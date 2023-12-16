Софья Самоделкина: «Восстанавливать тройной аксель и четверной сальхов было не очень сложно. Плющенко сказал, что и как нужно сделать, и спокойно работали»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Софья Самоделкина Фигурное катание

Софья Самоделкина заявила, что у нее не было проблем с восстановлением элементов ультра-си.

В сентябре этого года Самоделкина покинула группу Светланы Соколовской и перешла в академию Евгения Плющенко.

– Насколько сложно было восстанавливать четверной сальхов и тройной аксель?

– Не очень сложно. Все зависит от подхода тренера. Евгений Викторович сказал, что и как нужно сделать, и просто спокойно работали.

Сначала сальхов восстановила, но сделала это еще у Светланы Владимировны. Когда пришла к Плющенко, прыгнула и сальхов, и аксель, и даже риттбергер пару попыток, – сказала фигуристка. 

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14 комментариев
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Ожидания: Соня работает и переходит в Казахстан. Реальность: Соня работает, выкладывает под носом нашей федерации аксели и сальховы, льет без меры елей на Рудковских, переходит в шоу?
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Ответ Алексей Токарев
Её лебезение перед Плющенко как то раздражает.
Иначе у академиков нельзя. Еще и гламурные мероприятия Яны надо рекламировать
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Её лебезение перед Плющенко как то раздражает.
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Девушки Тутберидзе ( в юности признают роль иренера ) добившиеся найвысших результатов , хвалят себя , а девушки Рудковских , не добившиеся ничего , хвалят Плющенко.
Плюс , надо отметить , что у подопечных Тутберидзе реальные четверные и триксели на соревнованиях, а у плющенских --только в соцсетях.
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Ответ Viks
А шоу аксели нужны?
Этим нужны.
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Это отлично, а когда уже на соревнования? Чего-то казахи не активничают по поводу своей новой гражданки?
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Что пристали к Софочке? - Она в частной школе, платит деньги. Может, ей скидку дают за хорошее поведение.
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Ну вот и Софа присоединилась к главному развлечению ФК-бомонда этого сезона "Пни Давыдова, да посильнее"...
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Ответ Viks
На это и расчитано: раздражать врагов.
А кто у неё враг? Соколовская?
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