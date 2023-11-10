Вице-президент ФФКР о школе Загитовой в Казани: «Яркие чемпионы одним своим именем привлекают спортивную общественность. Есть пример – «Ангелы Плющенко»
В ФФКР высказались о планах открыть школу Алины Загитовой в Казани.
«Я исхожу из того, что каждая новая точка роста необычайно ценна, и каждая новая школа – это возможность привлечь в эти школы новых фигуристов. Когда у нас такие имена, яркие чемпионы и звезды возглавляют спортивные школы, они одним своим именем привлекают родителей и спортивную общественность, и это очень хорошо.
Есть пример – «Ангелы Плющенко». Это тоже школа, сформировавшаяся под Евгения и к нему пошли и спортсмены, и тренеры, и фигуристы. Ребята показывают замечательные результаты.
Все не сразу строится, сначала закладывается фундамент. Надеюсь, что школа Загитовой – это тоже новая точка роста, и она даст импульс всему фигурному катанию в республике», – сказал вице-президент ФФКР Сергей Кононыхин.
«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?
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