Артем Фролов: «Был рад, что Щербакова попала в нашу команду – с ней она себя чувствовала хорошо»

Теги сборная России танцы на льду Артем Фролов Анна Щербакова ТАСС Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Артем Фролов поделился впечатлениями от Кубка Первого канала среди юниоров.

Фролов был капитаном команды фиолетовых, которая одержала на турнире победу. Поддерживала команду олимпийская чемпионка Анна Щербакова

«Было приятно, что жребием я вытащил Аню Щербакову – я с ней катался на «Хрустальном», хорошо ее помню. Сидели, общались, вспоминали прошлые моменты из одиночного катания.

Был рад, что она попала в нашу команду – с ней она себя чувствовала хорошо.

Большое спасибо Федерации фигурного катания на коньках России за то, что устроили такое шоу – в первый раз в подобном участвую.

Ребята все сделали по максимуму – большое спасибо», – сказал Фролов

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём был классный капитан. А Анюта отлично брала интервью и поддерживала ребят. И с Аней Щербаковой танцоршей классно получилось. Они чем то похожи даже.
Лиза Туктик тоже замечательно поддерживала.
+14
0
+14
Местами забавный конечно вид спорта- ФК. Фролов на год старше Щербаковой, но все-еще в юниорах, а Аня уже два года не соревнуется.
+15
-2
+13
Ответ Delirium
Местами забавный конечно вид спорта- ФК. Фролов на год старше Щербаковой, но все-еще в юниорах, а Аня уже два года не соревнуется.
Причем уже Олимпиаду по взрослым выграла
+12
-2
+10
Аня прекрасно поддержала бы любую команду! Особенно приятно было видеть её с Ритой под одним пледом))) Для всех нашла добрые, но не елейные слова, просто молодец, хотелось бы видеть её на экране чаще!
+9
0
+9
Ответ Delirium
Местами забавный конечно вид спорта- ФК. Фролов на год старше Щербаковой, но все-еще в юниорах, а Аня уже два года не соревнуется.
Так танцы же . Там позже можно в мастера выходить.
+3
0
+3
Артёму Фролову вдвойне повезло - в его команде оказались сразу две Анны Щербаковы!
+1
0
+1
Ответ Serfer13
Аня прекрасно поддержала бы любую команду! Особенно приятно было видеть её с Ритой под одним пледом))) Для всех нашла добрые, но не елейные слова, просто молодец, хотелось бы видеть её на экране чаще!
Думаю ей самой это не очень уже интересно тут видимо федерация попросила сильно
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий