Елизавета Туктамышева: «Реально сохранить прыжки ультра-си и после пубертата. Над четверными надо просто больше работать, иметь мотивацию»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Элизабет Турсынбаева Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Елизавета Туктамышева думает, что четверные можно прыгать и во взрослом возрасте.

«Конечно, не все справляются с пубертатом – кто-то заканчивает со спортом в это время. Может развалиться техника из-за нового тела.

Как развеять миф о том, что четверные – для девочек до пубертата? Элизабет Турсынбаева прыгнула квад на ЧМ-2019, когда ей было 19 лет. Мне казалось, что тогда она еще не до конца оформилась, ее тело было очень звонким. Но, в целом, возможно исполнять четверные и после этого периода.

Мы видим, что и тройной аксель девочки учат после пубертата – хватает и сил, и возможности, и мотивации. Над четверными надо просто больше работать, иметь мотивацию. Думаю, как и в случае с тройным акселем, этот миф развеется со временем – четверные будут показывать чаще.

Саша Трусова в прошлом сезоне прыгала четверной лутц на шоу, Камила Валиева тоже показывала квады с уже оформившимся телом – в прошлом сезоне она собрала два четверных в произвольной.

Так что реально сохранить прыжки ультра-си и после пубертата», – написала Туктамышева.

Почему фигуристки голодают зря? Как пройти пубертат и не закончить? Новый блог Лизы Туктамышевой

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8 комментариев
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Лизанька, ты уже давно вышла из пубертата. Сейчас ты жгучая красавица ! Желаю тебе выйти замуж за доброго и порядочного с традиционными ценностями миллиардера .
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Лиза и сама то квад на соревнованиях так и не прыгнула. То что было раньше можно сохранить как показывают некоторые, но запрыгать квад тем кто не делал этого до пубертата после тоже никому не удалось..
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Те, кто делал квады и триксель до, могут делать после, если есть мотивация. Я уверена, Косторная вернёт триксель.
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Лиза молодец по любому, понятно что даваться сложные прыжки ей тяжеловато…. но показывая своим примером долголетие в фигурке дорогого стоят.
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Ответ Туц
Лиза и сама то квад на соревнованиях так и не прыгнула. То что было раньше можно сохранить как показывают некоторые, но запрыгать квад тем кто не делал этого до пубертата после тоже никому не удалось..
Самоделка выросла здорово, а недавно выкладывала квад и триксель. Так что не всегда ваша теория работает, Щербакова вон не то что тройные валит, с двойных-то падает. Касаемо Лизы-она с трикселем серебро мира взяла, вернув его после 20 лет.
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Ответ несахар
Лиза, так чего же ты над квадом своим не работала больше?
А на тренировках он сам собой появился, и не единожды? Пусть хоть одна постпубертатная восстановит то, что было до. Такой, как Лиза, нет нигде-ни в РФ, ни в мире. А про мотивацию она отвечала, когда говорила про отсутствие международки.
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