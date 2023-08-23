Щербакова о свадьбе Косторной: «Я участвовала в ловле букета, но старалась встать позади всех, пряталась за остальными»

Теги сборная России женское катание Георгий Куница Анна Щербакова Алена Косторная Р-Спорт Фигурное катание

Анна Щербакова заявила, что не планировала ловить букет на свадьбе Алены Косторной.

Свадьба Косторной и Георгия Куницы состоялась 12 августа. 

«Это уже вторая свадьба, на которой я присутствую в качестве гостя, и обе были этим летом. Оба раза я участвовала в ловле букета, но старалась встать позади всех, пряталась за остальными. Пока передо мной не стоит цель его поймать.

Поучаствовать надо, прикольная традиция, но в первые ряды на данный момент не рвусь», – сказала олимпийская чемпионка.

Свадьба Косторной и Куницы: у Алены два платья – торжественное и с декольте, Щербакова среди гостей

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61 комментарий

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S Olga
Ну и правильно. Рановато ещё)
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ИннаВБ
Ответ Perfectooo
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А обязана отчитаться перед вами?
+17
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Светлана Менова
Ответ Perfectooo
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То есть вы и здесь пришли молоть сексистскую дичь? Никто никому ничего не обязан.
+15
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Sat397
Ты ж наш скромный герой!
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Лека-Лека
Ну и правильно, Анюта. Главное - не размениваться на случайные отношения и ждать своего человека.
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ИннаВБ
Ответ Perfectooo
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Надо отчитаться перед вами😱Мда
+12
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Анна Лисина
Как говорится, Ани самое время и возможности жить для себя.)
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Сергей Южин
Ответ khamos
Сразу вспоминается Загитова, которая на свадьбе Глейха буквально растолкала всех, чтобы ухватить этот букет. 😄
Загитова тот букет спасла от падения, выбежав вперед, а потом его подарила какой-то девице.
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Ягун Ягунини
Ответ Ника138
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Виктор Астафьев "Ловля пескарей в Грузии", тоже русский язык коверкал?
Летящий от невесты букет, он, что, не движется?
В чем проблема? В лично неприязни к Ане?
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Маргарита В Сафронова
Анюта не торопится и правильно делает. Алёне повезло, она не кпустила свой шанс, послушала папу. У Ани свой путь.
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Katerina Sunny
Просто Аня не торопится замуж. Но если бы букет что-то решал. Можно и без букета замуж выйти.
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Marya Y
Ответ Лека-Лека
От Вас тошнит. Это точно.
Не кормите тролля. Оно со свежей регистрацией, значит старый профиль закрыли.
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Anna
Ответ Perfectooo
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А надо?
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khamos
Ответ aza.nova
"пряталась за остальными", имитировала.... Просчитанная, как всегда. А если бы поймала букет, то что? Обязана была выйти замуж? А иначе неустойку платить что ли? "Нормальные герои всегда идут в обход", ага.
Вы в какой норе живете если вам нужно объяснять что свободные люди делают то что хотят сами. не захотела ловить - не стала, а если бы захотела, то стала бы ловить.

ваши "непросчитанные" это что вообще за существа? которые не мыслят, типа животных?
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Сергей Южин
Ответ Perfectooo
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Нормально развивающиеся физиологически и психически девочки ходят по ночным клубам, режим не соблюдают, чемпионками не становятся, радуют только себя и нескольких окружающих и не осчасливливают миллионы болельщиков по всему миру.
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Оле-Лукойе
Ответ Perfectooo
Это чтобы вы начали прыгать как стая мосек..
Получается у вас так себе, скорее себя выставляете в смешном свете)
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Док Аксель
Анна, поймав удачу, держи её за хвост. А когда любовь нечаянно нагрянет и букет ловить не надо будет, тебе его будет дарить любимый.
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Anna
Ответ Perfectooo
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Какая глупость
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Лека-Лека
Ответ Perfectooo
А с букетом - остаться навечно старой девой.. Странно, что умненькая девочка Анечка этого не понимает..
Чувствуется Ваш личный опыт.
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nadenki
Ответ Perfectooo
А с букетом - остаться навечно старой девой.. Странно, что умненькая девочка Анечка этого не понимает..
Вам- же пофиг, чё странно тогда?;)))))
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Лека-Лека
Ответ Perfectooo
OMG.. вас самих не тошнит от своей банальщины и примитивщины?
От Вас тошнит. Это точно.
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juliamart
Фигуристы всё таки верят в приметы))Анюта, не бойся букетов, лови смело)
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абанамат
Ответ Perfectooo
А с букетом - остаться навечно старой девой.. Странно, что умненькая девочка Анечка этого не понимает..
Наверняка там уже целая армия аниных ухажёров и воздыхателей. И да Аня культурная и воспитанная девушка,чтобы из личных отношений делать пиар компанию.
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Mira Val
Ответ Perfectooo
OMG.. вас самих не тошнит от своей банальщины и примитивщины?
Главное чтоб вас тошнило)
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Лека-Лека
Ответ Marya Y
Не кормите тролля. Оно со свежей регистрацией, значит старый профиль закрыли.
Похоже что так. Именно ОНО.
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