будто есть реальная жизнь, а есть параллельная. Снилось, как я смотрю на себя со стороны»

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Роман Костомаров рассказал о снах, которые видел в медикаментозной коме.

«Помню ли я кому? Когда меня отключили, уже нет. Помню, как забрали в больницу. Дальше помню, что пару раз самостоятельно сходил в туалет, дальше я очнулся в конце января. Сквозь препараты мне снились странные сны. Не знаю, откуда это во сне бралось. Ты не понимаешь, живой ты или нет. Это как когда человек спит, ему порой снится что-то страшное, бредятина…

Был сон, который запомнился. Будто есть реальная жизнь, а есть параллельная… Снился сон, как я смотрю на себя со стороны, с метров десяти. Рядом кто-то снимает меня, стоящего, на телефон. Я стоял в шапке, и в какой-то момент будто спичка, которая тлеет, я из шапки испарился, а она падает на кроссовки. Я смотрю в полном шоке и не понимаю, что такое. И таким же образом секунд через 20-30 вновь появился. И я это вижу.

И когда я пришел в себя, Оксане и брату говорил, что на телефоне записано такое… Посмотрите, как я просто стлел и обратно вернулся. Оксана говорит: «Какое видео, тут нет никакого видео». Спутались реальность и нереальность.

Возможно, во время этого сна я летел камнем в пропасть и, наверное, не долетев, как говорили врачи, несколько метров, вернулся обратно. Выжил. Возможно, связано с этим. Сны порой были ужасными. Если буду говорить про все, то передачи не хватит. Бредовые.

Когда я пытался вставать с кровати, медсестры меня своими жесткими руками возвращали, чтобы я не рыпался. Видно, сон и реальность у меня соединялись, и я пытался встать. А нельзя было, и не на что», – сказал Костомаров в эфире программы «Эксклюзив» на Первом канале.

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3 комментария
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Заметила, что очень много кто из перенесших клиническую смерть либо кому говорят затем про то, что видели свое тело на больничной кровати со стороны на небольшом расстоянии. В разное время читала ощущения тех, кого спасли и помню, что одна выжившая говорила, что где-то сбоку в этот момент находилась, про другого читала, что по ощущению он к потолку "взлетел" и видел врачей сверху и то, как они его спасали. Все же есть, видимо, помимо материального тела и душа, по крайней мере, я в ее существование верю.
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Очень страшно..
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https://www.youtube.com/watch?v=QKeqyrR9P3I
А вообще таких случаев описаны уже сотни, и все, пережившие клиническую смерть, говорят примерно одно и то же. Очень много случаев описал доктор Раймонд Моуди в своей книге "Жизнь после жизни. Исследования феномена продолжения жизни после смерти тела"
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