Артем Фролов: «Был рад, что Щербакова попала в нашу команду – с ней она себя чувствовала хорошо»
Артем Фролов поделился впечатлениями от Кубка Первого канала среди юниоров.
Фролов был капитаном команды фиолетовых, которая одержала на турнире победу. Поддерживала команду олимпийская чемпионка Анна Щербакова.
«Было приятно, что жребием я вытащил Аню Щербакову – я с ней катался на «Хрустальном», хорошо ее помню. Сидели, общались, вспоминали прошлые моменты из одиночного катания.
Был рад, что она попала в нашу команду – с ней она себя чувствовала хорошо.
Большое спасибо Федерации фигурного катания на коньках России за то, что устроили такое шоу – в первый раз в подобном участвую.
Ребята все сделали по максимуму – большое спасибо», – сказал Фролов.
Лиза Туктик тоже замечательно поддерживала.