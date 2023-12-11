Роднина о российском спорте: «Зачем лукавить и говорить, что мы лучше всех во всем? Мы не знаем, что сейчас можем, а что нет»

Ирина Роднина считает, что оценить текущий уровень российского спорта невозможно.

«Как мы можем сейчас оценить наш уровень развития в спорте? Никак! У нас транслируют международные соревнования? Нет, ну вот и все. Мы сможем узнать наш уровень только после возвращения на международные турниры.

Зачем лукавить и говорить, что мы лучше всех во всем? Мы не знаем, что мы сейчас можем, а что нет. Я не слежу за всеми видами спорта, но даже те виды, которые мне интересны, я не могу оценить без международных показателей.

Какой смысл говорить об успехе, если самого дела еще не было», – сказала трехкратная олимпийская чемпиона по фигурному катанию.