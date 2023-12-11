Роднина о российском спорте: «Зачем лукавить и говорить, что мы лучше всех во всем? Мы не знаем, что сейчас можем, а что нет»

Теги сборная России Ирина Роднина Фигурное катание

Ирина Роднина считает, что оценить текущий уровень российского спорта невозможно.

«Как мы можем сейчас оценить наш уровень развития в спорте? Никак! У нас транслируют международные соревнования? Нет, ну вот и все. Мы сможем узнать наш уровень только после возвращения на международные турниры.

Зачем лукавить и говорить, что мы лучше всех во всем? Мы не знаем, что мы сейчас можем, а что нет. Я не слежу за всеми видами спорта, но даже те виды, которые мне интересны, я не могу оценить без международных показателей.

Какой смысл говорить об успехе, если самого дела еще не было», – сказала трехкратная олимпийская чемпиона по фигурному катанию.

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15 комментариев
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Тетя Ира так говорит, как будто до сих пор 2 канала на телевизоре Рекорд дома плоскогубцами переключает. И интернет-ТВ у нее нет.
Кому надо, все смотрят и почти всё, что происходит, найти можно при желании.
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У тетушки явный когнитивный диссонанс. Она почему то не видит международные соревы по ФК, не знает их результаты, не понимает что происходит на стартах внутри страны, не может сравнить уровень спортсменов, и, соответственно, не способна на аналитику, выводы. Вопрос - что она в думе делает в таком состоянии, как на кнопку нажимает?
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Честный депутат? Это что еще за новшество такое?
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Патриотизм так и хлещет
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В парном катании фактически чемпионат мира будет проходить в Челябинске, все сильнейшие дуэты будут именно там, надо вообще перестать смотреть ФК, чтобы этого не понимать... Казалось бы, ну не может человек разочаровывать ещё больше, чем уже разочаровал, но когда за дело берётся трехкратная((((
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Она так часто это повторяет видимо потому, что при этом в уме проговаривает " а вот Я в мое время была лучше всех".
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Ну надо же, а вот многие люди с большим интересом продолжают смотреть международные соревнования, потом горячо обсуждать их на спортс... Но это наверное потому, что нам интересно, а бывшей спортсменке , многократной чемпионке всего - нет.
Бывает...
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Во-первых, у нас в стране вполне можно посмотреть при желании основные международные соревнования. Во-вторых, никто и никогда не говорил, что мы лучше всех и во всем, а лишь в конкретных дисциплинах. А если говорить о фигурном катании, то очевидно, что в парах и женском одиночном мы на очень высоком уровне и для этого достаточно посмотреть наши внутренние и их международные соревнования.
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Мы смотрим, г-жа депутатша. То что вы не смотрите - это ваши пробелы, и это ваши проблемы
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Ответ garovatat
У тетушки явный когнитивный диссонанс. Она почему то не видит международные соревы по ФК, не знает их результаты, не понимает что происходит на стартах внутри страны, не может сравнить уровень спортсменов, и, соответственно, не способна на аналитику, выводы. Вопрос - что она в думе делает в таком состоянии, как на кнопку нажимает?
А там не нужны думающие депутаты, ведь как известно "Дума это не место для дискуссий".
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Вообще любопытно. Тетка планомерно и бескомпромиссно опускает наших спортсменов). Мол все внутренние старты - это водокачки, и они неинтересны. Международные старты, якобы никто не смотрит, и мы скорее всего неконкурентоспособны). А вот она… великая и непревзойденная. А все остальные, наши глотают пыль после нее и иностранных спортсменов. По-моему Роднина мозгами еще где то в США)
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Мы не лучшие во всем. Но для того, чтобы знать, в чем мы все же лучшие, надо прокаты смотреть на чемпионатах ЖЭКа, но это не для Родниной.
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Ответ Lennuci
Тетя Ира так говорит, как будто до сих пор 2 канала на телевизоре Рекорд дома плоскогубцами переключает. И интернет-ТВ у нее нет. Кому надо, все смотрят и почти всё, что происходит, найти можно при желании.
Ну.. посмотреть-то можно. Но для далекоидущих выводов этого всë же маловато.
Так что кое в чëм с тëтей Ирой можно согласиться.
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Ответ garovatat
У тетушки явный когнитивный диссонанс. Она почему то не видит международные соревы по ФК, не знает их результаты, не понимает что происходит на стартах внутри страны, не может сравнить уровень спортсменов, и, соответственно, не способна на аналитику, выводы. Вопрос - что она в думе делает в таком состоянии, как на кнопку нажимает?
Так-то тëтушка вроде не акцентировала внимание непосредственно на ФК.
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Ответ Лакс
Она так часто это повторяет видимо потому, что при этом в уме проговаривает " а вот Я в мое время была лучше всех".
Именно).Для этой особы пусть все катится в тартарары, даже лучше если катится, она сможет бесконечно говорить: А вот ЯЯЯЯЯ)
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