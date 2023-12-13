Пресс-атташе ФФКР о составе участников чемпионата России по прыжкам: «Список будет опубликован своевременно»

Теги сборная России ФФКР пары мужское катание женское катание Ольга Ермолина Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

В ФФКР заявили, что списки участников чемпионата России по прыжкам опубликуют своевременно.

«Списки не появляются за месяц. Травмы, болезни. Зачем давать неточную информацию?

Список будет опубликован своевременно на сайте. Все как обычно происходит», — отметила пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина.

Соревнования пройдут 20-21 января в Москве. Сегодня в продажу поступили билеты на турнир. 

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14 комментариев
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Своевременно - это накануне старта, как обычно?)
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Посмотрят результаты ЧР, что они сейчас могут сказать? В анонсе сильнейшие.
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Где-то написано, что у участника должно быть несколько четверных. Если так, то участников будет трое-Двоеглазова, Петросян и Базылюк
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Обещать, не значит жениться ;)
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+1
Ответ Revery
Своевременно - это накануне старта, как обычно?)
Если не в день старта - уже хорошо для ФФКР
+1
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А где инфо от ФФКР о жаждущих его покинуть ?
+3
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Квады очень травмоопасны, так что все правильно. Всем здоровья!
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Ответ Jessi
Где-то написано, что у участника должно быть несколько четверных. Если так, то участников будет трое-Двоеглазова, Петросян и Базылюк
Женщины могут выступать даже с одним 3А.
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