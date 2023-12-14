Елизавета Туктамышева: «Реально сохранить прыжки ультра-си и после пубертата. Над четверными надо просто больше работать, иметь мотивацию»

Елизавета Туктамышева думает, что четверные можно прыгать и во взрослом возрасте.

«Конечно, не все справляются с пубертатом – кто-то заканчивает со спортом в это время. Может развалиться техника из-за нового тела.

Как развеять миф о том, что четверные – для девочек до пубертата? прыгнула квад на ЧМ-2019, когда ей было 19 лет. Мне казалось, что тогда она еще не до конца оформилась, ее тело было очень звонким. Но, в целом, возможно исполнять четверные и после этого периода.

Мы видим, что и тройной аксель девочки учат после пубертата – хватает и сил, и возможности, и мотивации. Над четверными надо просто больше работать, иметь мотивацию. Думаю, как и в случае с тройным акселем, этот миф развеется со временем – четверные будут показывать чаще.

Саша Трусова в прошлом сезоне прыгала четверной лутц на шоу, тоже показывала квады с уже оформившимся телом – в прошлом сезоне она собрала два четверных в произвольной.

Так что реально сохранить прыжки ультра-си и после пубертата», – написала Туктамышева.

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