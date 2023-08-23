Щербакова о свадьбе Косторной: «Я участвовала в ловле букета, но старалась встать позади всех, пряталась за остальными»

Анна Щербакова заявила, что не планировала ловить букет на свадьбе Алены Косторной.

Свадьба Косторной и Георгия Куницы состоялась 12 августа.

«Это уже вторая свадьба, на которой я присутствую в качестве гостя, и обе были этим летом. Оба раза я участвовала в ловле букета, но старалась встать позади всех, пряталась за остальными. Пока передо мной не стоит цель его поймать.

Поучаствовать надо, прикольная традиция, но в первые ряды на данный момент не рвусь», – сказала

Свадьба Косторной и Куницы: у Алены два платья – торжественное и с декольте, Щербакова среди гостей