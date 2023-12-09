Артем Фролов: «Был рад, что Щербакова попала в нашу команду – с ней она себя чувствовала хорошо»

Артем Фролов поделился впечатлениями от Кубка Первого канала среди юниоров.

Фролов был капитаном команды фиолетовых, которая одержала на турнире победу. Поддерживала команду олимпийская чемпионка .

«Было приятно, что жребием я вытащил Аню Щербакову – я с ней катался на «Хрустальном», хорошо ее помню. Сидели, общались, вспоминали прошлые моменты из одиночного катания.

Был рад, что она попала в нашу команду – с ней она себя чувствовала хорошо.

Большое спасибо Федерации фигурного катания на коньках России за то, что устроили такое шоу – в первый раз в подобном участвую.

Ребята все сделали по максимуму – большое спасибо», – сказал .