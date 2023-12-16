Софья Самоделкина: «Восстанавливать тройной аксель и четверной сальхов было не очень сложно. Плющенко сказал, что и как нужно сделать, и спокойно работали»

Софья Самоделкина заявила, что у нее не было проблем с восстановлением элементов ультра-си.

В сентябре этого года покинула группу Светланы Соколовской и перешла в академию .

– Насколько сложно было восстанавливать четверной сальхов и тройной аксель?

– Не очень сложно. Все зависит от подхода тренера. Евгений Викторович сказал, что и как нужно сделать, и просто спокойно работали.

Сначала сальхов восстановила, но сделала это еще у Светланы Владимировны. Когда пришла к Плющенко, прыгнула и сальхов, и аксель, и даже риттбергер пару попыток, – сказала фигуристка.