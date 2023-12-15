Софья Самоделкина: «Пришла к Плющенко, и пошел тройной аксель. И четверные пошли»

Фигуристка Софья Самоделкина высказалась о пользе перехода к Евгению Плющенко.

Сегодня 16-летняя спортсменка исполнила тройной аксель на шоу в честь открытия нового отделения академии Плющенко в Москве.

«Что сказать про аксель? Пришла к Евгению Викторовичу (Плющенко), и пошел аксель. И четверные пошли – все есть в соцсетях», – ответила Самоделкина.

В прошлом сезоне фигуристка заняла 11-е место на чемпионате России, а в нынешнем не выступала на соревнованиях. К Плющенко она перешла в сентябре из группы тренера Светланы Соколовской.