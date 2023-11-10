Вице-президент ФФКР о школе Загитовой в Казани: «Яркие чемпионы одним своим именем привлекают спортивную общественность. Есть пример – «Ангелы Плющенко»

Теги Евгений Плющенко ФФКР Сергей Кононыхин Алина Загитова Академия Плющенко Фигурное катание

В ФФКР высказались о планах открыть школу Алины Загитовой в Казани.

«Я исхожу из того, что каждая новая точка роста необычайно ценна, и каждая новая школа – это возможность привлечь в эти школы новых фигуристов. Когда у нас такие имена, яркие чемпионы и звезды возглавляют спортивные школы, они одним своим именем привлекают родителей и спортивную общественность, и это очень хорошо.

Есть пример – «Ангелы Плющенко». Это тоже школа, сформировавшаяся под Евгения и к нему пошли и спортсмены, и тренеры, и фигуристы. Ребята показывают замечательные результаты.

Все не сразу строится, сначала закладывается фундамент. Надеюсь, что школа Загитовой – это тоже новая точка роста, и она даст импульс всему фигурному катанию в республике», – сказал вице-президент ФФКР Сергей Кононыхин.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?

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6 комментариев

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Lapo Elkann
Сперва постройте , добейтесь успехов , а потом говорите " гоп ". . А пока достаете людей . каждую неделю Казанские чиновники сообщают одно и тоже. Наизусть уже знаем.
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Oleandra
Если это будет похоже на АП, то пиши пропало..
+1
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Иван Маунтбаттен
Ответ Vasily Ivanov
Загитову пристроили на теплое местечко , светить фейсом и получать толстую зарплату.До тренера ей как до луны на тракторе.
А зачем ей луна, она работодатель, наймет тренеров и те пусть хоть на батуте Рогозина прыгают. Может и Этери Гогиевна будет работать тренером в школе Загитовой.
+1
0
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Vasily Ivanov
Загитову пристроили на теплое местечко , светить фейсом и получать толстую зарплату.До тренера ей как до луны на тракторе.
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-7
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Маргарита Михайловна
Алина всегда и во всём добивается успеха! А быть с ней в одной команде это счастье для любого спортсмена.
+1
-1
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