Щербакова о тезке из танцев на льду: «Много обсуждают, что ее сравнивают со мной, но я столкнулась с этим, когда обо мне еще никто не знал. Наоборот, я купалась в лучах ее славы»

Теги сборная России танцы на льду женское катание Анна Щербакова Анна Щербакова (танцы) Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о сравнениях с тезкой из танцев.

19-летняя Щербакова – победитель Пекина-2022 в одиночном катании.

В танцах на льду выступает 17-летняя Анна Щербакова, которая в этом сезоне побеждала на этапе Гран-при России в Уфе в дуэте с Егором Гончаровым.

«Очень интересная история. Сейчас очень много обсуждают, что Аню Щербакову сравнивают со мной, но на самом деле впервые я с этим столкнулась, когда обо мне еще никто не знал в мире фигурного катания.

Аня участвовала в одном детском проекте про фигурное катание. И про нее уже знали, у нее уже были свои болельщики и, наоборот, мне тогда в соцсети писали, скидывали ее выступления и говорили: «Как классно ты катаешься!»

И я тогда узнала о существовании Ани, потому что наоборот: я купалась в лучах ее славы, ха-ха», – рассказала олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

Щербакова из танцев на льду о сравнениях с олимпийской чемпионкой: «Порой читаешь про «копию» или «аналог»... Люди, вы точно думаете, что это нормально?»

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5 комментариев
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У них одинаковые глаза.
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Хорошо сказала" Купалась в лучах ее славы" Молодец Анюта, умеет отдать должное коллеге.
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Чемпионка явно говорит из соображений милосердия. 😀 Добрая девушка.
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Ответ Lapo Elkann
У них одинаковые глаза.
Да, есть некая схожесть.
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