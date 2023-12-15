Софья Самоделкина: «Пришла к Плющенко, и пошел тройной аксель. И четверные пошли»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Академия Плющенко Софья Самоделкина Фигурное катание

Фигуристка Софья Самоделкина высказалась о пользе перехода к Евгению Плющенко.

Сегодня 16-летняя спортсменка исполнила тройной аксель на шоу в честь открытия нового отделения академии Плющенко в Москве.

«Что сказать про аксель? Пришла к Евгению Викторовичу (Плющенко), и пошел аксель. И четверные пошли – все есть в соцсетях», – ответила Самоделкина.

В прошлом сезоне фигуристка заняла 11-е место на чемпионате России, а в нынешнем не выступала на соревнованиях. К Плющенко она перешла в сентябре из группы тренера Светланы Соколовской.

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38 комментариев
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Ну и молодец. Значит в итоге обрела свой штаб. Аксель отличный, за соц сетями не слежу, но видимо квады правда есть. Если есть возможность выйти на мировые старты, есть все шансы на завоевание всего. Успехов.
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«Что сказать про аксель? Евгений Викторович сказал мне: "Акселёк тройной давай!", и он пошёл»
+24
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Шутки шутками... Но если дела реально пошли в гору, это радует. И пусть так продолжается.
+17
-2
+15
И Яна всегда накормит.
+23
-9
+14
Ответ Anna
А у Соколовской не шло?) На тренировках всë было
И ведь все были как одна большая семья
+13
-2
+11
А у Соколовской не шло?) На тренировках всë было
+14
-3
+11
Ну чемпионок тренировок у нас уже достаточно много, и вот Софа переходит на новый уровень, будет первой чемпионкой шоу.
+12
-4
+8
Ответ Darth_Pershman
И ведь все были как одна большая семья
Как показывает практика, эти слова ничего не стоят
+7
0
+7
Фу как некрасиво… Софа «не плюй в колодец»….вспомни Косторную и Трусову… «зализывание в гланды» за деньги всегда своеобразно наказывается…. Выходи на соревнования и прыгай, а так любой модет сказать что «пошличетверные»
+10
-3
+7
"Вот что крест животворящий делает!"
+9
-3
+6
Ответ Е...С
Автушенко у него с 10 лет. У него прыжков нет?
у Автушенко нет примерно ничего, что должно быть у фигуриста
+10
-4
+6
Сертификатики подарят
+15
-10
+5
Посмотрим как на соревнованиях в программах пойдут триксель и квады. Тогда можно будет говорить, что восстановила прыжки ультра-си и исполнила.
+5
0
+5
Вот что дорогие рестораны животворящие делают, всего два раза сводили и вот тебе, после первого квад появился, после второго триксель, так и напрашивается третий раз для каскада.
+10
-5
+5
Ответ Е...С
Софья, тебе сейчас здесь все объяснят. Про домики расскажут, про договора и другие блага.
" Пришла к Евгению Викторовичу, и пошел аксель. И четверные пошли – все есть в соцсетях», – обьяснила Самоделкина.
а на соревнованиях ? ладно Соня в ожидании , а другие ведь тоже пришли к Плющу.
+11
-7
+4
куда пошли? далеко? ;)
+9
-5
+4
Ну, на шоу таких вот торжественных мероприятиях, не в рамках проката полноценной программы грех не исполнить. Как там с остальным-то? Очень интересно, учитывая, что в соцсетях Софа то на обедоужинах с Самими, то отплясывает почти что в одном нижнем белье на дискаче.
+5
-2
+3
Магия, не иначе)))
+4
-1
+3
Ответ Gemma157
Вот умеют же в Академии Евгения Викторовича умеют учить прыжкам ультра-си
Гемма, где Мура? Может и на этот вопрос будет ответ?
+3
0
+3
А всего-то надо было перестать соревноваться. Кто не соревнуется тот не знает поражений.
+2
0
+2
Нет соревнований - нет давления... Но в декабре узнаем про дальнейшие планы.
+5
-3
+2
Ответ Lapo Elkann
" Пришла к Евгению Викторовичу, и пошел аксель. И четверные пошли – все есть в соцсетях», – обьяснила Самоделкина. а на соревнованиях ? ладно Соня в ожидании , а другие ведь тоже пришли к Плющу.
С другими не получилось, не фартануло
+3
-1
+2
Ответ AAPolyansky
у Автушенко нет примерно ничего, что должно быть у фигуриста
У Щ тоже нет, но это ей не помешало.
+1
0
+1
Ответ Viks
... и кормят бесплатно, иногда...
Бред какой-то пишете.
+1
0
+1
Ответ Gemma157
Вот умеют же в Академии Евгения Викторовича умеют учить прыжкам ультра-си
Смешно
+1
0
+1
Чего только нет в соцсетях...главное, чтобы на соревнованиях всё это было, в программах. На тренировках и у Муравьевой был триксель, и у Валиевой квадтулуп, даже на раскатке перед соревнованиями у обеих всё было, а в программах увы...
0
0
0
Ответ Lapo Elkann
" Пришла к Евгению Викторовичу, и пошел аксель. И четверные пошли – все есть в соцсетях», – обьяснила Самоделкина. а на соревнованиях ? ладно Соня в ожидании , а другие ведь тоже пришли к Плющу.
Автушенко у него с 10 лет. У него прыжков нет?
+8
-8
0
Ответ Е...С
Софья, тебе сейчас здесь все объяснят. Про домики расскажут, про договора и другие блага.
Ну сказать то по существу нечего, но обязательно надо. У стеклянных который год одна и та же пластинка.
0
0
0
Ответ Viks
... и кормят бесплатно, иногда...
Шуток не понимаем?
+3
-3
0
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