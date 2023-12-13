Пресс-атташе ФФКР о составе участников чемпионата России по прыжкам: «Список будет опубликован своевременно»

В ФФКР заявили, что списки участников чемпионата России по прыжкам опубликуют своевременно.

«Списки не появляются за месяц. Травмы, болезни. Зачем давать неточную информацию?

Список будет опубликован своевременно на сайте. Все как обычно происходит», — отметила пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина.

Соревнования пройдут 20-21 января в Москве. Сегодня в продажу поступили билеты на турнир.